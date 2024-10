El angustioso rescate de Claudia, vecina del edificio incendiado en Valencia: "Veía llamas y he pensado 'me tiro'"

La ciudad de Valencia ha mantenido el aliento a primera hora de la mañana de este jueves tras declararse un incendio en un edificio situado en la avenida de Francia causado por un patinete.

El fuego empezó poco antes de las siete de la mañana y hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades de bomberos y los servicios sanitarios para atender a los heridos.

Según apuntaron fuentes conocedoras del suceso al periódico EL ESPAÑOL, las llamas empezaron en una vivienda de la tercera planta de este edificio, situado entre la avenida de Francia y la calle Bello, y se extendieron con rapidez.

EUROPA PRESS / J. GIL [Rescatan a 12 personas de un incendio en un edificio de la avenida de Francia de Valencia al arder un patinete]

Al parecer, el incendio fue originado por un patinete eléctrico que estaba cargando en una habitación y la Policía ha abierto ahora una investigación.

Durante el rescate se vivieron momentos de angustia porque varios vecinos estaban atrapados en sus viviendas a la espera de ser rescatados. Finalmente, los bomberos pudieron sacar a los vecinos por la fachada del edificio.

Una de estas vecinas rescatadas es Claudia, una joven valenciana que estuvo a punto de saltar por su ventana ante la proximidad de las llamas.

"Se te pasa de todo por la cabeza. Ha habido un momento que estaba viendo a los bomberos abajo, pero no me sacaban de ahí. Veía llamas desde la ventana de mi comedor y he pensado 'me tiro'", manifestó en declaraciones al programa Bon Dia de À Punt, la televisión pública valenciana.

Claudia explicó que finalmente los bomberos lograron entrar en su vivienda y rescatarla. "Nos han pasado por otra casa y hemos salido por la terraza", declaró.

"Hemos abierto la puerta de casa, no se podía bajar y nos hemos metido en una habitación donde no ha entrado humo ni nada; hemos estado ahí esperando a los bomberos. Han venido muy rápido, pero yo me he puesto muy nerviosa", reconoció esta joven.

En @bondiacv escoltem les primeres declaracions dels afectats per l’incendi d'una vivenda a l’avinguda de França. El foc, que s'ha originat en cremar-se un patinet elèctric, deixa onze persones ateses per inhalació de fum. L'incendi s'ha produït minuts abans de les set del matí… pic.twitter.com/htNsvCVCTS — À Punt (@apunt_media) October 3, 2024

Otra de las vecinas de la finca, Eva Ferrer, explicó en declaraciones a Europa Press que intentaron salir a la terraza comunitaria pero, al abrir la puerta al rellano, "ya me ha empujado una bocanada de humo".

"Hemos cerrado, hemos puesto una toalla mojada en la puerta, como tenemos reciente lo de Campanar -el trágico incendio en el que fallecieron 10 personas-, nos hemos cerrado y hemos salido a nuestra terraza privada que tenemos", detalló

"Pero a punto de subir a la terraza comunitaria, escalando por la terraza nuestra, porque ha habido un momento de mucho humo, y eso que estábamos en el exterior", continuó.

Según esta vecina, cree que las ventanas de los pisos, a través del deslunado, hicieron de chimenea, y reconoció que pasaron "un rato de un poco de horror".

En total, los bomberos rescataron a 12 vecinos de sus domicilios, sin necesidad de utilizar caja de escalera.

Mientras, un total de 11 personas tuvieron que ser asistidas por inhalación de humo, ocho de las cuales fueron dadas de alta en el lugar y otras tres han sido tenidas que ser trasladadas al Hospital Clínico de Valencia en una unidad SVB y en una ambulancia convencional. Se trata de un niño de 11 años y de una mujer y un hombre, ambos de 52 años.

En el operativo sanitario intervinieron tres unidades del SAMU, tres unidades SVB y dos ambulancias convencionales. Sobre las 9.15 horas ya se habían retirado todas las ambulancias del lugar del incendio.

Los ocupantes de la vivienda en la que se ha declarado el fuego fueron atendidos por el Servicio de Urgencias Sociales (SAUS) del Ayuntamiento de Valencia, aunque no requirieron su servicio. El resto de residentes han vuelto a sus casas.

Investigación

El oficial de Bomberos jefe de la guardia de este miércoles explicó a los medios de comunicación que, por la información que les han trasladado los inquilinos de la vivienda afectada, "apuntan a que parece ser que el patinete que tenían cargando ha cortocircuitado, han oído chispas y luego han oído una explosión".

Al llegar encontraron un incendio "generalizado en la vivienda", con mucha gran cantidad de humo, que "había roto por fachada" y generó "desconcierto por parte de los vecinos por la envergadura y la gran cantidad de humo".

"Al llegar nosotros nos hemos dedicado a una dotación a tareas de extinción y el resto del personal se ha dedicado a vivienda por vivienda a hacer labores de rescate". La vivienda afectada ha quedado "totalmente calcinada" y solamente una habitación presenta menos daños.