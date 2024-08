El "descontrol" que afrontan los centros sanitarios durante el verano: "No sabemos con qué recursos contamos"

Con el desplazamiento de la población por vacaciones, son los centros de salud de los lugares con mayor afluencia turística de la Comunitat Valenciana los que sufren una saturación en los servicios de Atención Primaria y Urgencias. Puede que el verano haga más visible la congestión del sistema sanitario, pero la realidad es que esta situación perdura todo el año en la comunidad.

Desde los sindicatos denuncian que este verano "ha sido alarmante". Esperanza Tatay, delegada del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana, (CESM-CV) explica en declaraciones a EL ESPAÑOL que "durante el verano se crea la expectativa de que la sanidad es 24 horas al día sin pausas, pero no se puede mantener".

Al menos no con los recursos de los que disponen los centros sanitarios durante esta época estival. Pese a que es cierto que son los centros de salud de las zonas de costa los que sufren un gran aumento de los pacientes, la realidad es que todos los hospitales, tanto de ciudad como de costa, sufren esa saturación y tienen que afrontarla con falta de personal.

"Los hospitales de Vinaròs, Ontinyent o Requena están teniendo problemas, pero en el Hospital General de Valencia el tiempo de espera en urgencias sigue siendo de entre seis y siete horas, la situación no mejora", lamenta Tatay.

La delegada del sindicato explica que hay diferentes factores que influyen acentúan el clima de tensión en los centros. En primer lugar, en cuanto a la calidad de las consultas, en donde es necesaria la especialización.

"En las áreas de costa donde se necesitan médicos, se desplaza a las personas que no son especialistas, esto deteriora la calidad asistencial y la Atención Primaria", explica Tatay.

El problema radica en la falta de médicos para cubrir las sustituciones en los centros sanitarios por vacaciones. "No sabemos con qué recursos contamos cuando comienza el verano, es frustrante", critica la delegada.

Entrada de Urgencias Hospital General de Valencia. Luis Villanueva

La falta de inversión económica en la formación y cuidado de los facultativos es otro de los factores que apuntan desde el sindicato valenciano."El objetivo es claro, ofrecer una continuidad asistencial de calidad, pero para ello es necesario escuchar a los médicos", afirma Tatay.

Desde el sindicato explican que es necesaria una colaboración mucho más estrecha y directa entre la Conselleria y los centros sanitarios. "A partir de esto sería mucho más sencillo ajustar recursos, solo hace falta escuchar a médicos y pacientes", destaca la delegada de CESM-CV.

Medidas Conselleria de Sanidad

Ante esta falta de inversión que denuncia el sindicato, es cierto que la Generalitat Valenciana anunció el pasado mes de junio la inversión de 79,5 millones de euros para garantizar la cobertura asistencial este verano.

Esta inversión estaba destinada a contratos de sustitución para cubrir al personal sanitario que se encuentra de descanso estival y al refuerzo de los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística, siempre que existiera personal disponible para ello.

Interior de Urgencias. Luis Villanueva

Además, la Conselleria de Sanidad planificó para los meses de verano la apertura de 20 consultorios auxiliares y acciones de refuerzo en otros 65 centros de atención sanitaria.

REPS

El objetivo de la Generalitat con estas medidas era incrementar el personal sanitario disponible, pero, según Tatay, en los centros "no se sabe con qué profesionales se cuenta".

El sistema utilizado para conocer qué profesionales están disponibles es el REPS, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios; sin embargo, desde CESM-CV afirman que en la Comunitat Valenciana no tiene un buen funcionamiento.

"Yo soy médica de familia y llevo muchos años trabajando, pero no estoy registrada en este sistema". Tatay afirma que este registro es una responsabilidad de la parte contratante, y que, si no se realiza, "se llega a la situación de que no se sabe de qué recursos humanos se dispone".

"Así como en otras comunidades todos los médicos están registrados, en la Comunitat Valenciana muchos no lo estamos. En urgencias de los hospitales nos damos cuenta de que hay muchos médicos no registrados", concluye la delegada del sindicato.

Situación continuada

El verano está a punto de finalizar, y con el regreso de vacaciones, el inicio de las clases y la vuelta a la normalidad, los hospitales y el personal sanitario se preparan para afrontar una saturación todavía mayor y constante.

"A partir del mes siguiente ya comienza en los hospitales la campaña de vacunación de la gripe. En cuanto nos demos cuenta ya estamos en Navidad y enseguida en Fallas", explica Tatay. "El año pasa muy lento para los médicos porque no paramos, necesitamos descansar, la situación está enquistada", reclama la delegada de CESM-CV.