El Gobierno acusa al portavoz de Vox en Valencia de difundir "bulos racistas" por asociar un crimen a la inmigración

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, denunció este viernes las palabras del portavoz de Vox en Valencia y segundo teniente de alcalde en el ayuntamiento, Juanma Badenas, en las que asoció el terrible crimen ocurrido el pasado martes por la noche en el barrio de Las Moreras a la inmigración.

Bernabé publicó un mensaje en su cuenta de X -antes Twitter- en el que acusó al dirigente valenciano de difundir "bulos racistas" y lamentó que utilice "su espacio institucional para repetir una mentira".

"Hacer declaraciones como segunda autoridad de la ciudad difamando contra un colectivo por pura ideología xenófoba. Valencia es mucho mejor que quienes la gobiernan. ¿Para cuándo este partido fuera del gobierno municipal?", se preguntó.

Badenas convocó a los medios de comunicación el pasado miércoles, un día después de producirse los hechos y cuando todavía no se había identificando a los supuestos autores, para denunciar que la víctima "seguramente no habría dejado de existir si su presunto asesino no hubiera entrado en España".

El segundo teniente de alcalde de Valencia manifestó que "la vida de los valencianos es lo que más tenemos que proteger" e instó al Ministerio del Interior a tomar "las medidas necesarias". "Se están produciendo una ola de delitos en Valencia a la que no estábamos acostumbrados, pero que por desgracia ahora estamos padeciendo", alertó.

Pero la Policía Nacional detuvo este jueves al presunto autor de la muerte y no ha trascendido tal información. Se trata de un joven de 31 años, vecino de Valencia y con antecedentes policiales, que fue arrestado en el paseo Neptuno de la ciudad, junto a la playa de la Malva-rosa, después de que se le identificara como autor del crimen y se difundiera una alerta a todas las unidades policiales.

El hombre, cuya relación con la víctima no ha trascendido, se encuentra pendiente de pasar a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de asesinato.

Desde su arresto, por parte de agentes del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC), permanece en calabozos.

Tras conocerse la detención, la delegada del Gobierno cargó contra Badenas por relación la "inmigración con delincuencia (siendo falso)".

Manual de difundir bulos racistas (by VOX):

1. Utilizar su espacio institucional para repetir una mentira.

2. ⁠Relacionar, por deporte, inmigración con delincuencia (siendo falso).

El crimen tuvo lugar alrededor de las 20.30 del pasado martes en el puente del tranvía que une el barrio de Nazaret con la zona del Oceanogràfic de Valencia

Los agentes desplazados al lugar del suceso hallaron a la víctima, José Andrés Peña, un hombre de 40 años, con heridas sangrantes en el cuello. Los sanitarios trasladados allí le atendieron y trataron de reanimarle, certificando finalmente su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana iniciaron entonces una investigación que condujo a la identificación del autor de la muerte violenta en menos de 12 horas desde que se produjo el crimen.

La Policía difundió una alerta de la requisitoria de búsqueda y detención al resto de unidades policiales para su localización y detención.

Sobre las 22.30 horas del jueves 1 de agosto, agentes del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) que participaban en la búsqueda le reconocieron en el paseo de Neptuno de València y lo detuvieron.