La RFEF insiste en dejar a Valencia fuera del Mundial porque el club entregó los documentos fuera de plazo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) insiste en que Valencia no figurará entre las sedes escogidas para el Mundial 2030. Desde la Federación han contestado a la solicitud de explicaciones de parte de la Generalitat Valenciana y mantiene que el club no cumplió el plazo para el correspondiente envío de documentos.

La RFEF, que ha reafirmado su posición en un email que han enviado a los responsables de la candidatura del Nou Mestalla para la cita mundialista, presentará el próximo 31 de julio a la FIFA las 11 sedes ya anunciadas. De esta manera, Valencia y Vigo se quedan fuera.

En las próximas horas se espera que España, Marruecos y Portugal, como organizadoras del evento, lancen un comunicado conjunto en el que presentarán el libro de candidatura, conocido como bid book, que demanda la FIFA.

El panorama con respecto a la inclusión de Valencia en el Mundial 2030 continúa igual en este momento pese a que María José Catalá recordara el pasado miércoles que "todavía quedan seis años para el Mundial". Ahora, la decisión está en manos de la FIFA.

En la rueda de prensa que concedieron conjuntamente Catalá y Mazón en el Palau de la Generalitat, la primera edil recalcó que "Valencia cumple con todos los requisitos para ser sede del Mundial mientras que otras sedes no los cumplen". Aseguró también que el Valencia CF ya había entregado el StadiumAgreement para el Nou Mestalla de cara a la cita de 2030 y que se habían cumplido todos los plazos.

Esta afirmación contradice con lo que hoy recalca la RFEF y que ha sido el motivo definitivo de la exclusión de Valencia como sede. Ahora solo queda esperar a la respuesta de la FIFA, organismo al que la Generalitat Valenciana ya se ha encomendado para que "tome cartas en el asunto" y pueda replantear la decisión de la Federación Española.

Para ello, Catalá comunicó que se pusieron en contacto y que ya mantuvieron reuniones con consultores externos de infraestructuras de la FIFA, a los que "han solicitado un informe sobre la candidatura de Valencia para el Mundial".

Término de plazos

La postura que sostiene la Generalitat Valenciana contrasta drásticamente con la explicación de la RFEF. Sobre el supuesto incumplimiento de plazos, la alcaldesa echó la vista atrás para destacar que "el 31 de julio siempre fue el plazo fijado".

Explicó al respecto que el 24 de junio hubo una reunión y el Valencia CF envió "el correo oportuno tarde". A partir de ahí, la Federación "ha querido insinuar que el hecho de que el 24 de junio el club no hubiera mandado el correo oportuno había condicionado la exclusión".

"Pero para nosotros eso no se sostiene, dado que entre el 24 de junio y el 16 de julio ellos (la RFEF) siguen intercambiando con la candidatura correos electrónicos, solicitándonos planos y, además, tenemos una videoconferencia. Por lo tanto, si estábamos fuera el 24 de junio, ¿por qué siguen solicitándonos información para subirlo a la plataforma de la FIFA? No tiene ningún sentido", se preguntó Catalá.

Exigencia de responsabilidades

Durante la comparecencia de la semana pasada, Carlos Mazón también exigió responsabilidades para saber qué órgano había sido artífice de esa decisión definitiva, y exigió el pronunciamiento del Consejo Superior de Deportes (CSD) para conocer su implicación en esta decisión.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha remitido una carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en la que defiende que tanto Valencia como Vigo "están preparadas" para acoger el Mundial de Fútbol 2030.

Sin embargo, la decisión de la RFEF ha sido dejar fuera a ambas sedes. Mazón recalcó que "el Mundial de España no se merece no tener a València dentro" e hizo un llamamiento a la sociedad valenciana para "dé un paso adelante". Además, sostuvo que "no perdían la esperanza" de ser sede, algo que ahora pasa a estar en manos de la FIFA.