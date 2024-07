Pérez Llorca, el nuevo portavoz de Mazón: "Se abre un periodo de acuerdos, la izquierda ya no tiene la excusa de Vox"

Cuando Carlos Mazón deslizó que su nuevo portavoz parlamentario no iba a ser una gran sorpresa, nadie dudó en que sería Juan Francisco Pérez Llorca. Se trata del hombre "que más tiempo lleva con él", según presume el propio alcalde de Finestrat.

Fue su estrecho colaborador en la Diputación de Alicante, el elegido como secretario general del PPCV y uno de los negociadores del acuerdo de Gobierno con Vox que llevó al líder del PP en 2023 a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Con ese pacto ahora roto por Santiago Abascal desde Madrid, el presidente valenciano le ha encargado a Pérez Llorca el nuevo reto al que se enfrenta: el de lograr acuerdos para sacar adelante las políticas de un Gobierno en inesperada minoría.

"Ahora se abre un periodo en el que podemos alcanzar acuerdos con todo el mundo, como siempre hemos intentado. La izquierda ya no tiene excusa. Antes decían que no pactaban con nosotros nada y bloqueaban todo porque estaba Vox", expone el dirigente en la primera entrevista que concede desde que fue nombrado hace dos semanas como el portavoz parlamentario del PP.

De usted subrayamos los medios que es una persona de la estricta confianza del presidente Mazón. ¿De dónde viene y desde cuándo tienen esa relación tan estrecha, que entiendo que también es de amistad?

Yo creo que soy, posiblemente, de todos los que forman parte del Gobierno de Mazón, el que más tiempo lleva con él, porque fui diputado en la Diputación de Alicante cuando él fue elegido presidente de la Diputación.

Ahí comenzó mi relación profesional, que luego se ha convertido también en una amistad personal, pero ha sido a base del trabajo y del tiempo que tuvimos que dedicar a estar en la Diputación, gobernando la Diputación, en minoría, toda la legislatura, incluso llegando a acuerdos para los presupuestos con Compromís y, en algunos acuerdos puntuales, con el PSOE. También con Ciudadanos, pero tuvimos que buscar siempre muchos acuerdos y ahí empezó esa relación.

Dicen de mi persona que soy un hombre negociador, de estrategia. Yo tengo que decir que, de quien más lo he aprendido, es de Mazón en toda la etapa de la Diputación. Él también es un hombre con un talante muy negociador. Y, sobre todo, algo que me ha sorprendido mucho de él, negocia con el enfoque de priorizar siempre su territorio a su partido.

Y yo creo que en política, sobre todo cuando gobiernas comunidades autónomas o diputaciones, o los propios ayuntamientos, tienes que tener siempre esa prioridad.

¿Por qué cree que el presidente Mazón le valora tanto? ¿Es usted de los que discrepa y aporta puntos de vista distintos o él confía en usted porque tienen una visión muy similar?

Coincidimos más que discrepamos. Pero me gustaría subrayar que esto no es una relación de dos. En el partido no se toman las decisiones solo por lo que diga el presidente y el secretario general. Aquí tenemos la gran suerte de contar con un equipazo.

Y de poder hablar y escuchar a muchísima gente. Y la gran ventaja de Mazón, a diferencia de Ximo Puig, es que es un tipo con los pies en el suelo, que le gusta pisar la calle. Y eso se nota en el día a día como presidente de la Generalitat.

A los periodistas, ya que usted compara a Mazón con Ximo Puig, nos da la impresión de que el núcleo duro del presidente, el que toma las decisiones estratégicas, lo conforma ahora un grupo de personas más reducido.

Yo creo que lo que pasa es que somos más disciplinados y filtramos menos cosas de las que se filtraban antes (risas).

Siempre se trabaja en equipo y en bloque, y porque cuando se toman decisiones, las tomamos todos y sabemos cómo tenemos que operar. Yo creo que, con el anterior gobierno, lo que pasaba es que nunca había estabilidad. Había muchas filtraciones interesadas, por una parte o por otra, y eso, afortunadamente, no pasa con el Partido Popular.

Juanfran Pérez Llorca, durante la entrevista. Ana Escobar

Con la salida de Vox del Gobierno valenciano, el parlamento pasa a ser el escenario de la negociación para sacar adelante los proyectos de Carlos Mazón. ¿Cree que tendrá el PP la misma estabilidad que tenía hasta ahora?

Yo creo que un gobierno minoría de Mazón es mucho más estable que lo que hemos vivido en el Botànic. Por lo tanto, no nos podemos guiar solo por quién está dentro de un gobierno o quién no está dentro de un gobierno. El ejemplo es claro. Ni siquiera se reunía el presidente Ximo Puig con la vicepresidenta Mónica Oltra.

Pero, evidentemente, las circunstancias cambian, y en algunas cuestiones sí que habrá más negociación en las Cortes Valencianas, en todo lo que con todo lo referente a la validación de decretos y la aprobación de leyes. Pero somos un buen equipo y estamos preparados para ello.

¿La pregunta es si va a ser más o menos estable que hasta ahora? Yo creo que sí que va a seguir siendo estable. Hay que tener una cosa en cuenta, que es que el Partido Popular, en las pasadas elecciones autonómicas, llegó a 40 diputados. Teníamos 19.

Hubo una apuesta por el cambio, también en las principales ciudades. Se depositó muchísima confianza en un partido como el nuestro, con el Partido Popular. Esa mayoría del cambio sigue estando reflejada en el parlamento y ha de ser capaz de sacar sus proyectos adelante.

Menciona usted las ciudades ¿Cree que la ruptura de Vox en las autonomías es un primer movimiento que después se repetirá con la ruptura en los ayuntamientos?

Pues no lo sé. Hasta la fecha lo que he visto es que Vox ha sabido entender cuándo estaba en el gobierno y había que dejar cuestiones ideológicas al margen para buscar acuerdos que beneficiasen a todos los valencianos y a todas las valencianas. Yo no creo que un partido lo pueda cambiar de la noche a la mañana.

También hay que tener en cuenta que se nos abre la posibilidad al Partido Popular también de buscar acuerdos, como siempre hemos intentado hacer, con Compromís o con el PSOE.

¿Los ve por la labor?

Da la sensación que el partido que se ha quedado más en shock al ver que Vox no está en el Gobierno valenciano es el Partido Socialista, que ni siquiera ha sido capaz aún de cambiar su discurso.

El Partido Popular, fíjate, salieron los de Vox y esa misma tarde nombró todo su nuevo Consell hasta el tercer escalón, hasta los directores generales. Y se puso a trabajar al día siguiente. Ni siquiera hubo crisis del Consell, enseguida estábamos trabajando porque no queríamos perder un minuto en esta cuestión y consideramos que había que seguir apostando por el gobierno del cambio.

El PSOE no lo ha entendido. Hoy sigo escuchando declaraciones del PSOE hablando de que no pactarán nada con el PP si está con Vox cuando ya hace dos semanas que no estamos con Vox. Les cuesta más a ellos asumir esta nueva realidad.

Ahora se abre un periodo en el que podemos alcanzar acuerdos con todo el mundo, como siempre hemos intentado. Lo que pasa es que ahora la izquierda ya no tiene excusa. Antes decían que no pactaban con nosotros nada y bloqueaban todo porque estaba Vox. Ahora ya hace dos semanas que no está Vox y repiten que no harán nada con el Partido Popular porque está Vox. Alguien tendrá que decirles que las circunstancias han cambiado.

Apela a la lógica para dibujar un escenario de pactos estables con Vox, pero la ruptura del partido de Abascal no ha respondido a ninguna lógica, sino a una estrategia política dirigida desde Madrid. ¿No teme que los que eran sus socios actúan ahora de forma distinta y con afán de bloquear al PP?

Estas circunstancias, que no se equivoque nadie, las circunstancias que tiene Vox en la Comunidad Valenciana, son exactamente las mismas circunstancias políticas que tiene el PSPV respecto al PSOE nacional. Ellos funcionan exactamente igual. Un criterio superpresidencialista de sus representantes en Madrid.

Evidentemente, eso es una dificultad, pero nosotros trabajaremos para que entiendan todos los partidos políticos que hay unos intereses, que son los de los valencianos y las valencianas, que están por encima de cualquier interés partidista. Y que en base a eso tenemos que llegar a acuerdos.

Si Vox y PSOE son igual de verticales, peor me lo pone...

Lo es. Es cierto es que el único partido que está verdaderamente comprometido con su territorio es el Partido Popular. Y para nosotros lo importante es el territorio, son los valencianos y las valencianas, y luego las siglas del partido.

Tenemos la gran ventaja de que tenemos un presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido presidente autonómico y de una comunidad autónoma similar en muchas cuestiones -en otras no- a la Comunidad Valenciana, que entiende de esa singularidad que tienen los territorios.

¿Augura pactos con PSPV-PSOE y Compromís? ¿Cree que saldrán muchas cosas adelante con la izquierda?

Yo creo que es posible llegar a acuerdos. Lo hicimos desde el primer día. Permitimos que, con nuestros votos, Vox y Compromís tuviesen representación en la mesa de Les Corts Valencianes. El PSOE no quería cederle nada a Compromís y fuimos capaces de llegar a acuerdos para conseguirlo. Esa línea que mantuvimos ya desde el primer día la vamos a seguir manteniendo. Acabamos de apoyar a Compromís hace poco en la Lley de Tractate Just.

Este partido es transversal y está abierto a llegar a acuerdos siempre que se beneficie a la sociedad valenciana, y en esa línea vamos a trabajar. Yo creo que sí se puede llegar a acuerdos.

Juanfran Pérez Llorca. Ana Escobar

¿Le preocupan los equilibrios con Vox si pactan con la izquierda? Vox será igualmente imprescindible para proyectos políticos en los que no podrán contar con PSPV y Compromís... ¿Teme que 'castigue' con bloqueos al PP?

Sería incomprensible. Yo creo que, insisto, lo que hay que primar son los intereses que tiene esta comunidad y que tienen todos los habitantes. Tenemos la posibilidad ahora de cerrar acuerdos con todos los partidos políticos. Evidentemente, en algunos acuerdos coincidiremos con Vox, y en otros coincidiremos con el PSOE y Compromís.

No somos igual que Vox, no pensamos como ellos. No somos igual que Compromís, no pensamos como ellos. No somos igual que el PSOE, no pensamos como ellos. Pero estamos dispuestos a buscar intereses comunes con todos ellos y a sacarlos adelante en cada caso con quien los apoye.

¿Permitirá el nuevo escenario que aflore el perfil más de centro que tuvo Mazón en la Diputación de Alicante? Al pactar con Vox se le dibujó como un presidente escorado a la derecha...

Conviene hacer memoria de lo que ocurrió realmente hace un año. Llamamos a todos los grupos y les ofrecimos un acuerdo. O, por lo menos, que nos dejasen gobernar en minoría. No quisieron. Lo hicimos con el PSPV-PSOE y con Compromís. Y luego lo hicimos con Vox. Y al final Vox accedió a garantizar ese gobierno del cambio que habían decidido los valencianos y las valencianas.

En las elecciones municipales y autonómicas se votó a favor del cambio, y era responsabilidad política del presidente Mazón, y de todos los que habíamos participado en esa candidatura, aplicar las políticas de cambio. Y eso es lo que se ha producido en la Comunidad Valenciana.

¿Y qué pretendemos ahora? Pues seguir trabajando por ese cambio. Seguimos teniendo ese compromiso electoral que adquirió el presidente con todos y cada uno de los puntos de nuestro programa electoral, y eso es lo que queremos desarrollar.

Es evidente que cuando firmas acuerdos de gobierno, tienes que hacer cesiones y negociar. Tienes que, a veces, pactar o cambiar algún punto de tu programa. Ahora, en ese sentido, sí nos da más libertad para afrontar algunas cuestiones de forma unilateral.

Pero bueno, vamos a ver la capacidad, insisto, que tienen los partidos de la izquierda, especialmente el Partido Socialista.

¿Va a ser mejor o peor este escenario? Pues el tiempo lo determinará. Nosotros estamos muy tranquilos y muy convencidos de que las políticas del cambio se van a seguir llevando adelante.

La ciudad de Valencia ha pasado a ser la mayor institución de España con un gobierno en el que participa Vox. También está el de Elche, que fue una de las primeras ciudades en contar con esta alianza. ¿Teme por su estabilidad?

Nosotros, cuando pasaron las elecciones municipales, dimos mucha autonomía a todos los municipios para llegar a acuerdos. Gran parte de los acuerdos se hicieron con Vox, y hay otros alcaldes que gobiernan en minoría. E incluso otros alcaldes que están gobernando con partidos de la izquierda. Dimos autonomía porque consideramos que cada municipio tiene su singularidad y que lo importante es respetar, sobre todo, la voluntad popular.

Yo, a día de hoy, no veo peligro en esos municipios. En el Ayuntamiento de Valencia yo creo que, en estos momentos, lo que más hay es una controversia entre Vox y su portavoz, más que entre el Partido Popular y Vox. Son dos cosas diferentes. Tendrá que ser Vox el que resuelva la situación con su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia.

Juanfran Pérez Llorca. Ana Escobar

Oficialmente, Vox no reconoce esas desavenencias entre el portavoz Juanma Badenas y la dirección nacional. ¿Les consta en el PP que existen?

Bueno, no es que me haya llegado alguna información. Yo he visto lo que se ha publicado en los medios de comunicación referente al tema del campo de fútbol del Valencia, el Nou Mestalla, donde he visto que el portavoz no está siguiendo las directrices de su partido, sino que seguía las directrices de un particular. Por lo tanto, yo creo que eso es una anomalía que tiene que resolver el partido.

Pero yo siempre soy muy respetuoso. Me gusta que las cuestiones que surgen en el seno de un partido se resuelvan internamente. Yo no quiero valorar las cuestiones de otros partidos.

La negociación de los presupuestos de 2025 serán la primera de fuego para calibrar el talante de Vox ¿han tenido ya algún contacto?

Hay que tener una cosa clara. La Conselleria de Justicia o la de Agricultura, que estaban nombradas por personas designadas por Vox que formaban parte de un Gobierno conjunto, han ido desarrollando durante el año cuestiones que van a ver plasmadas en los próximos presupuestos.

Había una planificación política. Por lo tanto, es lógico que sea más fácil alcanzar acuerdos con Vox respecto al presupuesto que con las otras formaciones políticas.

No se ha producido todavía ese avance, ni con Vox ni con nadie, porque primero habrá que tener un borrador de presupuestos y empezar a negociar. Yo sí que anticipo que vamos a abrir una negociación con todos los partidos políticos, intentando llegar a acuerdos con todos.

¿Les preocupa la irrupción de Se acabó la fiesta? Tiene cifras de apoyo importantes, en particular en la provincia de Alicante. El PSPV defiende que perdió las elecciones por el descenso de sus socios. ¿Teme que se fragmente el caladero de Vox y ello amenace la continuidad de la derecha?

A nosotros nos preocupa gobernar, hacerlo bien y seguir atendiendo esas políticas del cambio y todas las peticiones que nos han hecho los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Lo demás son especulaciones.

Cada vez que sale una encuesta o que cualquier medio publica una encuesta, cada vez está más consolidado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Lo demás son especulaciones. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es hacer las cosas bien hechas.

Juanfran Pérez Llorca. Ana Escobar

¿Qué dicen las encuestas internas del PP, si se puede preguntar?

Hablaba de las encuestas que he visto publicadas en los medios. También de estudios internos que hemos hecho en momentos determinados, aunque, recientemente, no hemos hecho ninguno. Las encuestas hablan de un Partido Popular que aumenta a los 46 o 47 diputados. La mayoría absoluta está en 50.

Además, la política se ha hecho tan variable... Nosotros trabajamos por hacer las cosas bien y, sobre todo, por cumplir los compromisos electorales. Y sabemos que si hacemos eso, los resultados van a seguir siendo tan buenos como han sido hasta ahora.

Su responsabilidad aumenta como portavoz parlamentario de un partido en minoría, abocado a negociar intensamente. ¿Se ha planteado dejar la alcaldía de Finestrat?

Yo siempre he tenido la enorme suerte de rodearme de gente muy preparada y muy formada, que ha sabido complementar mis carencias, que las tengo, como todo político.

Y yo creo que parte de mi éxito electoral, especialmente a nivel local -que creo que disfruto de una de las mayorías más altas de la Comunidad Valenciana, si no la más alta para una población de más de 5.000 habitantes-, es porque sé delegar muy bien y confío mucho en la gente que me rodea.

Antes de ser alcalde y portavoz fui alcalde y diputado provincial. Después, alcalde, diputado autonómico y portavoz adjunto. He sido portavoz en la Federación de Municipios, y siempre he podido desempeñar las tareas que se me han asignado con la colaboración y con la ayuda de muchísimas personas.

Como no he perdido a nadie, incluso he sumado gente nueva que no tenía, que también es muy buena, creo que estoy capacitado para hacer el trabajo que me han pedido.

Ni hablar de dejar de alcalde entonces...

Yo, a día de hoy, no lo veo.

¿Y el presidente, si no es indiscreción se lo ha pedido?

El presidente está contento de tener alcaldes que sacan fuertes mayorías como la mía. Por lo tanto, yo creo que tenemos un presidente súper orgulloso también, no solo del alcalde de Finestrat, sino de todos esos alcaldes que saben ganarse la confianza de sus vecinos.