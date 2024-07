Elisa Núñez, 'consellera' cesada de Vox, deja el partido por su "deriva radical" con una dura carta a Santiago Abascal

"No comparto la deriva radical que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha introducido, tras el 9 de junio, en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer". Así de contundente se pronunció este martes la consellera valenciana Elisa Núñez, cesada por mandato de Santiago Abascal, en una carta dirigida al presidente del partido para presentar su baja como afiliada. De hecho, ha criticado que le "exigieron" afiliarse.

Fue la única consellera nombrada por Vox sin trayectoria previa en el partido. En su tesis doctoral defendió la "pluralidad étnica" y el "diálogo entre credos". No obstante, su discurso ante la violencia machista sí parecía alineada con Vox. Tildó la "ideología de género" como "una lluvia fina que ha ido cayendo desde el año 2004" y ha ido "mojando" como "un calabobos".

La exdirigente, en su carta de este martes, también le afeó "el olvido de la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma, perjudicada por el gobierno de Pedro Sánchez". "Y, evidentemente, tampoco comparto el cambio de grupo en el Parlamento Europeo. No puedo en conciencia asumir las políticas y declaraciones de Vicktor Orban, presidente del grupo al que se ha adscrito Vox en Europa; así como las de otros líderes que lo integran", agregó.

La ya exconsellera negó además que el PP, con la acogida de menores no acompañados, haya roto el pacto Vox. Por ello, se marcha "siendo consciente de no existir incumplimiento por parte del PPCV del acuerdo de gobierno suscrito con Vox para romperlo unilateralmente, cuando su gestión era aceptada socialmente como unidad de acción de la derecha valenciana".

En la misma línea, condenó "el giro político con la nueva adscripción al grupo Patriotas de Europa en el Parlamento Europeo, que condiciona la nueva política de Vox". "Considero que lo mejor es regresar a mi situación anterior a la petición de afiliación exigida en agosto de 2023 y abandonar Vox", aseveró.

"Por la presente le comunico mi baja como afiliada a Vox, partido que Ud. lidera", comienza la misiva. "El tiempo de mi afiliación lo considero muy satisfactorio por haberlo dedicado al servicio de los valencianos y españoles desde el puesto de responsabilidad política en el que me destacó Vox durante 2023 y 2024", contrapone.

"Siempre cumplí con mi deber llevando a cabo las directrices del partido, con el máximo respeto a sus organizaciones provinciales en la Comunidad Valenciana" agregó Núñez en su mensaje.

No obstante, acto y seguido, introdujo una larga lista de 'peros'. "Sin embargo, quiero trasladarle que no comparto las decisiones tomadas por la Comisión Ejecutiva Nacional de abandonar los gobiernos regionales en los que participábamos en coalición con el PP, como en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana", enumeró.

"Por los medios"

"Acaté la decisión, de la que me enteré por los medios de comunicación, recluyéndome en el silencio por lealtad, pero sin compartirla. Silencio que rompo, cuando la distancia ha borrado sus efectos lógicos en mi ánimo. Ahora, y solo ahora, es cuando le comunico mi decisión", prosiguió la extitular de Justicia e Interior.

"Desde mi prestigio social, mi independencia profesional y política, acepté el ofrecimiento que en julio de 2023 me hizo el Secretario General de Vox España, de formar parte del Consell de la Generalitat Valenciana como Consellera de Justicia e Interior. En agosto del mismo año se me exigió la afiliación desde Vox España, a la par que acataba las directrices que a través de sus representantes en la Comunidad Valenciana me eran comunicadas", recordó.

Núñez aseguró que aceptó "porque era un Consell de coalición PPCV-Vox". "Las dos fuerzas políticas que en la Comunidad Valenciana sumaban la mayoría absoluta alcanzada por la derecha valenciana desde 1999 hasta 2011, que posteriormente se separaron. Un gobierno de unidad con un programa de 50 puntos suscritos en julio de 2023", afirmó.

"Me siento muy orgullosa de la gestión al frente de la Conselleria de Justicia e Interior del Gobierno Valenciano. A mitad de 2024 había ejecutado más del 52% del presupuesto presentado por mí en las Cortes Valenciana en diciembre de 2023. En mis intervenciones, parlamentarias y públicas, he defendido siempre las políticas suscritas por el PPCV y Vox", subrayó.

Núñez lamentó "no haber tenido tiempo para poder completar la visión de una nueva Administración Valenciana de Justicia en el marco de las competencias estatutarias". "Di solución, lo mejor que pude, a los problemas heredados de la anterior administración socialista con el personal que el partido me impuso desde el principio", agregó.