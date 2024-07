Carlos Mazón llama "cobarde" a un usuario de X por criticar que una consellera vaya en minifalda: "Te desprecio"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha condenado este miércoles los insultos de un usuario de la red social X -antes Twitter. dirigidos a su consellera de Turismo, Nuria Montes, por cómo iba vestida en el minuto de silencio celebrado en la ciudad de Valencia en condena por el crimen machista de la población alicantina de Villena. Mazón ha mostrado públicamente su "desprecio" y ha llamado "cobarde" a este usuario.

"A la senyora major de fucsia algú li pot dir que no té ja edat de vestir com una madame de puticlub xungo de carretera?" ("A la señora mayor de fucsia alguien le puede decir que no tiene ya edad de vestir como una madame de puticlub chungo de carretera?"), manifestó el usuario desconocido sobre la foto del minuto de silencio compartida en la cuenta del Palau.

Mazón ha denunciado el comentario y no ha dudo en salir en defensa de su consellera con otro mensaje en X. "La señora de fucsia se viste como quiere y es una mujer libre y de primera. Eres un cobarde y te escondes. Te desprecio". La consellera ha reposteado los textos de apoyo recibidos.

También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también ha expresado su apoyo a la consellera de Turismo.

La señora de fucsia se viste como quiere y es una mujer libre y de primera. Eres un cobarde y te escondes. Te desprecio. https://t.co/dQEbLuyDxW — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) July 10, 2024

"Contigo @NuriaMontes y con tu libertad y saber estar. Contigo y con todas las mujeres que sufren este tipo de groserías. Sean de donde sean y voten a quien voten. En contra de los cobardes, los que insultan y los que tienen doble vara de medir en la defensa de la mujer. Basta ya".

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez LLorca, ha cargado igualmente contra el autor del texto.

"No se puede caer más bajo, escondido detrás de una pantalla, usando la burla fácil para llamar la atención. Luchemos por una sociedad donde cada persona sea medida por sus valores y logros, y no por cómo vista, ni por su tendencia política, orígenes o gustos personales".