La primera generación que empezó a soñar que "se podía ser homosexual y feliz" salta al cine con 'València, t'estime'

"Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Lo dijo un poeta, novelista y filósofo de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Su frase sería tan conocida que llegaría al campo de concentración de Auschwitz, donde permanece a la entrada del bloque número 4.

Esta misma frase es la que cita ahora el director Carlos Giménez (Valencia, 1993) para promocionar el estreno en cine de València, t'estime, un documental sobre la lucha LGTBI de la capital del Turia desde los años 70 hasta principios de los 2000 que llega a los cines este viernes, 7 de junio.

La première está prevista para un día antes, el jueves día 6, en los cines Lys de Valencia. El documental repasa las primeras manifestaciones LGTBI de la ciudad, sus asociaciones, los locales que sirvieron de punto de encuentro al colectivo, sus hitos culturales, el transformismo y las personas que defendieron el movimiento.

Un viaje al pasado, el primero que aborda esta temática desde una visión valenciana, "para conocernos mejor y pasar un buen rato".

"Aparecen personajes históricos de aquel momento y de la actualidad, todo el cancaneo que hubo en Valencia, junto a imágenes de archivo, muchas de ellas desconocidas hasta ahora", cuenta en una conversación con EL ESPAÑOL su director.

El público podrá ver en este documental a Juan Barba, que abrió por primera vez una librería de temática gay en la ciudad; Antonio Campos La Margot, histórica transformista española; Antonio Moreno, dueño del local Café Claca y Josema Soler, exlocutor de La Pinteta Rebel.

Completan el homenaje la artista y activista trans May Chordà o la ya fallecida icono queer, Rampova, quien dejó su último testimonio en el film.

"Somos la primera generación que empezó a soñar que se podía ser homosexual y feliz", afirma uno de los protagonistas de esta historia real que ahora salta a la gran pantalla de las principales ciudades de España.

"Lucha absoluta"

Esta obra audiovisual se pudo ver por primera vez en 2023 en el Festival Internacional Cinema Jove y conquistó al público.

Giménez solo tiene 30 años, pero ya es un referente en esta temática. Ganador del Premio INJUVE 2020 del Ministerio de Derechos Sociales, también es autor de otros documentales como Liz Dust: Arte, Orgullo y Dragqueer, que aborda el poder de la diversidad.

El equipo que ha dirigido este joven creador valenciano no lo ha tenido fácil para llegar hasta aquí. "Ha sido una lucha absoluta y hemos conseguido que se estrene en la gran pantalla, es un hito porque hacer cine LGTBI es muy difícil".

Sin prácticamente financiación y apoyos, el director considera que era necesario sacar adelante este proyecto para que viera la luz por ser pionero. "Valencia lo necesita y la gente que lo vivió también", subraya. El proyecto no recibió ningún tipo de ayuda del anterior gobierno municipal de Valencia de Joan Ribó, compuesto por Compromís y PSOE.

"Tuvimos subvenciones irrisorias, de hecho, solo nos ayudó À Punt [la televisión pública valenciana], la Diputación de Valencia y Presidencia de la Generalitat Valenciana cuando comprobaron lo que estaba pasando. Fue muy extraño, creo que fue por poca voluntad en su momento. Sabemos que están encantados con el documental".

La cinta recoge la historia valenciana entre finales de los 70 hasta principios de los 2000, de la mano de más de una decena de testimonios que "cambiaron el paradigma de la sociedad valenciana de la época".

En València, t'estime se incluye la lucha política y activista de estas personas y, además, todo el impacto cultural y de ocio que tuvo el movimiento LGTBI en Valencia pasando por sus personajes más reconocidos y controvertidos.

"Descubrí una historia abrumadora, mucho más potente e interesante que la de Barcelona o Madrid en esos momentos".

Imagen del documental 'València, t'estime'. CEDIDA

Entre sus protagonistas, además de los mencionados, se encuentra Vicente Ortuño, "uno de los mayores activistas del colectivo en la Comunitat Valenciana".

También aparece Olga Ramos, quien fue de las pocas mujeres con presencia activa en el Front d'Alliberament Homosexual del Pais Valencià y los sucesivos grupos de activismo valenciano.

Además, se recuperan historias como las de Juan Vicente Aliaga, profesor de Bellas Artes y autor de los únicos trabajos historiográficos que existen sobre el movimiento LGTB+ de València, o Toni Poveda y Miguel Ángel Fernández, dos históricos en la lucha LGTBI y primera pareja de hecho homosexual española.

Primer Orgullo con PP-Vox

El público podrá ver en este documental las primeras manifestaciones por los derechos de las personas LGTBI celebradas en la ciudad de Valencia y cómo surgió el activismo.

Una de las primeras manifestaciones celebradas en Valencia. CEDIDA

València, t'estime llega a los cines en junio, el mes del Orgullo, y en plena polémica por la cancelación, por primera vez en su historia, de la fiesta posterior a la manifestación que cada año organiza Lambda, el colectivo histórico de la ciudad creado en 1986.

Ese año Lambda recogió el testigo del movimiento por la liberación sexual iniciada el 1977 por MAS-PV (Movimiento de Liberación Sexual del País Valenciano) y el MAGO-PV (Movimiento de Liberación Gay del País Valenciano).

Desde entonces, y no sin pocas dificultades, organiza la manifestación del Orgullo en Valencia. Pero este año la entidad LGTBI se ha descolgado ante las "injerencias" que denuncian que está haciendo el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, compuesto por PP y Vox. El Consell que preside Carlos Mazón rechaza las acusaciones y las atribuye a que Lambda "está perdiendo sus privilegios y monopolio".

"Me mantengo al margen. Me dedico a trabajar por el colectivo más que meterme en polémicas", opina Giménez.

El PP valenciano ha mantenido la dirección general de Diversidad de la Generalitat y ha creado la marca turística Orgull de Comunitat para celebrar y fomentar la diversidad, un histórico cambio de posición después de que la derecha se opusiera reiteradamente a las leyes que reconocían los derechos del colectivo.

"En el documental también está el Rita, sin fobia, enseña a tu novia. Esa homosexualidad que era latente en el PP, pero que no era conocida. Se ha intentado hacer desde un punto de vista más amable y que también sea atractivo para el público heterosexual. Les decimos 'ven a mi mundo, conócelo y respétalo'. Es mi manera de ser activista".

Manifestación celebrada a principios de los 2000. CEDIDA

Giménez cree que este tipo de propuestas son necesarios para poder poner en valor la historia de la ciudad y empoderar al colectivo.

"Muchas personas de mi generación piensan que los derechos vienen adquiridos, pero no hace tanto estaban pegándonos en la calle. El miedo no es el mismo que tenían ellos, pero sí es cierto que miro muchas veces dónde le doy la mano a mi pareja. Lo hago por miedo a las miradas o que no me puedan entender. No es lo mismo, pero sí que es cierto que hay una violencia intrínseca".

Por ello, considera que es todo un acontecimiento que València, t'estime se haya convertido en una de las pocas y casi únicas piezas audiovisuales sobre esta temática que se lleva a los cines de las principales ciudades de España.

"Es un documento único y esencial, donde redescubriremos la Valencia LGTBI olvidada, sus lugares de encuentro sexual, sus calles, su gente, sus locales, y sobre todo, aquellas personas que hicieron todo esto posible. Y concienciarnos de que, si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla", explica Giménez.

El documental cuenta con una banda sonora creada por Josué Vergara [reconocido por documentales sobre Pinazo, Equipo Crónica o Montesinos]. Y una reversión de la famosa canción 'Libérate' de El Titi, cantada por la artista drag Liz Dust. Y es que la apasionante vida de este artista de variedades español afincado en Valencia también aparece en la obra.

"El público se lo pasará bien. Vamos a llorar, a curiosear, entretenernos... Es necesario que no solo salgamos de fiesta y liguemos y tener un momento para concienciarnos".

El documental se estrenará el próximo 7 de junio en la provincia de Valencia en los Cines Lys, Kinépolis Paterna, Tivoli Burjassot, Babel, Alucine Sagunto, ABC Gandia, Alcoy, Foios, Cullera, Cheste.

En Alicante, podrá verse en Cines ABC Elche. En Madrid, por el momento, estará disponible en cines Renoir Princesa y en Barcelona el 15 de junio en la Mostra Fire!.

El documental está producido por UKPIK Productions y distribuido por Caracter Films.