Pere Mayor, el valenciano de Compromís que pactó 12,6 M€ de comisión y que ficha ahora por Puigdemont

Junts per Catalunya ha realizado un controvertido fichaje en la Comunitat Valenciana. Se trata de Pere Mayor, empresario e histórico nacionalista valenciano. El fundador del Bloc se marchó descreído de Compromís. Después le salpicó un caso de corrupción. Según la Guardia Civil, negoció una comisión urbanística de 12,6 millones. Pero no la cobró al no materializarse el proyecto, y estaba todo prescrito.

Mayor será el número 11 de Junts en las próximas Elecciones Europeas. Así lo confirmó este lunes el propio dirigente a EL ESPAÑOL tras revelar este movimiento el semanario El Temps.

Según explicó, su fichaje por Junts "no es simbólico", si bien tendrá muy difícil acceder al europarlamento al concurrir como undécimo en la lista. En las elecciones europeas de 2019, Junts solo logró tres escaños.

Su incorporación se produce a pesar de que le salpicó el caso Azud de corrupción. Nunca fue investigado, pero, tal y como reveló este periódico hace dos años, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le atribuyó la negociación de una megalómana comisión por mediar a favor de una recalificación urbanística.

Se trataba de "honorarios de intermediación" por la friolera de 12,6 millones de euros, importe que ascendía al 23% "del valor de la parcela una vez reclasificada y urbanizada", tal y como destacaba la Guardia Civil.

Los hechos descritos se remontaban al mes de marzo de 2008, cuando se firmó un contrato de permuta para la recalificación de los terrenos en la localidad de Burjassot (Valencia) con el objetivo de que albergaran un centro comercial. El mismo jamás se construyó, según subrayaron fuentes de la investigación. Y Mayor, además, nuca fue investigado al haber prescrito sus posibles delitos.

Pero según el informe de la UCO, se firmó un goloso "contrato de prestación de servicios entre las mercantiles CVC y Gamellons 59, representadas por Jaime Febrer y Pere Mayor i Penades". Febrer es el empresario considerado por los investigadores como el cabecilla de la presunta trama de corrupción del caso Azud.

Gamellons 59 SL habría sido constituida en 2004 con Pere Mayor como administrador y socio único. Constaba también como apoderada de la firma Consol Castillo, su mujer, que fue concejal de Joan Ribó (también por Compromís) durante la primera legislatura del alcalde de Valencia. Ella también abandonó posteriormente la coalición, antes incluso que Mayor.

Para materializar la mencionada reclasificación, según la UCO, la empresa de Febrer habría encargado a la de Mayor, en primer lugar, "la mediación en la operación de compraventa de los terrenos anteriormente descritos a operadores del sector comerciar". Por otro lado, "el asesoramiento tanto urbanístico como técnico en materia comercial".

Por último, la labor del histórico referente de Compromís habría consistido en "la coordinación ante la administración local, autonómica e instituciones intervinientes, las actuaciones urbanísticas, administrativas y de gestión que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto comercial, así como la tramitación de las licencias y autorizaciones necesarias".

"Como contraprestación a estos servicios se fijan los siguientes honorarios: 12.621.254 euros en concepto de mediación en la operación de compraventa de los terrenos descritos", precisó el informe.

Nueva oportunidad

Esta investigación, aunque no fue concluyente, unida a la previa marcha de Mayor de Compromís, pareció ser el fin de la carrera política del veterano político, de 65 años. Pero ha encontrado en el independentismo catalán una nueva oportunidad.

El fundador del Bloc Nacionalista Valencià (recientemente rebautizado como Més, que es el mayor de los partidos que integran la coalición Compromís) se incorpora al proyecto soberanista en un momento de gran efervescencia política por el posible regreso de Carles Puigdemont.

Mayor siempre ha formado parte del ala más dura del nacionalismo valenciano. Se mostró muy crítico con las políticas de Compromís al considerarlas tenues durante el Gobierno en el que participó la coalición con el PSPV-PSOE entre 2015 y 2023. De hecho, en noviembre de 2021 decidió romper con la organización y se dio de baja.

Mayor fue todo un referente del nacionalismo valenciano, y el gran hacedor económico del partido durante sus inicios en los 90. Tanto, que fue la principal apuesta del Bloc para ocupar la Conselleria de Economía del primer gobierno presidido por Ximo Puig en 2015.

Precisamente su vertiente nacionalista despertó recelos tanto en el PSPV-PSOE como en Iniciativa. Este último partido, el de Mónica Oltra, es la segunda fuerza que compone Compromís, con los ecologistas de Els Verds como el menor de los tres 'hermanos' de la coalición.

Orillado por el Bloc

La vertiente más moderada -en cuanto al nacionalismo se refiere- de estas últimas fuerzas doblegaron al Bloc, que apostó como alternativa para la Conselleria de Economía por un perfil menos expuesto y que despertaba menos recelos, el del alcalde de Muro d'Alcoi, Rafael Climent.

Mayor, orillado por los suyos, se mostró en repetidas ocasiones crítico con la gestión del PSPV y de Compromís, en particular cuando consideró que sus políticas eran contrarias a la iniciativa empresarial o moderadas en exceso en asuntos identitarios.

Este alejamiento se acentuó todavía más con la marcha de Consol Castillo, su mencionada esposa, como concejal por Compromís del Ayuntamiento de Valencia durante la primera legislatura de Joan Ribó.

Castillo dejó la formación casi dos años antes que su pareja. Se dio de baja del Bloc en enero de 2020, solo ocho meses después del fin de la legislatura en la que fue edil por Compromís.

La historia política de Mayor es la de unos pocos dirigentes que se encontraban a contracorriente en Compromís. Soberanistas y defensores de la actividad empresarial, de un perfil mucho más parecido al del PNV o Junts per Catalunya, se encontraron en una formación en la que se suavizó el nacionalismo y se convirtió en una opción a la izquierda del PSOE, más próxima a Podemos que a los socialistas.