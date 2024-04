"No he tenido dinero fuera de España": Eduardo Zaplana se desvincula de los fondos hallados en Suiza y la trama

Eduardo Zaplana ha defendido en el juicio que se sigue contra él y otros 14 acusados por el caso Erial que nunca ha tenido dinero oculto en el extranjero y se ha desvinculado de las adjudicaciones de concursos públicos cuando era presidente del Gobierno valenciano.

"No me dedicaba a eso ni me dediqué jamás", ha defendido el exministro y expresidente de la Generalitat en la vista que se ha retomado este martes en la Audiencia de Valencia, al tiempo que ha reiterado que no tiene cuentas en paraísos fiscales.

"No he tenido dinero fuera de España y lo mantengo", ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia juzga desde hace dos semanas a Zaplana por el caso Erial, procedimiento que investigó el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Los investigadores hallaron en dos cuentas en Suiza más de 6 millones de euros que uno de los testigos del caso y supuesto testaferro, el uruguayo Fernando Belhot, atribuyó al patrimonio del exminsitro

Durante la vista, Zaplana ha manifestado que "nunca" propuso a nadie que le gestionara dinero oculto en el extranjero porque no lo tenía.

"Jamás, porque no he tenido dinero. No puedo pedir ninguna gestión para lo que no he tenido (...) He dicho siempre que no he tenido nunca dinero fuera de España".

Sobre las adjudicaciones de contratos públicos cuando era presidente de la Generalitat, el ex ministro ha manifestado que no encargaba esto a nadie, sino que se creaba una comisión y se aprobaba todo por el Consell.

Zaplana se enfrenta a 19 años de prisión por estos hechos.

Aunque la investigación policial se inició en 2015, las primeras detenciones se produjeron en mayo de 2018 y fruto de las mismas Zaplana estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019.

No obstante, permaneció ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

