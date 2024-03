La Policía alerta del borrado de correos del caso de Mónica Oltra y la exvicepresidenta insinúa que ha sido Vox

La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional ha remitido al Juzgado de Instrucción 15 de Valencia tres correos electrónicos que se intercambiaron los colaboradores de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra.

Se trata de comunicaciones relacionadas, a juicio de los investigadores, con la causa judicial en la que Oltra está imputada por supuestas maniobras en su departamento para desacreditar a la víctima de los abusos sexuales cometidos por Luis Eduardo Ramírez Icardi, educador y exmarido de Oltra, a una menor tutelada por la Generalitat.

Se trata de solo tres correos porque, según alertan los investigadores, solo han podido localizar el archivo de los correos de Miquel Real, quien era el jefe de gabinete de la consellera. Los del resto de colaboradores investigados (asesores o funcionarios) han sido borrados en su totalidad, y en entorno de Oltra insinúa que tras esta circunstancia (el borrado o la no conservación de los mails) se puede encontrar Vox, que es quien heredó las competencias de su departamento.

Los agentes se entrevistaron con el jefe del Servicio de Sistemas de la Generalitat, quien les indicó que, transcurrido un mes desde el cese se elimina todo el contenido del buzón. Si el de Real no se suprimió fue por petición del interesado. Por este motivo, los correos remitidos al juez tienen como remitente o destinatario a Miquel Real.

Las fuentes del entorno de Mónica Oltra consultadas este martes por EL ESPAÑOL cuestionaron el hecho de que no se hayan encontrado más correos y que, con ello, se siembre la duda sobre su actuación. Argumentaron que, en el marco de esta misma investigación, la Policía halló tiempo atrás decenas de miles de correos de los mismos remitentes y destinatarios.



En efecto, la dimisión de Oltra se produjo en junio de 2022 y, cuando en octubre de ese mismo año una de las acusaciones pidió que se investigasen los correos de los colaboradores de la exvicepresidenta, se hallaron más de 50.000 mails.



Por ello, cuestionan que esta nueva petición de correos no haya sido atendida con la misma eficiencia por el actual Ejecutivo, que alude -en su respuesta a los agentes- a un protocolo que no se aplicó tras la salida de Oltra de la Generalitat Valenciana.

La vicepresidencia primera de la Generalitat se encuentra ahora en manos de Vicente Barrera, dirigente de Vox. De modo que el entorno de Oltra está insinuando que ha sido el equipo del nuevo mandatario el que, al contrario de lo que sucedió la anterior ocasión, ha podido borrar o impedir la conservación de los correos para sembrar dudas en el caso al no hallar en los mismos ninguna evidencia.

Los tres correos

Los tres correos que sí han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, según consta en el informe policial cuyo contenido fue difundido este martes por la agencia Efe, se enviaron entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 (el 2 de diciembre se conoció la primera sentencia al exmarido de Oltra).



En uno de estos correos el remitente es el que fue jefe de gabinete de la consellera, Miquel Real -además de primer marido de la exlíder de Compromís-. En los otros dos Real es el destinatario.

En dos de estos mensajes el asunto es "Comunicación Niño Jesús" -el centro donde residía la menor tutelada que fue víctima de abusos- y en el tercero el asunto es "Expediente protección 347/08". Las comunicaciones no ofrecen ningún detalle más de interés.

Mónica Oltra, en la Ciudad de la Justícia de Valencia. Efe / Manuel Bruque

Expediente "reservado"

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, en un procedimiento completamente independiente, investiga ahora a un total de quince personas, incluida la propia Mónica Oltra, para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo, denominado en la administración como "reservado", que desacreditó a la víctima de los abusos sexuales.

La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno.



Meses después, en junio de 2017, la menor insistió en su denuncia ante la Policía Autonómica, y fue en este momento cuando la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación.



Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor abusada, representada legalmente por José Luis Roberto, presidente de la formación de ultraderecha España 2000, inició el proceso judicial contra la conselleria con Vox y Gobierna-te como acusaciones populares.