Estos son los testigos clave del caso de Eduardo Zaplana: quiénes acudirán y qué declararán en el juicio

El juicio por el conocido como caso Erial, en el que se ha investigado el supuesto cobro de comisiones a cambio de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana, se retoma este jueves tras dos aplazamientos.

El principal acusado es Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo. El dirigente del PP se enfrenta a una penas de hasta 19 años de prisión por dirigir una supuesta organización criminal.

Anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización.

[El TC admite que se vulneraron garantías en el 'caso Zaplana' porque no dejaron recurrir la prisión]

Un grupo, según la Fiscalía, que operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. El fiscal asegura que el dinero es de Zaplana, pero el dirigente del PP lo niega.

En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más que estarían vinculadas directamente con el exministro de Trabajo y que le ayudaron en la operativa.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportaron a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".

Zaplana rechaza todos los delitos y su defensa pide la libre absolución. En su escrito de defensa aseguró que siempre se ha "financiado con los ingresos lícitos de su trabajo y actividad profesional y con absoluta trazabilidad, sin que haya tenido nunca sociedades o cuentas en el extranjero".

Según Zaplana, jamás "ha sido beneficiario de transferencias o envío de fondos procedentes" de cuentas en paraísos fiscales.

Además, manifestó que no recibió "ventaja patrimonial alguna derivada o en contraprestación a una decisión que no le correspondía y en la que no intervino".

La vista arrancará, salvo imprevistos de última hora, a las 10 horas de este jueves, 21 de marzo, en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia con las cuestiones previas.

En esta primera sesión, Zaplana alegará que sea juzgado por otro tribunal de Madrid en la Audiencia Nacional porque los supuestos delitos que se le imputan se habrían cometido en el extranjero.

El juicio se ha tenido que aplazar hasta en dos ocasiones. La primera, el pasado 9 de enero, por enfermedad del fiscal Anticorrupción y, la segunda, el 1 de febrero por enfermedad del abogado el expresidente.

Tras modificarse de nuevo el calendario, se ha previsto que el día 9 de abril declare Eduardo Zaplana.

Al día siguiente, 10 de abril, será el turno de Joaquín Miguel Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y el 11, el de Francisco Grau, presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados.

El 16 declararán el exjefe de Gabinete del exministro, Juan Francisco García; le exsecretaria del de Zaplana Mitsouko Flerida Henríquez; los hermanos Vicente y José Cotino; y el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas.

A partir del 19, será el momento de los testigos propuestos por la Fiscalía y el 26 por las defensas. En total, más de un centenar de personas han sido citadas.

¿Quiénes son? ¿Qué declararán? Estos son los testigos clave del caso que amenaza a Eduardo Zaplana.

Los papeles del sirio. Imad Ahmad Al Naddaf. Empresario sirio afincado en Valencia, habría sido la primera persona que encontró la documentación comprometedora sobre Eduardo Zaplana. Al Naddaf, quien fue presidente del Centro Islámico de la capital valenciana, entró a vivir a un piso que previamente tuvo alquilado el exministro en una céntrica plaza de Valencia. Al Naddaf decidió hacer reforma y durante la obra encontró diversos documentos en una especie de falso techo. Marcos Benavent. El ciudadano sirio, al ver que podían contener información relevante, puso los papeles en manos de Marcos Benavent, por aquel entonces vicesecretario del PP de Valencia. Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero' y condenado por corrupción en la Diputación de Valencia, relató los hechos a la Guardia Civil, pero años después cambio de versión y aseguró que todo fue fruto de un montaje de su anterior abogado, Ramiro Blasco. La declaración de los dos está prevista en el juicio. El excomisario Villarejo. La Audiencia también ha autorizado la declaración del polémico excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Villarejo aseguró en mayo en el Congreso de los Diputados que el caso que afecta a Zaplana fue "una operación del CNI" contra el que fuera presidente de la Generalitat. Acusó de manipular las pruebas que guardó el empresario sirio, según su versión antiguo colaborador del CNI. "Para las operaciones delicadas, el CNI nunca se ha fiado de la Policía, siempre ha utilizado a la Guardia Civil", dijo al respecto. El exgerente de Imelsa Marcos Benavent. EFE

Los testaferros. Beatriz García Paesa. Sobrina del histórico espía Francisco Paesa, declarará como testigo por gestionar la fortuna de la familia de Juan Cotino, exdirector de la Policía fallecido en 2020 por Covid, en el exterior. Según el sumario, la trama creó una estructura societaria en España y Luxemburgo, que dependía de los sobrinos de Juan Cotino, los hermanos Vicente y José Cotino, para supuestamente pagar comisiones. La persona que administraba la mercantil era Beatriz García Paesa, abogada de origen español y sobrina del célebre espía. La empresa se constituyó con un capital de 607.000 euros que fue abonado en metálico por Juan Cotino durante su etapa como director de la Policía Nacional, según alegó en su declaración en fase de instrucción la propia García Paesa. Fernando Belhot. Abogado de Uruguay y supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, es uno de los testigos más destacado de Anticorrupción. La declaración de Belhot en instrucción se produjo el 25 de enero de 2019. Fue por videoconferencia y en ella aseguró que Zaplana escondía 6,4 millones de euros en Suiza. Lo hizo a cambio de inmunidad, algo que la ley permite, y de no figurar tampoco como investigado, según denunció la defensa de Zaplana. La declaración se realizó telemáticamente "para evitar cualquier tipo de presión o intento de influencia", justificó entonces el Ministerio Publico. El fiscal Anticorrupción viajó tanto a Uruguay para verse con Belhot, como a Luxemburgo para entrevistarse con García Paesa, y convencer a estos ingenieros financieros para prestar declaración. La supuesta implicación del abogado era evidente y la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia y grabó varios encuentros con el expolítico en Madrid. Reunión grabada por la Guardia Civil.