Almeida, abierto a celebrar "cualquier manifestación cultural" de las Fallas de Valencia en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha viajado este domingo hasta Valencia para presenciar la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento, ha asegurado que está "absolutamente dispuesto y abierto" a acoger en Madrid "cualquier manifestación cultural" de las Fallas.

Así se ha manifestado Almeida, en declaraciones a los medios, antes de empezar la mascletà, que ha disparado la Pirotecnia Alpujarreña, la décima del ciclo de las Fallas de este 2024 en la conocida como la 'catedral de la pólvora'.

"Estoy absolutamente dispuesto y abierto a cualquier opción que pueda plantear la alcaldesa de Valencia, María José Catalá", ha indicado, al tiempo que ha destacado que lo dice "sinceramente" porque "Madrid tiene que acoger manifestaciones culturales de todos los sitios".

"Madrid es la ciudad más acogedora y más abierta que hay porque viene gente de todos los sitios, de todo el mundo, porque tiene los brazos abiertos a cualquier cultura, a cualquier forma de pensar", ha remarcado. Por ello, se ha mostrado "dispuesto" a "cualquier manifestación cultural" que pueda "tener cabida" en la ciudad de Madrid.

"Gran hermandad"

Por su parte, Catalá se ha mostrado agradecida de recibir al alcalde de Madrid, ya que "Madrid y Valencia llevan un tiempo trabajando en lazos de unión, culturales, económicos y disfrutan de momentos juntos".

"Hay muchos madrileños en Valencia y me hace feliz poder tener a un compañero y a un amigo que siempre está para lo que necesita la ciudad, tanto en los momentos más buenos, como en los más malos", ha continuado.

En este sentido, le ha agradecido a Almeida "su atención en las últimas semanas" y haber "estado atento" con el incendio de dos edificios de Campanar, que el pasado 22 de febrero se saldó con diez víctimas mortales.

"Me llamó para ofrecer toda la ayuda del Ayuntamiento de Madrid", ha aseverado, a la vez que ha resaltado que ese acto "demuestra la gran hermandad que hay entre las dos ciudades, y sobre todo, el gran cariño que hay entre las dos administraciones".

Por su parte, Almeida ha subrayado que venir a las Fallas "le da la oportunidad de trasmitir el cariño, solidaridad y apoyo tras el trágico incendio de Campanar". "Valencia siempre podrá contar con Madrid", ha insistido.

María José Catalá y José Luis Martínez Almeida posan junto al ninot del Ayuntamiento. Europa Press / Rober Solsona

Asimismo, ha hecho hincapié en que Catalá "acompañó constantemente a las víctimas del incendio" porque "dio las soluciones que necesitaban". "No es fácil para un alcalde tener que hacer frente a una tragedia y un drama de las características del incendio de Campanar, pero creo que María José Catalá estuvo al frente, al lado de todos sus vecinos y, especialmente, de quienes lo habían perdido todo".

El primer edil ha afirmado que es "una oportunidad" estar "por tercer año consecutivo" en València para "disfrutar de la mascletà" y "estrechar relaciones entre la primera y la tercera ciudad de España". "Si Valencia y Madrid se entienden como lo están haciendo les irá mucho mejor, como también al conjunto de España", ha añadido.

Mascletà en Madrid

Preguntado por la polémica tras disparar una mascletà en Madrid el pasado 18 de febrero, Almeida ha indicado que "hubo un debate artificial" que generó "una polémica innecesaria" con un "pato fake".

"La izquierda en Madrid hizo un ridículo espantoso tras decir que había muerto un pato como consecuencia de la mascletà", ha criticado, y ha esclarecido que "ese pato no había muerto después del espectáculo, sino antes de que se celebrara".

En este sentido, ha asegurado que "no hubo más consecuencias que la de poder disfrutar" y que "no generó ningún tipo de daño ambiental ni de afección a los animales".

"Una lección que tiene que aprender la izquierda en Madrid es que no hay que oponerse a todo, decir que no a todo y enfrentarse por cualquier tema, que la diferencia y la discrepancia es lógica, pero que no de todo se tiene que hacer una polémica", ha afeado.

Almeida ha concluido que "es bueno para Madrid" disparar una mascletà como "también se hace una tamborrada aragonesa el Domingo de Resurrección, se celebra el Año Nuevo Chino o se acogen muestras de cultura de cualquier lugar de España y del mundo".