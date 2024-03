Margarita Robles a los bomberos de Valencia: "Han dado un ejemplo de generosidad y humanidad"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha dirigido este lunes a los vecinos y al personal que trabajó en la extinción del incendio de un edificio del barrio de Campanar de Valencia, donde murieron diez personas, para decirles: "Nos han dado un ejemplo de vida, de generosidad y humanidad".

Robles ha visitado el Parque de Bomberos Norte de València, acompañada por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.

La ministra ha saludado a bomberos y responsables de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la UME, de Cruz Roja, del 112, de la oficina de atención de víctimas, y a vecinos afectados por el incendio, además a Julián García Antón, el conserje que ayudó a salvar la vida de muchos residentes.

Ha asegurado que para ella es un día de "muchísimo orgullo y mucha emoción" por poder agradecer, tanto al personal de emergencias como a los vecinos, todo lo que han hecho y les ha pedido que se sientan "orgullosos" también porque "España entera está con ustedes".

"Nos dan cada día un ejemplo de profesionalidad", ha manifestado la ministra, quien ha destacado "la humanidad y el cumplimiento del sentido del deber" de estos profesionales, que "pusieron en riesgo sus vidas por salvar a otros".

Ha considerado que en la vida es importante ser un buen profesional y ser eficaz, cosas que sin duda son estas personas, pero ha destacado que la labor que hicieron todos ellos en una tragedia tan terrible como la ocurrida en Valencia, poniendo en riesgo sus vidas y ayudando a la gente, es "un ejemplo para todos".

"Vamos a estar apoyándoles", ha afirmado Robles, quien ha mostrado también el dolor por las familias de los fallecidos y de las personas que lo han perdido todo.

Ha asegurado que todos estos profesionales, junto con los vecinos que se ayudaron unos a otros y Julián, "han dado un ejemplo de vida, de generosidad y de humanidad", y eso, sumado a la preparación que tienen, hacen que los ciudadanos se sientan "cada día más seguros y más orgullosos" de ellos.

"Siempre digo que me siento muy orgullosa como ministra de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra UME, pero hoy me va a permitir la alcaldesa que me sienta muy orgullosa de los bomberos de Valencia y de la Comunidad, y de todos los que ha trabajado en la extinción" de este incendio, ha señalado.

Posteriormente, la ministra se ha desplazado a la Base Militar Jaime I de Bétera, donde tiene su sede el Batallón de Intervención en Emergencias III de la Unidad Militar de Emergencia (UME).