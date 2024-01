Un diputado de Sumar acusa a Óscar Puente de 'empeorar la fertilidad' por ampliar el Puerto de Valencia

El diputado en el Congreso de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, acusó este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE) de "empeorar la fertilidad" por aprobar la ampliación norte del Puerto de Valencia.

Este fue uno de los argumentos utilizados por el representante en la cámara baja para replicar al dirigente socialista, que acusó a las formaciones contrarias a la infraestructura de "sobreactuar".

Según enumeró Ibáñez contra el ministro, el desarrollo del puerto de Valencia generará más contaminación, y ello "supone disparar las enfermedades respiratorias que colapsan los hospitales, supone incrementar el cáncer de pulmón, supone empeorar la fertilidad, supone destruir nuestra biodiversidad".

No es la primera vez que Ibáñez alerta de esta cuestión. El pasado verano, cuando todavía era candidato al Congreso de los Diputados (fue el número 2 en la lista de Yolanda Díaz por Valencia), ya advirtió de que ampliar el Puerto de Valencia "empeora la fertilidad de los hombres".

"Va a bajar la calidad de su esperma español", llegó a decir en un acto de partido en alusión directa a Vox. Por ello, invitó al partido de extrema derecha a que se "apunte" al rechazo a la infraestructura.

"No queremos ampliar el Puerto de Valencia porque va a suponer más muertos en las olas de calor o bajar la fertilidad de los hombres valencianos. Esto a Vox le debería preocupar, ya que son tan machos. Ampliar el puerto de Valencia empeora la fertilidad de los hombres", manifestó.

Ibáñez reconoció en su intervención que "a lo mejor este argumento no lo hemos dicho mucho". "Hemos dicho que no ampliar el puerto es bueno para cuidar el planeta, para que nuestros hijos puedan respirar mejor y no haya tanta espasmo bronquiolitis infantil. Todo esto no ha colado, les da igual", expuso.

"Pero si tú le dices a Vox: esto va a bajar la calidad de su esperma español, a lo mejor ahí se apuntan a la idea de no ampliar el Puerto de Valencia", concluyó al respecto. El propio dirigente compartió después su intervención en sus redes sociales.

Alberto Ibáñez es portavoz de Iniciativa, uno de los partidos que conforman Compromís, en el que milita la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

Fue un estrecho colaborador de la dirigente. Ejerció de secretario autonómico de Igualdad y Diversidad hasta 2020, cuando fue relegado a un puesto de asesor.

Fue uno de los cuatro cargos de Compromís que compareció junto a Mónica Oltra en la agria rueda de prensa en la que comunicó su dimisión en 2022.

