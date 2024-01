Mar Galcerán, primera diputada con síndrome de Down: "Tenemos derecho a nacer y a ser útiles"

"Las personas como yo tenemos el derecho a nacer, a estudiar, a trabajar... En definitiva, a tener una vida de lo más autónoma e independiente posible, sin llegar a guetos". Este fue el primer mensaje que lanzó Mar Galcerán en su debut en el atril de las Cortes Valencianas, donde se ha convertido en la primera diputada con síndrome de Down.

La representante del PP exhibe un rotundo discurso provida. "Hay muchos casos de aborto de personas con discapacidad. Nosotros lo que queremos es nacer y crecer en la sociedad, ser útiles. La mujer que interrumpe su embarazo está impidiendo el derecho que tenemos nosotros a nacer", asevera.

Pese a su corta experiencia en el hemiciclo, ya ha desarrollado la habilidad de eludir las preguntas incómodas de los periodistas. Evita opinar sobre la dualidad sobre este asunto en el partido, en el que los cristianos defienden la vida y, los liberales, la libre elección de la mujer. "Yo creo que el PP está a favor de la vida", resuelve Galcerán.

Confiesa que le gusta atender a los medios. "Me encanta que me entrevisten y que llegue el mensaje a todos los lugares del mundo", subraya. Lo hace con dificultades en la expresión, pero con una gran facilidad de palabra. El equipo de comunicación del PP la deja sola con los periodistas que la interrogan. "Después me toca una entrevista con un medio francés. Y este fin de semana, con una televisión alemana", cuenta.

Su mensaje es un jarro de fuerza y optimismo para personas y familias golpeadas por la discapacidad. "Pretendo trasladar es que las familias crean en sus hijos y apuesten por ellos. Tenemos más capacidades que discapacidades", asevera.

MAr Galcerán, durante la entrevista. Biel Aliño

¿Qué labor está desempeñando en las Cortes Valencianas?

Represento un colectivo de personas con discapacidad -a mí me gusta hablar más de personas con diferentes capacidades-. Mi granito de arena es que la sociedad cambie su visión acerca de nosotros porque, al margen de la discapacidad, somos personas y, como tales, tenemos nuestros derechos y capacidades. Lo que reivindico desde mi posición es la igualdad de oportunidades.

¿Cómo valora sus primeros meses siendo diputada del PP en Les Corts?

Muy positivamente. A lo largo de estos meses he conocido a mis compañeros, cuál es el trabajo que se hace realmente en Les Corts, el funcionamiento de las comisiones o cómo se debaten las leyes, entre otras cuestiones. Eso es lo que hacemos, elaboramos y debatimos leyes que luego se llevan al hemiciclo para ser aprobadas -o no-.

¿Cómo le han recibido estos primeros meses los diputados de la oposición?

Normal. Aunque sean de la oposición, tienen que ser educados, y lo son. La educación es lo primero, y la relación que existe entre nosotros se basa en el respeto.

"Las primeras oposiciones adaptadas fueron las del PP. El partido ha sido pionero. Después hay otros que quieren colgarse medallitas"

La izquierda hace bandera de la atención a la discapacidad, pero usted subraya que ha sido el PP quien ha traído los avances significativos en esta materia en la Comunitat Valenciana

Lo que sé es que el Partido Popular está al lado de las personas con discapacidad. Prueba de ello es que aprobó las primeras oposiciones adaptadas a personas con diversidad intelectual en 2010, cuando gobernaba. Nunca se habían hecho anteriormente, así que fueron los primeros. Yo accedí a esas oposiciones, soy funcionaria de carrera gracias a esa decisión, y lo tengo muy en cuenta. El PP ha sido pionero. Es verdad que después hay otros que quieren colgarse medallitas.

¿Piensa que la derecha ha conseguido más avances para las personas con discapacidad?

Creo que la derecha está trabajando para la inclusión de personas con discapacidad, tanto dentro de la Comunitat como fuera. Este es uno de los propósitos que tiene nuestro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que apuesta por las personas con capacidades diferentes, por ello me ha dado la oportunidad de desempeñar este cargo.

¿Se ha encontrado algún escollo para desarrollar su actividad parlamentaria?

Diría que no. También es verdad que llevo poco, unos seis meses, pero en mi grupo parlamentario estoy a gusto, bien, feliz. Todas las iniciativas que he tenido han dado sus frutos. Aquí hay gente muy simpática que me ha estado apoyando y lo sigue haciendo.

Mar Galcerán, en el hemiciclo de 'Les Corts Valencianes'. Biel Aliño

El nuevo Gobierno ha cambiado el nombre a una dirección general para que sea también "de personas con discapacidad". También se ha impulsado una Comisión de Discapacidad. ¿Qué opina sobre ello?

Me parece fenomenal. De las primeras iniciativas que hay en mi programa, el del PP, una es la creación de la comisión integral de discapacidad en las Cortes Valencianas. Se aprobó hace muy poquito, pero ahora se tiene que armar para trabajar.

¿En qué cosas puede mejorar una Comisión de Discapacidad la vida de estas personas?

La capacidad es transversal, afecta a ciertas Consellerias y hay que abordarlo desde todas ellas de forma conjunta. Por ejemplo, hace falta que se agilicen las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad y se eliminen las trabas burocráticas, que haya cantidad y calidad en estimulación temprana, destinar recursos para la educación y las escuelas, o que haya itinerarios en formación de empleo.

"Queremos nacer y crecer en la sociedad, ser útiles. La mujer que interrumpe su embarazo está impidiendo nuestro derecho a nacer"

En su primera intervención reivindicó el "derecho a nacer". ¿Qué reflexión hace al respecto?

Hay ciertos países en los que se favorece el aborto cuando viene un niño con discapacidad. No dan información a las familias cuando la mujer se queda embarazada y hay muchos casos de aborto de personas con discapacidad. Nosotros lo que queremos es nacer y crecer en la sociedad, ser útiles. La mujer que interrumpe su embarazo está impidiendo el derecho que tenemos nosotros a nacer. Es un tema delicado. Mi opinión es barajar más opciones antes que recurrir al aborto, es decir, hacer hincapié en los pros, antes que en los contras.

¿Se siente un ejemplo contra los abortos ante niños que vienen con una discapacidad?

Estoy a favor de la vida, y el aborto es lo contrario. Pero lo que yo piense no es definitivo, cada uno tiene su opinión y no voy a dejar de hablar con alguien porque piense diferente a mí. En definitiva, hay que vivir, disfrutar de la vida y demostrar que tienes capacidades, aunque lo tengas difícil, pero sobre todo, trabajar para conseguirlo.

En el PP hay dos visiones, la cristiana contraria al aborto, y la liberal, partidaria de la libre elección de la mujer. ¿Qué piensa de esta dualidad?

Yo creo que el PP está a favor de la vida. Me extraña que el PP no esté a favor de la vida.

En su intervención dijo, textualmente: "La sociedad nos ha sobreprotegido en exceso. A veces eso se vive como una falta de confianza. Afortunadamente, no ha sido mi caso. Me han dejado equivocarme. Aprendí de mis propios errores y tengo la suerte de estar con ustedes". ¿A qué se refiere?

A mi familia. La educación que he recibido ha sido igual que la de mis hermanos, pero a mí me han exigido más porque mis padres siempre han creído en mí y en mis capacidades. Nunca me han puesto un "No" por delante. Si me he equivocado, han estado conmigo diciéndome: "No pasa nada, inténtalo otra vez". Así ha sido mi vida: de lucha, de trabajo y de mucho esfuerzo, claro está, con el apoyo de mi familia.

¿Qué cosas no se deben hacer para no sobreproteger a una persona con discapacidad?

Hay muchos tópicos que hasta hoy siguen existiendo, como hablarnos como si fuéramos niños, con infantilismos... Eso no se debe hacer.

"Encontrar amigos es una de nuestras grandes limitaciones. A mí me querían por mis apuntes, pero no me llamaban para tomar algo"

Usted dice que, en su juventud, tuvo muchos compañeros, pero no amigos. ¿Ha cambiado esta situación?

Es una de las limitaciones que tenemos las personas con capacidades diferentes: encontrar amigos. A mí me utilizaban para conseguir mis apuntes, pero a la hora de llamarme a salir a tomar algo, no contaban conmigo. A veces necesitaban mis apuntes al no venir a clase por una fiesta a la que no me habían invitado. La adolescencia fue dura, una etapa triste. Lo superé gracias a mi hermano, que me involucró a su grupo de amigos.

¿Tiene amigos en este parlamento?

Ahora en el Parlamento y el trabajo tengo amigos, amigos además de toda la vida. Las personas son amables, es un ambiente distinto. Me relaciono más y, al mismo tiempo, estoy a gusto con mi grupo parlamentario y los políticos de mi partido. Si no los conocía, lo estoy haciendo en estos meses, forjando una relación sana y agradable.

Galcerán, durante la entrevista. Biel Aliño

¿Cómo ve que se hayan hecho eco de su nombramiento como diputada medios europeos como The Guardian? ¿Cómo valora el impacto?

Lo veo muy positivo. Para empezar, me encanta que me entrevisten y que llegue el mensaje a todos los lugares del mundo. Hoy voy a atender a un medio francés, y este fin de semana, a una televisión alemana.

Nunca se había dado el caso que una persona con síndrome de Down llegase a ser diputada. Aunque tengo constancia de un caso similar en España, el de Ángela Bachiller, que en 2013 se convirtió en la primera concejala con síndrome de Down en Valladolid.

Me alegro por mí, pero también porque, con mi ejemplo, demuestro a la sociedad que el trabajo y el esfuerzo es enriquecedor, además de una forma para cambiar la visión hacia nuestra persona. Ahora espero que siga habiendo casos como el mío en otros sitios.

"El mensaje que pretendo trasladar es que las familias crean en sus hijos y apuesten por ellos"

¿Han contactado con usted personas con síndrome de Down para agradecerle su ejemplo?

Algún caso sí ha habido. Mi consejo es que cada uno tiene que llegar hasta donde quiera y pueda, pero que no se ponga límites. Yo aspiro a que cada persona sea la mejor versión de sí mismo y que sea feliz con lo que se encuentre por el camino. Si alguno logra su objetivo, estará perfecto, pero si no, no pasa nada. El mensaje que pretendo trasladar es que las familias crean en sus hijos y apuesten por ellos.

Mar Galcerán. Biel Aliño

¿Tenía usted algún referente público con síndrome de Down?

Pablo Pineda. Trabaja en el ámbito de la discapacidad y es maestro y pedagogo de la Universidad. En cambio, yo hice Formación Profesional, pero los dos trabajamos en la misma línea. Él es además un orador ejemplar. La primera persona con síndrome de Down que llegó a la universidad. Si esta era su meta, lo ha conseguido. Mi caso es similar, pero en otro ámbito.

"Nuestra principal barrera es el acceso al empleo. Los empresarios, al vernos, nos rechazan de entrada"

¿Cuál es la principal barrera de su colectivo?

Tenemos muy difícil el acceso al empleo. Falta que los empresarios apuesten por nosotros y poner en valor nuestras capacidades, que son muchas también. Al verte, solo por la superficialidad te rechazan de entrada, sin conocerte realmente. Eso sí que es una limitación, pero también las barreras mentales contra nosotros. No pueden dar una opinión sobre mí si no me conocen.

Además de comentarios positivos, recibió negativos en redes sociales. Precisamente cuestionaban su capacidad para desempeñar el cargo de diputada. ¿Le ha afectado de alguna manera?

Simplemente, cuando veo algún comentario negativo, no contesto. No pienso interactuar ni dar pie a consideraciones a las que no le encuentro el sentido. Realmente no me conocen, ni el trabajo que hago, así que intento que no me afecten.

Para terminar: ¿Qué le diría a las personas que estén fijándose en su ejemplo?

Les recordaría que tenemos más capacidades que discapacidades. No todos tenemos capacidades en todos los ámbitos. Hay quien, por ejemplo, entiende de informática y hay quien no, y a esas personas no se las define por su discapacidad. Yo pido a todo el mundo que se fije en las personas, no en la etiqueta de la discapacidad.

Sigue los temas que te interesan