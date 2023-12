Papi Robles (Compromís): 'Ningún ministro firmará la ampliación del puerto con Yolanda Díaz en el Gobierno'

Carmen Luisa Robles Galindo, más conocida como Papi Robles, afronta el difícil reto de liderar Compromís en la ciudad de Valencia tras la caída de Joan Ribó. Irrumpió en la lista local como número dos. La coalición valencianista no ha disfrutado de la transición en el poder que deseaba, pero la derrota electoral no ha variado la apuesta por la joven dirigente, que ya ha relevado como portavoz al exalcalde. "Después de 8 años centrados en la gestión nos faltaba conexión con la ciudadanía", analiza.

Con ella Compromís endurece su posición contra la ampliación del puerto de Valencia. Ribó pidió durante años una nueva declaración de impacto ambiental para el proyecto. Robles aboga por demoler lo ya construido y desestimarlo. "Hay una solución que da respuesta a las necesidades ambientales, económicas y sociales, y pasa por desmontar el dique de abrigo", propone.

Al respecto, vaticina que la influencia de Compromís en Sumar impedirá que el Gobierno de España apruebe la ejecución del muelle. "Yolanda Díaz ha planteado el no acuerdo en el Consejo de Ministros, que es donde debe hacerlo. Ya lo ha hecho, y tenemos plena confianza en que lo volverá a hacer", subraya. "No habrá un ministro del PSOE que firme esa ampliación, como no lo ha habido hasta ahora", asevera.

Sobre lo logrado por Sumar en la negociación con el PSOE, Robles destaca que "es más importante que el salario mínimo interprofesional vaya a subir que cualquier necesidad para un territorio". Y sobre los primeros meses de María José Catalá como alcaldesa, asegura que "tiene a rebosar la plaza del Ayuntamiento para salir al balcón y que esté lleno". "Pero en los barrios no hace inversión y no se preocupa", contrapone.

¿Cuál es la postura oficial de Compromís ante la ampliación del Puerto de Valencia? ¿Ampliar solo si hay nueva declaración de impacto ambiental o no ampliar en ningún caso y demoler el dique de abrigo ya construido?

La propuesta de Compromís es que Valencia sea una ciudad con puerto, y no que el puerto de Valencia sea un puerto que tiene una ciudad detrás. Con la situación actual del puerto se puede gestionar toda la capacidad de carga que se quiere gestionar si se hace de una manera organizada. De hecho, la propia declaración de impacto ambiental de 2007 ya remarca que no hace falta realizar una ampliación, que lo que procede es reorganizar el puerto de Valencia para llegar a la capacidad de carga a la que aspira la ampliación.

Papi Robles, durante la entrevista. Vicent Bosch

Dicho esto: si podemos realizar las mismas transacciones e intercambios de contenedores con lo que ya tenemos, nosotros no compartimos que se tenga que continuar creciendo. Porque el crecimiento que se está planteando es para satisfacer a una empresa privada, que es MSC, y no para satisfacer las necesidades del puerto.

Además de no ser necesaria, la ampliación del puerto está generando muchos problemas medioambientales. Por ello creemos que deberíamos desmontar lo que está generando esos problemas. Estamos viendo estos días los problemas ecológicos que está teniendo l'Albufera. No tenemos playas. Nos estamos quedando cada vez más sin playas. La situación es insostenible y viene determinada por una barrera física que es el dique de abrigo construido para la ampliación norte.

El dique de abrigo se construyó en 2012. Los posibles efectos negativos se producen desde entonces. Pero la ofensiva de Compromís no llegó hasta 2019. ¿Por qué no les preocupó durante esos 7 años el impacto? Da la impresión de que fue una oportunidad política que detectaron tarde.

Yo no comparto ese planteamiento. Primero se produce una declaración de impacto ambiental que permite llevar adelante un proyecto de manera legal en el año 2007. Pero este proyecto se paraliza. Se hace el dique en 2012, pero no se sigue adelante con la ampliación. Y es cuando el proyecto se vuelve a poner encima de la mesa en el consejo de administración del puerto cuando el alcalde, Joan Ribó, dice que no estamos de acuerdo con esta propuesta.

Pero lo que haga MSC en aguas interiores del puerto no cambia el impacto en las playas del sur. ¿Por qué tienen tan claro ahora que hay que demoler la ampliación cuando pasaron 7 años sin que les preocupara?

Nosotros hicimos una reflexión profunda. De hecho, hicimos una publicación -Un puerto de futuro, que está publicada y hemos presentado en reiteradas ocasiones-. Hicimos un trabajo a posteriori cuando vimos cuál era la situación.

Queríamos tener un sustento técnico y económico sobre el planteamiento que hacíamos. Nosotros llevamos años trabajando en esto. Teníamos muy claro que debíamos plantear una propuesta muy bien defendida. Y contamos para elaborarla con profesionales referentes en la gestión portuaria.

"Hay una solución que da respuesta a las necesidades ambientales, económicas y sociales, y pasa por desmontar el dique de abrigo del puerto"

Atendiendo a la situación actual de crisis climática y escuchando a voces expertas sobre la economía y las infraestructuras de los puertos, hemos llegado a la conclusión de que nuestra propuesta es desmontar el dique de abrigo, porque favorece un modelo económico sostenible con nuestra ciudad y también con las necesidades del puerto para seguir siendo el líder del Mediterráneo.

Hay una posible solución para el puerto de Valencia que da respuesta a las necesidades ambientales, económicas y sociales, y pasa por desmontar ese dique. Está muy bien relatada en nuestra propuesta.

Exigieron al PSOE en su pacto con Sumar que se paralice la ampliación norte del puerto de Valencia ¿Tienen alguna garantía por parte de Yolanda Díaz de que de verdad esto va a ocurrir?

Durante la pasada legislatura no hubo ningún ministro del PSOE que firmara que esta ampliación avance. Y esto ha sido, entre otras cosas, porque Yolanda Díaz ha planteado el no acuerdo en el Consejo de Ministros, que es donde debe hacerlo. Ya lo ha hecho, y tenemos plena confianza en que lo volverá a hacer, tal y como sí está contemplado en nuestro acuerdo con Sumar. Nosotros tenemos la garantía de los hechos.

Papi Robles, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Vicent Bosch

Afirma entonces que con Yolanda Díaz de vicepresidenta del Gobierno no veremos la ampliación del puerto de Valencia...

No habrá un ministro del PSOE que firme esa ampliación, como no lo ha habido hasta ahora. Entre otras cosas, porque no quieren cometer una ilegalidad. Son conscientes de que si esa ampliación va hacia delante, estarán cometiendo una ilegalidad, además de una irresponsabilidad.

Y lo atribuye usted a la presencia de Díaz en la vicepresidencia

Entre otras cosas.

Se les ha criticado por pedir una desinversión para su ciudad en la negociación de la investidura, justo cuando todos los partidos han aprovechado para lo contrario: aprovechar la debilidad de Sánchez para atar inversiones millonarias. ¿Dejaron pasar una oportunidad?

Yo lo que siento es que nosotros hemos garantizado que haya un gobierno progresista y no un gobierno de extrema derecha. Esa era la principal responsabilidad que Compromís debía tener en esta negociación. Este punto de partida para mí es muy importante.

Pero hay quien ha contribuido a eso mismo y, además, ha atado inversiones millonarias...

Se trata de apreciaciones que yo puedo compartir contigo o no. Dentro del acuerdo de Gobierno hay inversiones en el País Valencià. Está el Corredor Mediterráneo, está el soterramiento de las vías de ferrocarril de la ciudad de Valencia, está el Tren de la Costa... Sí hay inversiones contempladas en el País Valencià.

Pero no se circunscribe todo a esto. También hay un compromiso para la reforma del sistema de financiación y una quita de la deuda. ¿Para vosotros es diferente al acuerdo con otros territorios? Claro, porque se trata de territorios diferentes. Nosotros sabemos que hemos sido responsables en este pacto de gobierno.

"Es mucho más importante que el salario mínimo interprofesional se vaya a subir en este mandato que cualquier necesidad de mi territorio"

Compromís es un partido responsable con las necesidades sociales que tiene la gente. Y es mucho más importante que nosotros sepamos que el salario mínimo interprofesional se va a subir en este mandato que cualquier necesidad que yo pueda plantear única y exclusivamente de mi territorio.

Dicho esto, la financiación autonómica, que es la piedra angular de todas las inversiones que nosotros necesitamos en nuestro territorio, está en esa negociación. ¿Os parece poco? A mí me parece un avance importante.

Parece poco porque el partido que firma esa promesa la ha hecho antes muchas veces desde 2018, y la lleva incumpliando desde entonces. Y porque la hace en un contexto en el que está siendo muy generoso con otros territorios, con promesas precisas y calendarizadas.

¿Entonces no pactamos nada sobre la financiación porque lo han incumplido otras veces? Nosotros continuaremos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en este pacto. Pensamos que son unos buenos acuerdos de partida y vamos a exigir su cumplimiento. Lo que vaya a pasar en el futuro no lo sabemos nadie. El incumplimiento de los acuerdos se puede dar en todos los territorios. Yo juego sobre el presente y sobre las cosas que puedo conseguir.

Han pasado ya siete meses desde las elecciones. ¿Qué valoración han hecho del resultado electoral?

En 2015 y 2019 ganamos nosotros por 17 regidores frente a 16. Y en esta ocasión, ha sido al revés. Perder el Gobierno es perder la capacidad de transformación de esta ciudad, que es la voluntad de Compromís, pero creo que hemos hecho un buen trabajo.

"Después de ocho años muy centrados en la gestión, que ha sido muy reconocida, nos faltaba esa parte de mayor conexión con la ciudadanía"

Los resultados del barómetro municipal reflejan que se valora correctamente el trabajo que hicimos. Creo que no nos vino bien cómo se planteó a nivel estatal la pregunta entre Sánchez o Feijóo.

Después de ocho años muy centrados en la gestión, que ha sido muy reconocida, nos faltaba esa parte de mayor conexión con la ciudadanía. Por eso, desde el primer día de oposición, estamos recuperando ese espacio de calle que tanto ha caracterizado a Compromís.

¿Cree que las políticas de movilidad les han podido pasar factura?

El infobarómetro hablaba de una valoración alta hacia las políticas que se han hecho, entre otras, también las de movilidad. No hay un rechazo. Es más, ahora estamos viendo como sí hay un rechazo a las políticas que la alcaldesa, María José Catalá, está intentando implantar en esta ciudad en contra de las políticas para mejorar la vida de la gente, como trasladarte de manera gratuita o tener un transporte público cada vez mejor.

En los próximos años veremos un castigo al gobierno de Catalá por sus políticas, metiendo los coches en el centro de la ciudad y provocando más contaminación en lugar de avanzar hacia la agenda 2030.

Papi Robles. Vicent Bosch

¿Pudieron pecar de gobernar solo para sus votantes?

Todo lo contrario, cuando hablo de esa valoración del barómetro, refleja la satisfacción de un arco muy amplio de la sociedad. También se hablaba de intención de voto, y sale de manera homogénea un aprobado a nuestras políticas.

Si salimos a la calle le podríamos preguntar a la gente si prefiere una ciudad en la que pasear de forma segura y tranquila con sus hijos en bicicleta o la calle Colón llena de coches. Tengo clara la respuesta de los valencianos y valencianas.

Hemos gobernado para toda la ciudad, hay un aprobado muy elevado a nuestra gestión en general. Siempre hemos hecho política pensando en los vecinos y vecinas de esta ciudad, cosa que este Gobierno no está haciendo, que toma decisiones pensando en la señora Ayuso o el alcalde de Madrid, o en MSC, que es una empresa de fuera.

Nosotros hemos gobernado para todos los vecinos de Valencia. No lo digo yo, lo dicen los barómetros que, por cierto, no sé si este Gobierno se atreverá a hacer, porque lo de la transparencia no le va muy bien.

Medidas sencillas como celebrar la Navidad con un encendido de luces y árboles en todas las plazas le están dando rédito a la nueva alcaldesa. Con ustedes el tema estrella por estas fechas era la polémica cabalgata de les Magues de Gener.

Lo que yo detecto es que el árbol de Navidad de Benimaclet es ridículo, y ahí se ponía todos los años una decoración mucho mejor. Hacen anuncios diciendo que hacen cosas, como si fueran nuevas, que ya se hacían. El árbol del que les hablo es ridículo y espantoso, una reja y cuatro luces mal puestas en un árbol que es como yo de alto.

"Catalá tiene a rebosar la plaza del Ayuntamiento para salir al balcón y que esté lleno. Pero en los barrios no hace inversión y no se preocupa"

La señora Catalá tiene a rebosar la plaza del Ayuntamiento para que ella salga al balcón y esté lleno. Pero en los barrios no hace inversión y no se preocupa, no estima esta ciudad. Funciona a golpe de llenar el centro y pasearse con (el presidente) Carlos Mazón, como si fuera su propiedad. Pero les animo a ir a los barrios, es muy triste, en el modelo de Navidad y de gestión de ciudad.

¿Prevé que Catalá dure mucho o poco como alcaldesa?

Espero que poco (ríe), y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que dure muy poco. Porque no es una buena manera de gestionar la ciudad la que la señora alcaldesa ha elegido, que gestiona la ciudad en función de sus intereses, hace mascletaes en Madrid y se reúne con MSC para regalarle nuestra ciudad de la mano del puerto. Está gestionando más su carrera política que las necesidades de esta ciudad.

Joan Ribó ha dado un paso al lado y usted es la nueva portavoz del grupo. ¿Cómo va a ser su estrategia, va a marcar diferencias?

Evidentemente, habrá diferencias, porque Ribó era alcalde y la estrategia de trabajo es diferente. Pero si tuviéramos que buscar puntos en común, Joan y yo somos personas muy dialogantes y con mucha capacidad de llegar a acuerdos.

Ahí hay una vía de aprendizaje del carácter que ha tenido Joan, y quiero avanzar en esa línea porque pienso que la política tiene que servir para llegar a los acuerdos que sean mejores para la gente.

Gestionaré el equipo intentando liderarlo de la mejor manera posible, ofreciendo todos los perfiles como un abanico. Somos un equipo plural con mucha capacidad. Y me gusta hacer trabajar a la gente y ofrecer la mejor alternativa, la más completa y plural.

Papi Robles. Vicent Bosch

¿Se ve como alcaldesa de Valencia?

Haré lo que tenga que hacer. Tengo costumbre de liderar y nunca he huido del liderazgo en los espacios en los que estado. En 2027 se tendrán que tomar decisiones. Lo que sí que sé es que Compromís ostentará la alcaldía.

¿Pero le gustaría?

Nunca huyo de ejercer el liderazgo cuando me toca, cuando llegue el momento se valorará si me toca o no.

Iniciativa vivió hace unos meses una crisis interna por la baja de algunos de sus compañeros, entre ellos el concejal Sergi Campillo, que escribió una carta crítica con la dirección. ¿Cree que con tanto debate interno sobre el futuro de Compromís está arruinando el crédito del partido, como criticó Campillo?

Cuando hablo de Compromís, hablo de Compromís. Me lo creo como proyecto, con todas sus particularidades. Todos los partidos tienen sus corrientes y familias. Lo que está pasando ahora es que algunas personas han decidido ubicarse dentro del proyecto en otros espacios.

Creo que, cuanto mejor estén todos los partidos, más fuerte es Compromís. En el grupo municipal somos 9 concejales que trabajamos conjuntamente y somos capaces de articular nuestro plan estratégico juntos y juntas, sin pegas.

Ahí es donde estamos ofreciendo la mejor alternativa, porque permite a la ciudadanía identificarse con una propuesta de izquierdas fresca, ecologista y feminista.

Sigue los temas que te interesan