Carlos Mazón: "No me gustan las manifestaciones en los partidos con pasamontañas y bengalas"

"No me gustan las manifestaciones en las puertas de los partidos políticos con capuchas, pasamontañas y bengalas porque hace perder la razón a quien sí la tiene". Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, respecto a las concentraciones que se han producido los últimos días en las puertas de las sedes socialistas de toda España.

Mazón ha condenado la "violencia" y ha asegurado que cuando se traspasa esa línea "se pierde la razón". Además, ha defendido que él seguirá manifestándose de manera "cívica y constitucional y a la luz del día, dando la cara, con respeto y con extraordinaria contundencia".

Este domingo el PP ha convocado concentraciones a las 12.00 horas en todas las provincias de España. En Valencia, será frente a la delegación de Gobierno. Los dirigentes de Vox en Valencia, por su parte, sí está asistiendo a las protestas frente a la sede valenciana del PSOE que hay todas las tardes.

Mazón ha calificado de "muy grave" una amnistía para los líderes independentistas condenados a cambio de la investidura de Pedro Sánchez y ha recordado la concentración del pasado domingo convocada por el PP en Valencia y que transcurrió sin incidentes.

Para el presidente, es importante "condenar cualquier forma de violencia" y no hacerlo de manera selectiva. "Quien no condena la violencia es quien la está amnistiando", ha añadido.

El jefe del Consell ha defendido el derecho a la manifestación y a expresar las discrepancias en las calles "de una manera pacífica". "Nos iluminaremos con nuestros móviles para que se nos vea la cara, para que sepan quiénes somos, para que sepan que no tenemos miedo y para que sepan cuántos somos", ha subrayado.

"Golpe de Estado"

En términos similares se ha pronunciado su vicepresidente, Vicente Barrera, de Vox, quien ha condenado "enérgicamente" todo acto que "no sea pacífico". No obstante, sí ha animado a movilizarse a la ciudadanía ante lo que ha considerado "un golpe de Estado desde el Palacio de la Moncloa".

"Lo que no sea pacífico lo condenamos enérgicamente. Si hay un grupúsculo que no es pacífico lo condenamos y queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", ha dicho.

Barrera ha considerado que las concentraciones que se están produciendo "son fruto del hartazgo, del cansancio, de la indignación".

El responsable autonómico ha abogado por "movilizar" a la sociedad civil desde el Ejecutivo autonómico, propuesta que ha indicado que trasladará a su socio de gobierno, el PP.

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, atendiendo a los medios de comunicación Rober Solsona -(Europa Press)

"No podemos entender ni vamos a tolerar, sin hacer nada y quedándonos en nuestra casa con los brazos cruzados, que a cambio de unos votos por perpetuarse un señor en el poder pueda romper el consenso constitucional", ha añadido.

Respecto a la reunión con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, a la que acudió este martes, el conseller ha afirmado que las reacciones ante la amnistía están "por encima de los partidos".

"Esto no es un tema de PP, no es un tema de Vox, no es de ningún partido que estemos defendiendo ahora mismo la Constitución y nuestro marco normativo. Estamos diciendo que los gobiernos que aún están bajo el control o bajo el amparo de partidos constitucionalistas tenemos que mostrar nuestro hartazgo y llamar a la sociedad civil a hacer concentraciones", ha expuesto.

Vicente Barrera ha aseverado que así lo trasladará Vox a sus socios de gobierno valenciano para que "si no ve inconveniente, desde el Consell intentar movilizar a la gente "sin ningún ánimo partidista".

Preguntado por si tiene intención de ir a alguna de esas concentraciones, el vicepresidente ha resaltado que no ha ido a ninguna hasta la fecha y que no tiene pensado acudir.

