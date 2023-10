Sagredo, el socialista que desoye al PSOE y celebra en la Catedral el 9 d'Octubre: "Yo voy a misa y comulgo"

Juan Antonio Sagredo fue advertido en la puerta. Compañeros del PSOE le recordaron que no iban a entrar en la Catedral de Valencia, que se quedaban fuera como muestra de protesta. Pero el senador siguió el camino de la fe.

Los socialistas de Valencia, liderados por Sandra Gómez, están en contra de que la Real Senyera entre al templo en la procesión cívica del '9 d'Octubre', festividad de la Comunitat. Sagredo, en cambio, discrepa. Y lo hace saber. "Yo participo en misas, comulgo, me he confesado", relata preguntado al respecto por EL ESPAÑOL.

El alcalde de Paterna no se conformó con entrar y participar en la celebración religiosa. También quiso hacerse una foto en el interior y compartirla en sus redes sociales. Fue "el único socialista" entre decenas de representantes de PP y Vox, ubicados a su alrededor.

Más allá de sus creencias religiosas, el dirigente considera que debe acceder en representación institucional. "La Iglesia es una parte importante de la sociedad", manifiesta, y rechaza por completo la apelación a la celebración aconfesional del '9 d'Octubre' para evitar el acceso de la Real Senyera a la Catedral.

"A mí lo que me parece hipócrita es no entrar", replica, si bien respeta "la libertad individual". "Mi opción es la de participar. Yo comprendo que alguien pueda haberse sentido molesto, pero yo entiendo que tengo que estar si me invitan, porque es la institución de una parte muy importante de los vecinos a los que represento".

"Relación excelente"

Según afirma Juan Antonio Sagredo, acude personalmente "al 100% de las cosas relevantes" a las que le invitan. Entre ellas, también a celebraciones de otros credos. "¿Por qué no ir entonces a la Catedral, con la que tengo una relación excelente? Yo he firmado en el libro de oro tanto de la Catedral como de la Basílica de Valencia", presume.

"Tampoco soy un ferviente católico", contrapone. "Yo participo en misas, comulgo, me he confesado", explica, pero asegura que su decisión no tiene que ver con sus circunstancias personales: "Este debate no está en Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura. Simplemente, creo que tenemos que ir si se nos invita", afirma.

Sagredo, por último, destaca que no recibió "ninguna directriz" y que se respetó su "libertad". "Solo vinieron y me informaron en la puerta, pero yo decidí acceder, concluye.

