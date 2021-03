Vicente Boluda reivindica a los empresarios: "Sin ellos no hay empleo ni bienestar ni dignidad”

El Ateneo Mercantil de Valencia ha entregado este jueves los V Premios Ateneo Mercantil al empresario Vicente Boluda Fos en la categoría ‘Premio Economía, Progreso y Sociedad’; al cirujano cardiovascular Salvador Torregrosa en la categoría de ‘Ciencias de la Salud e investigación’ y al químico Rubén Darío Costa en la categoría de ‘Ciencia, Tecnología e Investigación’.

Los V Premios Ateneo Mercantil han sido entregados en el Teatro Ateneo Mercantil por parte de la presidenta de la entidad cultural, Carmen de Rosa, que junto a la Directora General de Coordinación del Diálogo Social, Zulima Pérez, en representación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se lo ha concedido al empresario Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda Corporación Marítima.

El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha hecho entrega del premio a Salvador Torregrosa, Jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular en el Hospital la Fe de Valencia, mientras Horacio Jiménez, Secretario General del Ateneo, ha sido el encargado de distinguir a Rubén Darío Costa. Galardón este último que ha recogido el padre del galardonado, José Costa. El investigador, residente en Munich, ha participado en el acto a través de videoconferencia.

La presidenta del Ateneo ha destacado durante su intervención, en un acto presentado por Vicente Gomar, directivo del Ateneo, la consolidación de estos premios que cumplen su quinta edición. Ha destacado que tienen como objetivo no solo “reconocer el esfuerzo de los valencianos que triunfan y que se sienten orgullosos de su procedencia” sino establecer referentes, “hombres y mujeres de nuestra tierra que con su compromiso y tenacidad son capaces de alcanzar éxitos excepcionales, reconocidos en los lugares más diversos”.

“Se trata de que las generaciones actuales y venideras tengan ejemplos a quienes emular. Aquello que no se enseña se desconoce, aquello que no se comunica no existe, por ello, los premios tienen también esa misión”, ha dicho la presidenta del Ateneo, que ha animado a impulsar iniciativas de este tipo que pongan en valor lo mejor de la sociedad valenciana.

Además, De Rosa ha ensalzado la relevancia del premio por haber afrontado los galardonados sus retos profesionales y empresariales en un 2020 muy duro por las restricciones con motivo de la pandemia, que ha afectado a todos los tejidos de la sociedad.

"Más sociedad civil"

Tras recibir el Premio Ateneo, Vicente Boluda Fos ha reconocido sentirse muy honrado por el reconocimiento y la labor que desarrolla la entidad: “Necesitamos más sociedad civil, más fuerte, con más iniciativa, compromiso e independencia”, ha subrayado.

El empresario ha dedicado su galardón a su familia, a los profesionales del grupo y a todos los empresarios de España. “Este premio es un reconocimiento a mi familia porque se reconoce el esfuerzo y el sacrificio de todos y del grupo empresarial; también lo es para los cerca de 4.000 empleados de Boluda Corporación por su compromiso y para todos los empresarios porque, pese a las dificultades que atravesamos, levantan cada día la persiana de sus negocios para generar empleo y riqueza en su entorno”, ha destacado.

En este sentido, ha reivindicado el papel fundamental de los empresarios como parte de la sociedad. “Lo he dicho muchas veces y lo reitero una vez más: sin empresarios no hay empleo, y sin empleo, además de que es imposible mantener nuestro estado de bienestar, no hay dignidad. Estamos comprometidos con el desarrollo de la sociedad y su fortalecimiento. Este premio, en realidad, reconoce la labor de miles de empresarios anónimos que están levantando nuestro país”, ha recalcado.

Por su parte, el cirujano cardiovascular, Salvador Torregrosa, ha reconocido que recibir este premio supone “una gran alegría y un estímulo para seguir aplicando nuevas técnicas en el campo de la medicina”, y ha querido compartirlo con sus padres, mujer e hijos.

Con respecto a la aplicación pionera en España de la Asistencia ECMO de Corazón y Pulmón Artificial ha precisado que “siempre consideré esta iniciativa en el desarrollo de la AMC como una obligación”. “El desarrollo de nuevas técnicas y algoritmos no para de crecer y se necesita combinar los conocimientos teóricos y la experiencia para conseguir la excelencia en este campo de la ciencia. Gracias al Ateneo por este premio que me honra”, ha añadido.

Equipo de investigación

Por su parte, Rubén Darío Costa ha dado las gracias al Ateneo porque “como valenciano es un orgullo que se acuerden de ti”, aunque quiso hacer extensible el Premio Ateneo a todo el equipo de investigación que le acompaña.

“Somos muchos los valencianos que estamos lejos de nuestra tierra. A mis padres les debo todo lo que soy. Cada premio tiene un componente y el del Ateneo es un premio con una dimensión muy social más allá de la proyección científica. Mi reto ahora es seguir avanzando, aprendiendo y llegar a algo más positivo”, ha concluido Costa ante la atenta mirada de sus padres, presentes en el Teatro Ateneo.