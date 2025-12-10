Las farmacias, las primeras en detectar los casos de gripe en Vigo: "Hay un repunte muy grande"

Se acerca el invierno a Vigo, época en la que los vigueses y las viguesas no se convertirán en "caminantes blancos", pero sí en algo parecido: enfermos de gripe. Los casos han aumentado en el último mes y ha obligado a los hospitales a redoblar esfuerzos.

Ahora bien, Povisa o el Álvaro Cunqueiro no son el primer punto de atención para la gran parte de los pacientes. Las farmacias de Vigo se ocupan de esta ardua tarea, tras convertirse en los últimos años en los consejeros de salud del día a día de cualquier persona.

"La primera atención siempre es la farmacia, porque somos los más cercanos y más rápidos para atenderlos", explica a Treintayseis Ángel, farmacéutico de la Farmacia Areal. "Siempre se pide esa cita al médico, pero mientras no nos atiende, si no es algo de gravedad que nos hace ir a urgencias, vienes aquí", añade.

Así es como ha detectado un aumento casos relacionados con enfermedades respiratorias en los últimos meses, después del verano. "Suele ser muy estacional", explica Ángel, que detalla que los casos de gripe aparecen con el cambio de estación entre verano y otoño.

"A partir de octubre siempre hay picos. A veces por las condiciones climáticas o por que se alarga un poquito ese verano-otoño, hasta entrado noviembre no vemos ese repunte", apunta el farmacéutico, que desvela que a mediados de septiembre hubo un incremento de casos de Covid que ya han desaparecido.

"Hay un repunte muy grande"

La Farmacia Areal vivió el pico más alto en noviembre, en cambio, en Coia, se retrasó un poco más, hasta hace una semana. "Es terrible. Además, son momentos en los que de repente empiezas a vender muchos más test, mascarillas, antitérmicos", afirma la farmacéutica del Centro Comercial Coia 4, Cristina Alonso.

La farmacéutico asegura que "se ve que es gripe" porque los pacientes presentan "mucho dolor de cabeza, mucho dolor articulado": "Síntomas bastantes concretos con los que te das cuenta de que hay un repunte muy grande", incide.

En la farmacia de Cristina notaron este aumento de casos hace 15 días y "viene coleteando" desde entonces. Incluso ella acabó infectada: "Estuve la semana pasada dos días sin poder moverme de cama. Está dando fuerte, con síntomas bastante agudos, con bastante febrícula", describe.

Les cuesta tragar e incluso van al médico pensando que tienen placas Cristina Alonso, farmacéutica en Coia

Aunque sobre cualquier otro síntoma, destaca el dolor de garganta. "Les cuesta tragar e incluso van al médico pensando que tienen placas", destaca la farmacéutica, que también considera que la gripe está desplazando al Covid poco a poco.

Prevención y evitar contagios

En primer lugar, cuando se acerca alguien con síntomas, tanto Cristina como Ángel recomiendan hacerse un test para descartar Covid. "Mucha gente quiere sacarse esa duda. Aún se tiene presente la pandemia", comenta el farmacéutico del Areal.

Luego, el tratamiento tendrá como objetivo aliviar los síntomas. Paracetamol o ibuprofeno son los medicamentos más recurridos, que se complementan con antitusivos si el paciente presenta mucha tos y mucho dolor corporal.

Por otro lado, desde la farmacia también realizan una labor educativa y de prevención bastante importante: "Nosotros estamos avisando a la gente de que hay una epidemia de gripe, los invitas a hacerse el test y a ponerse la mascarilla", asegura Cristina.

"Estamos intentando seguir con la labor educativa, que parece que se nos empieza a olvidar y empezamos a toser en la nuca del otro", añade la farmacéutica, que como Ángel, ha atendido principalmente a personas de mediana edad y, sobre todo, niños y profesores.

Sergas redobla esfuerzos en Vigo

Este reciente repunte de casos obligó la semana pasada al Sergas a redoblar esfuerzos en el área sanitaria de Vigo. El ente autonómico ha habilitado más camas hospitalarias y ha reforzado el cuadro de personal de urgencias en los hospitales olívicos.

Así, se habilitaron más de 40 camas. Además, todas las unidades de hospitalización del Meixoeiro están operativas y se ha dotado a los centros de Vigo de un refuerzo de personal a mayores este 9 y 10 de diciembre.