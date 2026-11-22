El festival PortAmérica ha anunciado los primeros nombres de la programación musical y gastronómica de su próxima edición a través de una pieza audiovisual realizada íntegramente en Lengua de Signos Española (LSE).

Protagonizado por los propios vecinos y vecinas de Portas, municipio que acoge el evento, y bajo la coordinación técnica del equipo de En Lingua de Signos, el proyecto ha contado durante todo su proceso de grabación con el asesoramiento lingüístico de una persona sorda especialista en LSE.

Según explican desde el festival, el planteamiento de esta iniciativa persigue un doble propósito. Por un lado, garantizar que las personas usuarias de LSE reciban la noticia de forma directa y en su propia lengua. Por otro, invitar al público general a reflexionar sobre las barreras comunicativas.

"PortAmérica busca hacer visible una barrera que a menudo pasa inadvertida, evidenciando que difundir información no garantiza que todas las personas puedan acceder a ella en las mismas condiciones. Las personas usuarias pueden entender la primicia desde el momento en que se publica; quienes no conocen la lengua descubren que no acceden a ella de la misma manera. El propio formato permite percibir cómo una decisión de comunicación determina quién entiende la noticia y cuándo", explican en un comunicado.

La edición del XV aniversario, reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio en la emblemática Azucreira de Portas, consolidando un año más ese puente cultural que conecta Galicia e Iberoamérica a través de la música, la gastronomía y la convicción de que facilitar el acceso a la cultura es también la mejor forma de hacer comunidad.