Las entradas para el concierto de Camilo en Vigo ya tienen fecha: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan

Camilo actuará el viernes 25 de junio de 2027 en el muelle de trasatlánticos de Vigo como parte de su gira 'Para Cuando Sean Mayores Tour', con la que presenta su nuevo disco. Será la única parada del artista colombiano en Galicia dentro de este tour.

Las entradas saldrán a la venta el 28 de octubre a las 12:00 horas a través de Ticketmaster, a un precio de 25 euros.

El concierto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo, y de la Deputación de Pontevedra.

'Para Cuando Sean Mayores' es el álbum más personal de Camilo, concebido como un legado para sus dos hijas, el disco aborda temas como la paternidad, la familia y el paso del tiempo. En directo, el cantante combinará sus nuevas composiciones con algunos de los éxitos que lo han consolidado como una de las voces destacadas del pop latino, como Tutu, Vida de rico y Ropa cara.

La gira arrancó en octubre de 2026 en Estados Unidos y Puerto Rico, con actuaciones en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y San Juan. Tras su paso por Latinoamérica y México, el recorrido llegará a Europa.