Aterriza en Vigo una nueva Wake Up para hacer temblar el Ifevi: "Volvemos y lo hacemos con todo"

"2026 viene muy muy fuerte y pronto sabréis por qué". Así se ha anunciado en redes sociales la Wake Up que se celebrará el próximo mes de abril en el Ifevi de Vigo. La noticia ha generado una gran expectación entre los amantes de la música electrónica y ya se conoce uno de los artistas principales, que promete hacer temblar el recinto.

La Wake Up ya había confirmado su primera parada en Vigo para el 2 de abril, pero hace unos días sorprendió a todos con una nueva actualización: el 1 de abril también habrá fiestón de música electrónica en el Ifevi. Este lunes 5 salen a la venta las primeras entradas y en Treintayseis te contamos todo lo que necesitas saber sobre este evento.

"No podemos tener más ganas de dejarnos hasta el alma"

¿A qué esperas para hacerte con tu entrada? Hace solo unos días, Wake Up Festival revolucionaba las redes sociales anunciando una nueva cita imprescindible para los verdaderos amantes de la música electrónica. La expectación no tardó en dispararse alrededor de quién sería el gran nombre que encabezaría el evento. Y ahora, por fin, el secreto ha sido desvelado.

No son pocos los que ya han afirmado en los comentarios a este post que iban a pedir el día en sus respectivos trabajos para no perderse este fiestón, y eso que en ese momento todavía no se conocía la principal confirmación. Pero ahora sí: el gran klangkuenstler.

Klangkuenstler será el gran protagonista de esta esperada vuelta a Vigo. "El rey vuelve a casa para terminar lo que empezó", anunciaba la organización, una frase que resume a la perfección la conexión entre el artista y el público.

Referente absoluto del techno a nivel mundial, Klangkuenstler no necesita presentación. Su sonido, su identidad y su energía en cabina le han bastado para convertirse en uno de los nombres más respetados y aclamados de la escena electrónica internacional.

La Wake Up Festival se celebrará el 1 de abril en el Ifevi de Vigo, que volverá a transformarse en el epicentro de la electrónica con una producción de alto nivel pensada para ofrecer una experiencia increíble.

Hoy, lunes 5 de abril, saldrán a la venta los primeros abonos y entradas a un precio especial (01 abril + 02 de abril), una oportunidad única para asegurarte tu plaza en una de las fiestas más esperadas del año. Estate muy pendiente a sus nuevos avances en redes sociales y canales oficiales de la organización.

Así que ya lo sabes: prepara tu mejor outfit, zapatillas cómodas y unas buenas gafas para sobrevivir a las luces. El Ifevi de Vigo te espera en abril.