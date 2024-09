Os Imperfectos: "música, voz e poesía teñen o mesmo espazo e a mesma importancia no disco"

Pese a sus diferencias y particularidades, la música y la poesía siempre han compartido el eterno lenguaje de las emociones y los sentimientos. Ahora, ambos universos artísticos convergen en un mismo proyecto que nace en las entrañas culturales de Vilagarcía de Arousa y que responde al nombre de Os Imperfectos ―porque todos sabemos que un mundo perfecto es imperfecto. Esta banda de música y poesía en gallego acaba de presentar en todas las plataformas digitales "Hai algo máxico", la primera canción ―con videoclip incluido― del que será su álbum debut: Supernova.

Integrada por los arousanos Juan Carballo (poeta e voz), Álvaro Cardalda (teclados e voz) y Pedro Falcón (guitarras), el grupo emergente juega con el indie-pop, la palabra hablada y el poder del audiovisual para crear una alianza capaz de remover cuerpos y conciencias. “Este 2024/25 será un ano moi importante para nós, temos moita gana de que o noso primeiro álbum vexa a luz e agardamos que a nosa particular aposta pola pola música e poesía en galego chegue ás mellores salas e festivais do país”, asegura este trío de orgullosos imperfectos sobre un primer disco de ocho canciones que, como su propio nombre indica, está listo para explotar en el panorama musical de Galicia y dejar a su paso una estela muy difícil de olvidar.

El universo detrás de "Supernova"

La gira del último álbum de Juan Carballo (Asuntos Pendentes, con Manolo Tarancón) supuso un auténtico punto de inflexión para el nacimiento de Os Imperfectos. "Nesa xira foi onde empezamos a cultivar o sonido que temos agora. Houbo ese proceso de coñecemento, de exposición, digamos de presentación de disco, cunhas xiras moi chulas", reconoce Cardalda. Tras aquel primer trabajo en conjunto, los tres integrantes decidieron lanzarse a crear su propia música en torno al año 2021. "Ahí foi cando empezamos a compoñer as nosas cancións a partir dos poemas de Juan (...) Un proceso de composición do disco que seguiu en 2023 co comezo da grabación", rememora Falcón sobre un álbum debut que destaca, entre otras cosas, por estar "feito a man e cociñado a lume lento".

La realidad es que tanto la composición como la producción y los arreglos de Supernova llevan la firma íntegra de los tres arousanos, en un disco grabado con mucha calma y mimo en el estudio "A Casiña", en Vilaxoán, del que son responsables Álvaro Cardalda y Manolo Dopico. "Vivimos nun momento no que todo é moi rápido... e como que repente tes que compoñer un álbum e ten que estar listo en tres semanas (...) Nos quixemos disfrutar dese proceso, xa que é algo noso, tiñamos tempo e a capacidade de poder facelo así", afirma Pedro. En lo que respecta a la grabación del disco, Os Imperfectos también incorporaron como músicos de sesión a Pepe Santamaría (batería) y Rubén Iglesias (bajo), los cuales acompañarán a la banda arousana en los conciertos, festivales y directos que están por venir.

Por el momento, Hai algo máxico ya se ha presentado en sociedad como la primera pieza de un puzzle que poco a poco irá desgranando la verdadera esencia de Supernova, disponible desde el pasado 30 de agosto en todas las plataformas digitales. Este primer sencillo se acompaña además de un videoclip dirigido por Diego Falcón (de Arde World) y protagonizado por la carrilexa Carla Rivas, una de las actrices principales de O Corno, el primer largometraje en gallego en ganar una Concha de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En la pieza audiovisual recitada y cantada por Os Imperfectos, Rivas interpreta a una joven ahogada en la rutina hasta que algo mágico le sucede.

Más canciones, más sorpresas y apuntando a las estrellas

Os Imperfectos Cedida (David González) null Vilagarcía de Arousa

Son ocho las canciones que configuran el álbum completo de Supernova y la idea, en adelante y según avanzan sus integrantes, es publicar un nuevo sencillo, aproximadamente, una vez al mes. "Que todo o mundo permaneza atento... De entrada podemos decir que o siguiente tema que vai sair tamén irá acompañado dun videoclip", adelanta Pedro Falcón. "Posiblemente a xente lle sorprenda que, evidentemente é un disco e por tanto hai un sonido común, pero as cancións teñen un punto máis o menos diferente. Esto poderíamos catalogalo como indie-pop, pero ao final todas esas influencias que ten cada un de nós están dentro da nosa fórmula", agrega. "O bonito é que música, voz e poesía teñen o mesmo espazo e a mesma importancia no disco", apunta Juan Carballo.

A la espera de conocer la fecha del segundo lanzamiento de Os Imperfectos, la intención de los miembros de la banda es que la presentación oficial de Supernova se lleve a cabo en su casa, es decir, en Vilagarcía de Arousa; y que el disco completo este publicado antes que termine el curso de 2025. Y ya con la mirada fija en un futuro no tan lejano, este trío de perfectos imperfectos lo tiene claro: "Algo que nos encantaría é que a nosa particular forma de facer música, de facer poesía en galego, chegue aos maiores festivais de música de Galicia". Quien sabe si la explosión estelar provocada por Juan, Álvaro y Pedro terminará ―más pronto que tarde― haciendo vibrar el escenario de algún Revenidas, Son Rías Baixas o Festival de Carrilanas.