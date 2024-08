Vetusta Morla, Lori Meyers o Mikel Erentxun: El Náutico de San Vicente cierra otro agosto histórico

Faltan pocas semanas para que acabe el verano de este 2024 y El Náutico de San Vicente, en O Grove, ya podría dar por cerrada otra temporada histórica. Un agosto más, por su pequeño escenario han pasado grandes artistas, que aprovechaban sus actuaciones en los festivales de la zona para recalar en casa de uno de los mayores melómanos de Galicia, Miguel de la Cierva.

Desde hace más de tres décadas, este hostelero regenta uno de los espacios más emblemáticos de las Rías Baixas, un espacio por el que han pasado artistas de la talla de Antonio Vega, Leiva, Coque Malla, Love of Lesbian o Miguel Ríos. Este año, solo en agosto, han pisado el Náutico Vetusta Morla, Lori Meyers, Mikel Erentxun o Ariel Rot, entre otros muchos.

El local iniciaba su temporada 2024 por todo lo alto, siendo el escenario de la boda del nigranés Iván Ferreiro y la periodista Noa García, que abrían el verano con una gran fiesta privada.

Desde ese primer fin de semana de puertas cerradas, el emblemático hogar de la música con vistas al mar no ha parado: Rufus T. Firefly, Pancho Varona, Toquinho, La Bien Querida, Quique González, Calequi y las Panteras, Alex Ferreira, Sila Lúa, Kevin Johansen y Jorge Drexler, The Rapants, Cómplices, Crystal Fighters, Guadi Galego, Alejo Stivel, Miguel Costas, Ortiga, Burning, The Parrots, Los Estanques, Morochos, Travis Birds, Sexy Zebras, Mr. Kilombo, Querido, Iván Ferreiro, Marlon, Pedro Pastor, Ariel Rot, 84, Vetusta Morla, Danza Invisible, Revolver, Los Limones, Anni B. Sweet, Siloé, Eladio y los seres queridos, Luis Fercán, Sidecars, Lori Meyers, Alcalá Norte y Ultraligera, además de muchos artistas locales.

Por delante todavía quedan varios fines de semana de verano, de sol y, por supuesto, de música, y El Náutico de San Vicente continuará vendiendo entradas para sus conciertos secretos, que este agosto han vuelto a batir todos los récords y a llenar la playa de San Vicente para disfrutar de la mejor música en directo.