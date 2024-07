Carlos Sadness: "Todas las veces que venga a tocar a Galicia me parecerán pocas"

Carlos Sadness trajo este jueves su indie tropical al PortAmérica por tercera vez, con la intención de hacer vibrar a un entregado público que disfrutó del buen rollo del catalán sobre el escenario. A pesar de que reconoce que tardó un tiempo en venir a Galicia a hacer directos, una vez pisó tierra gallega quedó prendado.

Este jueves ha regresado al PortAmérica, un festival que ya le ha visto en tres ocasiones, y el próximo 20 de julio tocará en la playa arousana gracias al Atlantic Fest. Entre concierto y concierto de su recién estrenado Realismo mágico, Sadness ha querido transmitirnos su amor por Galicia y su forma de vivir la música desde la alegría, la diversión y la espontaneidad.

Esta es su tercera vez en el Festival Portamérica, ha repetido también dos veces en O Son do Camiño y en un par de semanas estará por primera vez en el Atlantic Fest: ¿Qué tienen los festivales gallegos para volver cada verano?

Hace algunos años no veía la forma de tocar en Galicia, por suerte eso cambió y he descubierto muchas localidades donde lo he pasado genial y he tenido una conexión preciosa con la gente. Guardo siempre buenos recuerdos, así que todas las veces que venga a tocar me parecerán pocas.

Desde 2020, tras el éxito rotundo de Tropical Jesus, hemos tenido que esperar cuatro años al siguiente disco de estudio de Carlos Sadness: ¿Cómo es Realismo mágico? ¿Tienen los nuevos temas esa alegría tropical que caracteriza su música?

La verdad es que nunca había estado tanto tiempo, pero ha sido así, espontáneo y a la vez exigente. Honesto y caprichoso, yo no puedo domar a los discos, dejo que sean ellos, salvajes, sin esperar algo en concreto de ellos, ni siquiera el tiempo que me va a tomar hacerlos. Creo que es un disco menos tropical, pero más tierno, más conectado con mi lado más esencial. En general sí es un disco alegre, más que otros, esta vez sí.

En España la mayor parte de sus conciertos se enmarcan en festivales, ¿qué cabe esperar de un concierto de Carlos Sadness en un festival?

Intento que sea una celebración de las cosas que nos conmueven, alegran y emocionan.

Este concierto en Portamérica será el segundo del año en este festival, puesto que ya actuó en México en su versión Latitudes, aunque tras sacar el nuevo disco será un concierto bastante diferente. ¿Cómo espera que lo reciba el público gallego?

El público gallego es de mis preferidos, siempre salgo contento aun cuando voy con algo de miedo por no coincidir con el estilo de los otros componentes del cartel. Recuerdo una vez, que tocaba después de dos artistas súper urbanos y de Melendi, pensé que se vaciaría y todo lo contrario, recibí una lección preciosa del público gallego y se ganó un puesto en el top. Mis shows en festivales no son tanto una presentación de disco, recojo bastantes éxitos y cuelo canciones más actuales o que espero que crezcan a base de ser tocadas.

Tropical Jesus fue un disco con una gira enorme: ¿Podemos esperar tantas fechas para este nuevo disco? ¿Regresará a España en conciertos en solitario después de la gira latinoamericana? ¿Y a Galicia vendrá a presentar Realismo mágico fuera de un festival?

Me gustaría no volver a estar 4 años para hacer otro disco, pero tampoco voy a ir con prisas, voy a disfrutar del camino. Ahora tengo 5, puedo cambiar el set list y poner muchas canciones distintas. Voy a disfutar de esto sin pensar en lo que haré mañana, pero sí, me gustaría hacer algunas salas donde tocar más tiempo y tener a la gente más cerca.