Richard Hawley confirma su primera actuación en Vigo en el marco del festival Underfest

Richard Hawley, con su voz inconfundible, elegante y atemporal, aterrizará en Vigo por primera vez el próximo 21 de septiembre en el marco del festival Underfest. El exguitarrista de Pulp se suma a un completo cartel con "el concierto más especial del festival" en el Teatro Salesianos.

El icónico músico de Sheffield regresa a España tras muchos años para una exclusiva gira de cuatro fechas, entre las que se incluye su cita viguesa, donde presentará en un show íntimo su nuevo disco, In This City They Call You Love. Las entradas para la actuación estarán disponibles en Ataquilla a partir de este viernes 14 de junio a las 10:00 horas.