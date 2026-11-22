Tamara Alonso, nacida en Vigo en1990, es creadora de contenido, divulgadora gastronómica especializada en alimentación vegetal y "cocinillas". A través de sus redes sociales @dedondesacolasproteinas, comparte, entre otras cosas, recetas del día a día, divulgación sobre veganismo y herramientas para demostrar que comer vegetal no tiene por qué ser complicado, caro ni aburrido. Su cocina mezcla experimentación, sabores familiares y mucho sentido práctico, con la idea de ayudar a quienes quieren incorporar más platos vegetales en su vida sin sentir que están renunciando a nada.

Recientemente ha publicado "De dónde saco las proteínas", un libro en el que recopila todos los consejos y recetas que ha ido aprendiendo con los años. En él, la autora reúne más de 80 recetas con las que busca demostrar que comer más vegetal no significa renunciar al sabor ni preparar platos aburridos, complicados o poco saciantes.

El libro también enseña a preparar y cocinar alimentos como el tofu, el tempeh o el seitán, y se adentra en elaboraciones más sorprendentes, desde quesos y carnes vegetales hasta versiones veganas de platos tradicionales como la morcilla, la zorza, la tortilla de Betanzos o los huevos fritos. Son propuestas que también pueden encontrarse en algunos restaurantes de Vigo, sobre los que comparte con Treintayseis sus recomendaciones para disfrutar de la gastronomía vegana en la ciudad.

Dónde desayunar

The Hippie Baker The Hippie Baker

Tamara tiene claro donde comenzar el día de la mejor manera posible y nos presenta su panadería favorita para desayunar: The Hippie Baker, una panadería y cafetería 100 % vegana, con repostería y panadería artesanal casera. De su carta, recomienda especialmente los cinnamon rolls y los croissants, que son una "auténtica barbaridad". También merece mucho la pena probar su café de especialidad.

Otra opción que me encanta es Arrecende, donde os recomiendo dejaros tentar por alguna de sus numerosas tostadas. Tienen combinaciones dulces y saladas, perfectas para disfrutar de un buen desayuno.

Dónde comer

Para la hora de la comida, la divulgadora gastronómica especializada en alimentación vegetal, nos ofrece dos recomendaciones "imprescindibles": Bambú y O Fento.

Se trata de dos establecimientos 100 % veganos, así que "podéis disfrutar de toda su carta sin tener que preocuparos por buscar qué platos llevan ingredientes de origen animal", explica.

"En Bambú encontraréis una carta muy variada, con propuestas para todos los gustos y una mezcla de platos tradicionales e internacionales. Además, tienen menú del día, una opción estupenda para comer entre semana", incide.

En el caso de O Fento, Tamara destaca que también cuenta con menú del día y una propuesta de cocina casera con elaboraciones propias. Además, recomienza dejar sitio para el postre, porque es "uno de sus puntos fuertes".

Dónde Cenar

Pizzería Carlos Pizzería Carlos

Para la última comida del día, Tamara ofrece una gran variedad de opciones en función de la ocasión y los gustos de los comensales. Para algo más informal, recomienda Agacha a Testa. "Es un sitio perfecto para disfrutar de hamburguesas, bocadillos y comida contundente. Tienen varias opciones veganas y mi favorito es, sin duda, el bocadillo de lomo vegano. Una alternativa estupenda para cuando apetece algo rico sin demasiadas formalidades", asegura.

Pero, si lo que busca el comensal es una buena pizza, nuestra guía gastronómica recomienda la Pizzería Carlos, donde tienen varias opciones veganas "muy ricas".

En caso de buscar una opción más formal o "especial", la creadora de contenido nos ofrece dos opciones: Centeno y Alium. "Ambos tienen un punto extra que para mí siempre es importante: sus postres veganos, caseros y deliciosos", destaca.

"Centeno es uno de mis restaurantes favoritos. Me encanta el cuidado que ponen en cada elaboración y cómo trabajan los ingredientes. Os recomiendo especialmente su ensalada de tomate con cremoso de anacardos, aunque sinceramente creo que merece la pena descubrir cualquiera de sus platos. Tienen una propuesta gastronómica muy interesante y opciones para disfrutar de la cocina vegetal", explica.

En el caso de Alium, Tamara explica que es restaurante con una cocina muy elaborada y una propuesta gastronómica que combina diferentes influencias. Además de tener opciones veganas, es un restaurante 100 % sin gluten.

Por último, Tamara hace una mención especial a Arte na Leira, en Redondela. "Es un sitio espectacular donde disfrutar de cocina casera, de esa que te hace sentir como en casa. Yo lo definiría como una especie de furancho vegano. Trabajan con productos que cultivan ellos mismos y es imprescindible reservar para poder visitarlo", explica.

"Aquí la experiencia es diferente: es una casa, no hay carta para elegir ni platos entre los que escoger. Funciona con un menú cerrado que cambia cada día y te sorprende con lo que hayan preparado. Siempre que voy salgo encantada. Además, tiene un entorno precioso, ideal para ir en familia y dejar que los peques jueguen mientras disfrutas de la comida. Es un lugar al que merece la pena volver y dejarse sorprender", finaliza nuestra guía.