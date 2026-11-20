Un paseo para comerse la Navidad de Vigo: así son los sabores del Cíes Market

La Navidad de Vigo no solo se ve y se pasea, también se disfruta en el paladar. Entre las casetas del Cíes Market es posible encontrar desde los tradicionales gofres y crepes hasta quesos procedentes de los Alpes, bollos preñados hechos en horno de leña, especialidades latinoamericanas o recetas de carne llegadas de Estados Unidos.

Una oferta gastronómica que reúne a comerciantes de distintos puntos de Galicia y que este año ha cambiado la Alameda por la plaza pública de Vialia. Algunos de los negocios llevan participando en el mercado desde su primera edición, mientras que otros acaban de incorporarse.

Todos comparten un arranque de campaña marcado por las lluvias de los primeros días y un cambio de ubicación que, por el momento, no termina de convencer a la mayoría de los vendedores.

La Gulería

La Gulería. Treintayseis

Una de las paradas para los amantes del dulce es La Gulería, un negocio procedente de Portonovo, en Sanxenxo, que participa en el Cíes Market desde sus comienzos. Yolanda, junto a Rafa y el resto del equipo, ofrece gofres y crepes, a los que este año se suman batidos, cafés especiales y bebidas de chocolate para Navidad.

Entre sus propuestas destacan los crepes presentados en forma de rollo y cortados en porciones, una manera de facilitar su consumo mientras se pasea por el mercado. "Todos los años hay que ir metiendo alguna cosa, estar un poco pendientes de innovar", explica Yolanda.

El negocio también cuenta con actividad en Portonovo, donde trabaja con un puesto y una food truck durante otras épocas del año. En Vigo, su experiencia ha sido positiva y destaca especialmente la presencia de visitantes del país vecino. "Nuestro público es prácticamente todo portugués", señala.

Paladar Queso

Paladar Queso. Treintayseis

Entre las propuestas más singulares se encuentra Paladar Queso, una empresa viguesa que dispone de un centro de maduración en Teis. Su especialidad, traer quesos de los Alpes y completar su proceso de maduración en Vigo.

El negocio apuesta por una filosofía de producción y venta alejada de los grandes circuitos comerciales. Sus responsables explican que venden exclusivamente a particulares, sin distribuir a supermercados, tiendas o restaurantes.

"No podríamos asegurar esa producción. Además, se desvirtuaría un poquito la filosofía de nuestra empresa, que es un poco slow", explica Olga Milla, detrás del mostrador de la caseta de uno de los negocios que repite presencia en el mercado navideño.

La Fábrica de los Manjares

La Fábrica de los Manjares. Treintayseis

Desde Ferrol llegan Brais y Gelo, responsables de La Fábrica de los Manjares, donde los protagonistas son los bollos preñados rellenos de chorizo o bacon.

"Todo elaborado por nosotros aquí, artesanalmente y en horno de leña", explican. Su negocio es itinerante y participa durante el año en mercados medievales y navideños, entre ellos el de Vigo, al que acuden desde la primera edición.

Los primeros días de campaña les han dejado buenas sensaciones, pese a que las lluvias han condicionado la asistencia de público. Ambos confían en que la llegada de más visitantes durante las próximas semanas permita mejorar el balance.

Mister Salchipapa

Mister Salchipapa. Treintayseis

La gastronomía latinoamericana también encuentra su espacio en el Cíes Market. Una de las opciones más contundentes es la de Mister Salchipapa, un negocio cuyos responsables residen en Poio y recorren ferias, festivales y eventos gastronómicos.

Entre sus especialidades destaca una salchicha XL de 30 centímetros acompañada de diferentes ingredientes latinos, además de la salchipapa, una receta a base de patatas y salchichas.

"No tenemos las patatas fritas comunes que venden todos", aclaran: "las tenemos con carne, beicon, queso cheddar, jalapeño y varios ingredientes".

Son también veteranos del mercado, al que acuden desde sus comienzos, y destacan que la cita navideña ha funcionado bien durante estos años, con una clientela habitual que repite cada temporada.

The Fuego Club

The Fuego Club. Treintayseis

Una de las novedades de este año es The Fuego Club, un proyecto encabezado por Leonardo que propone bocadillos de pulled pork y jamón asado, además de una experiencia que va más allá de la gastronomía.

Leonardo cuenta que llegó a viajar durante tres meses por Estados Unidos para encontrar la receta de pulled pork que ofrece ahora en su puesto, inspirada en Los Ángeles.

"El pulled pork no es solamente comida, sino también una forma de disfrutar la vida", asegura.

El establecimiento incorpora también un pequeño desafío para los visitantes: el reto de los diez segundos. Quienes consigan acertar el tiempo marcado de manera exacta podrán llevarse un bocado gratis. El objetivo es que los clientes no solo compren comida, sino que participen y se diviertan.

"Estamos haciendo ofertitas también para que puedan consumir, porque a veces veo que la gente pasea, pasea, pero económicamente no supone un gasto", explica Leonardo, que se muestra satisfecho con sus primeros días en el Cíes Market.

Destaca también el propio Leonardo el precio de la cerveza; aunque todos los puestos tienen un precio tasado, el cliente puede ahorrarse algo de dinero si consume en grupo.

Además, el proyecto tiene fecha de caducidad. "Este proyecto nace en Navidad y muere el 10 de enero. Eso está claro, porque el fuego se apaga. El fuego no es eterno", bromea su responsable.

Otros clásicos

Otros clásicos. Treintayseis

La oferta gastronómica se completa con otros negocios habituales de la cita navideña, como Garrapiñados El Norteño, cuyos responsables llegan desde Villalonga, en Sanxenxo, y cuentan también con otro puesto, La Fajita, especializado en comida mexicana. Son comerciantes itinerantes que elaboran sus productos en Villalonga y recorren diferentes ferias.

También repite presencia Productos Artesanos Gallegos, un negocio procedente de Ordes que ofrece productos elaborados previamente y que se calientan en el propio mercado, otra alternativa para quienes buscan sabores tradicionales durante su paseo por la Navidad de Vigo.

De la Alameda a Vialia

Más allá de la oferta gastronómica, el traslado del Cíes Market desde la Alameda hasta Vialia no ha convencido a la mayoría de los vendedores consultados. Prácticamente todos los veteranos preguntados prefieren la antigua ubicación, aunque algunos confían en adaptarse y reconocen que todavía es pronto para valorar los resultados.

El principal argumento es el trayecto que hace el que visita las luces, que en anteriores años terminaba descendiendo hacia la noria y, de ahí, a la Plaza de Compostela; otra razón era que se encontraban más recogidos que en el gran espacio de Vía Norte.

Para muchos, la plaza de Compostela ofrecía un entorno más adecuado para este tipo de mercado y hubiesen preferido mantener allí la actividad siempre respetando los árboles y el descanso de los vecinos.

Otros, como desde La Fábrica de los Manjares, reconocen que sienten cierta nostalgia de la antigua ubicación, pero creen que terminarán acostumbrándose al nuevo espacio. "En rasgos generales, la Alameda, porque ya son muchos años allí y es como un poco la morriña, pero yo creo que al final vamos a terminar cómodos aquí también", explican.

A las dudas sobre la ubicación se ha sumado el mal tiempo. Los comerciantes coinciden en que la lluvia y el viento han reducido la afluencia durante las primeras jornadas, aunque el día del encendido navideño y el primer sábado dejaron buenas sensaciones. En Paladar Queso aseguran incluso que la jornada inaugural desbordó sus previsiones.

Con varias semanas de campaña todavía por delante, los negocios confían en que la llegada de visitantes permita consolidar la nueva ubicación y el Cíes Market sea un éxito para ellos.