La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha anunciado las fechas de la octava edición del festival Vigo Seafest, que se celebrará del 8 al 11 de julio de 2027 en los jardines de Montero Ríos.

Además, el Comité de Seguimiento y Valoración ha adjudicado la producción del evento a NOKAO-Sra.Emilia, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas y tras analizar las propuestas recibidas de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego del festival.

Desde ARVI esperan "reforzar la posición del Vigo SeaFest como uno de los grandes eventos de divulgación, gastronomía y ocio vinculados al mar en Galicia".

Durante las cuatro jornadas del mes de julio se celebrarán talleres divulgativos, experiencias gastronómicas, actividades familiares, música en directo y propuestas participativas diseñadas para "poner en valor la pesca, la sostenibilidad y la cultura marinera en un entorno festivo, abierto y gratuito".

ARVI trabaja ya con la empresa adjudicataria en el diseño de la próxima edición del festival, "que volverá a convertir a Vigo en el mayor escaparate de referencia para la pesca y la gastronomía del mar".