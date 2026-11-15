Dónde comer en Pontevedra, según uno de los 50 mejores arroceros de España

José Fernández se coló el pasado mes de octubre en un evento, Clandestinos, que reunió a los 50 mejores arroceros del planeta. Desde su proyecto personal como chef privado 'El Torraet', ha conquistado la Ría de Vigo con sus paellas preparadas con producto de kilómetro cero.

Como explicó a este medio tras participar en Clandestinos, su arroz negro impresionó a todos los asistentes, incluso a personalidades de la talla de Imanol Arias y Antonio Carmona. "No duró ni cinco minutos", afirmó entonces el cocinero.

El objetivo de este vecino de Cangas era dar a conocer la gastronomía y el producto de Galicia, es decir, poniendo en valor que aquí también se preparan buenos arroces. Y así lo hizo, con este arroz con choco que fue todo un homenaje a sus padres, quienes le inculcaron el amor por la cocina.

Así, se trata de todo un referente gastronómico para la provincia de Pontevedra, que en esta ocasión compartirá con Treintayseis una ruta especial con sus locales favoritos para disfrutar de la comida, desde primera hora de la mañana hasta acabar el día con una cerveza y música en directo.

Dónde desayunar

Para empezar el día, Fernández nos hace viajar hasta Bueu (Pontevedra). Allí se ubica Lar, una nueva cafetería de especialidad situada en la Rúa Fígaro. "Increíble, donde tomarte un buen café, unas tostas, un brunch y ahora con zona para los niños y así poder relajarte", afirma

Dónde tomar el aperitivo

Para abrir el estómago antes de comer, el arrocero se traslada hasta Cangas, donde encuentra Martinnus Tapería. Todo un clásico de O Morrazo situado en la calle Eduardo Vincenti y que destaca por sus "buenas tapas" y "buen vino".

"La tortilla está increíble, así como sus mejillones en vinagreta de algas", recomienda Fernández sobre el local situado en su Cangas natal, de donde son gran parte de los productos utilizados en sus paellas, incluida la de Clandestinos.

Dónde comer

"Producto de kilómetro cero llevado a otro nivel". Así de contundente define Fernández su recomendación para comer. Se trata de Trasmallo, restaurante ubicado en Pontevedra, regentado por un "chef increíble, finalista del premio Cocinero Galego 2026".

Nuestro arrocero resalta el "trato exquisito" al producto de cercanía, "utilizando técnicas innovadoras, materia prima de primera calidad sacada directamente de las lonjas de Cangas y Aldán".

Dónde merendar

De la capital a la ciudad más grande de la provincia. Para merendar, Fernández nos lleva a Vigo, para disfrutar de la oferta de Caracas Bakery. Situada en la calle Arquitecto Pérez Bellas, destaca por sus "cachitos, arepas y, sobre todo, su tarta de tres leches acompañado de un buen café venezolano".

Dónde cenar

Seguimos en la ciudad olívica a la hora de la cena. Fernández recomienda el reconocido restaurante La Mesa de Conus. "Vas sin saber lo que vas a comer en su menú degustación y siempre sales contento con todo lo que has probado", asegura el arrocero de Cangas.

Además, también resalta el "trato impecable con el producto de su huerta" y, si tiene que destacar un producto, escoge sus croquetas. "Son top", asevera nuestro chef.

Dónde tomar una copa

Llega la noche, pero antes de irse a dormir, Fernández nos acompaña hasta O Adro. Esta taberna cultural de Cangas es una referencia en la localidad por su programación de música en directo. "Sitio top" donde tomarte uno de sus "muchísimos estilos de cervezas artesanas", en palabras del arrocero.