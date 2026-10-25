Dónde comer en Vigo, según la banda Treintañeras Cañeras

Tres años después de comenzar a recorrer salas de toda la península y numerosos festivales, la banda viguesa Treintañeras Cañeras regresa con IBERICANA, un nuevo trabajo discográfico compuesto por nueve canciones que mantienen las señas de identidad del grupo: letras ácidas, mucho humor y un sonido contundente.

La formación, integrada actualmente por Manel López (guitarra y voz), Óscar Freire (bajo), Diego Garabal (sintetizadores) y Nolo Chazo (batería), vuelve a la carga con una particular visión de la sociedad española. "Este disco es un fiel reflejo de la sociedad actual española, por eso es una auténtica basura, bienvenidos a IBERICANA", aseguran los músicos al presentar su nuevo trabajo, disponible en plataformas digitales y también en vinilo.

Pero esta vez dejamos a un lado los escenarios para hablar de gastronomía. Los integrantes de Treintañeras Cañeras ofrecen una selección de sus locales favoritos. Desde un desayuno de barrio hasta unas copas en Churruca, esta es la ruta que proponen para disfrutar de la ciudad de principio a fin.

Dónde desayunar

Panadería del Barrio del Cura - Rúa das Teixugueiras, 19, Loc 6, 36212 Vigo, Pontevedra

La primera parada de la jornada nos lleva hasta Navia. Treintañeras Cañeras apuesta por comenzar el día en la panadería y cafetería del Barrio del Cura, un establecimiento al que acuden tanto por sus productos como por su cercanía.

"La maravillosa panadería/cafetería del Barrio del Cura en Navia", recomiendan los músicos, que destacan que tiene "una bollería y panadería increíble". Además, aprovechan para reivindicar la importancia de consumir en los establecimientos de proximidad: "Hay que apoyar al comercio de tu barrio".

Dónde tomar el aperitivo

Para la hora del aperitivo, la banda se traslada al centro de Vigo, concretamente a la calle Doutor Cadaval. Allí se encuentra ElBar, una de sus elecciones para disfrutar de una cerveza acompañada de algo para picar.

Los músicos destacan especialmente el trato y el ambiente del establecimiento, además de su oferta gastronómica: "Ambiente de diez, pinchos insuperables y una cerveza de bodega de primera". Una combinación que, para ellos, convierte este local en una parada imprescindible antes de comer.

Dónde comer

La siguiente parada está a pocos metros de la anterior. Sin abandonar Doutor Cadaval, Treintañeras Cañeras recomienda Taberna Rabuda para sentarse a comer y disfrutar de una propuesta que combina cocina y buen trato.

"La atención al cliente y la comida es como estar en casa de tu abuela, si tu abuela fuese súper moderna y sofisticada", explican los integrantes del grupo, que resumen su experiencia en el restaurante con dos palabras: "Una delicia".

Dónde merendar

Para la merienda, los músicos recuperan uno de los grandes clásicos de la hostelería viguesa. El Carballo, situado en las proximidades de la Farola de Urzaiz, es su elección para hacer una parada a media tarde.

El local, conocido especialmente por sus tortillas y empanadillas, se ha convertido en una referencia para varias generaciones de vigueses. La banda tampoco necesita demasiados argumentos para justificar su elección: "Un clásico, un referente de la gastronomía viguesa, tortillas y empanadillas, ¿qué más quieres?".

Dónde cenar

Pensando ya en la noche, Treintañeras Cañeras propone una cena sencilla y rápida antes de salir a tomar algo. Su elección es O Farol, en la zona de la Alameda, donde apuestan por las pizzas.

"Algo ligerito y rápido, para que la copita de después no te siente mal", bromean los músicos, que tienen claro qué pedir cuando visitan el establecimiento.

Su recomendación personal es la pizza de pulpo con gambas, una combinación que califican como "de otro planeta".

Dónde tomar una copa

La ruta termina, como no podía ser de otra manera tratándose de una banda de punk rock viguesa, en el entorno de Churruca. Allí, Treintañeras Cañeras elige el Pub Tinta Negra, en la calle Irmandiños, para tomar una copa y prolongar la jornada.

Los músicos lo describen como "un clásico de Irmandiños, en Churruca", y dejan claro que no tiene por qué ser el último establecimiento de la noche: "La primera parada de muchas...".