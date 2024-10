Dónde comer en Vigo según, la banda Kings Of The Beach

Recomendaciones de Kings Of The Beach Cedidas

Formados en Vigo en 2013, Adrián Rodríguez (guitarra, voz), Yago Guirado (bajo, voz) y Samuel Otero (batería) han recorrido escenarios de España, Portugal y América, consolidándose como una de las bandas más frenéticas y potentes del panorama.

Con un estilo salvaje y rápido que bebe del surf punk y el garage rock, Kings Of The Beach ha conquistado a los seguidores de bandas como Together Pangea, Wavves o FIDLAR. Desde su primer EP, "Bat Pussy" (2016), su primer álbum "Super Awkward, Fucking Awesome" (2018), y “WOAH!” (2022) su último LP, el trío ha demostrado su capacidad para hacer vibrar al público en festivales internacionales como el SXSW de Austin o el Marvin de México.

Ahora, con "X-PAIN", Kings Of The Beach sigue ampliando fronteras y mostrando su versatilidad, sin perder la esencia que los define: "adrenalina, sudor y música para no dejar de moverse".

Sin embargo, el grupo vigués dejará de lado su faceta musical por un día, para convertirse en nuestros guías gastronómicos por la ciudad olívica a través de esta ruta por sus locales favoritos que elaboran para Treintayseis.

Para desayunar

Dulce Locura

Para comenzar el día con energía, empezamos la guía gastronómica con un buen desayuno. Samu, es el encargado de mostrarnos su local favorito para realizar la comida más importante del día. Se trata de Dulce Locura, una pastelería situada en a Ría Barcelona, donde "el café está riquísimo y tienen un variedad bien guapa de dulces para acompañarlo". Especialmente, nuestro guía recomienda los muffin rellenos, que "están de vicio". Y, una de las cosas que más le gustan de este local es que es pet friendly, por lo que "puedes ir con el perriño que siempre esta guay".

Para tomar el aperitivo

La Emilia Brunch & Drunch

A la hora del Vermut, el guitarrista de Kings Of The Beach se decanta por La Emilia Brunch & Drunch para tomar el aperitivo. "Es un lugar con platos caseros y toque argentino", explica Adri, que recomienda las focaccias, que le "flipan".

Para comer

La Fondue Mexicana

Al mediodía, Adri nos ofrece una opción un tanto nostálgica para comer. El guitarrista nos propone probar la Fondue Mexicana, un restaurante mexicano con platos típicos que le "recuerdan al tour que hicimos en México en 2019".

Para merendar

Cafetería Los dulces de Albita

Ya a media tarde, toma el relevo de nuevo el batería del grupo, que para merendar nos lleva a su sitio favorito de Vigo: Los dulces de Albita. Del local, Samu destaca que "tienen variedad entre dulce y salado". Sin embargo, hay dos dulces que le han robado el corazón, las tartas de queso y el brownie, que dice "son de otro mundo".

Para cenar

Rin-Ran

El encargado de terminar nuestra ruta por la ciudad olívica es Yago, aunque parece que va a ser una tarea difícil para el bajista del grupo, que dice no poder escoger un local favorito para ir a cenar. "Mi corazón partido en dos, pues los amo por igual y están a escasos 10 metros de distancia", dice. Por si todavía no os habéis dado cuenta se trata del Rin-Ran y el Lareca, o como él prefiere llamarlos, el "combo imbatible".

En el Rin-Ran, el músico no duda en recomendar el antiguo "49B", que es el actual bocadillo de pollo con rulo de cabra y mermelada de tomate, un "puro manjar", para nuestro guía. En el Lareca, la recomendación es sin duda los huevos con patatas, "no hay chance al error", dice.

Para tomar una copa

The Monk Pub

Por último, al acabar de cenar, Yago dice que es hora de dirigirnos "al Monk Pub un local ambientado en una onda pub irlandés". Nuestro guía de final de la noche nos cuenta que se trata de un "sótano cerca de García Barbón donde podrás disfrutar del buen whisky", aunque él personalmente siempre se decanta con por el Licor Café, "como buen gallego".

"Siempre hay buena música y con suerte puedes encontrarte una foliada o algún show en acústico. Una maravilla vaya", alaba el músico.