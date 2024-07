10 terrazas de lujo para brindar y rendirse al sol este verano en las Rías Baixas

El verano en Galicia se disfruta en las playas, ríos y piscinas, pero también en los chiringuitos de temporada ―aunque este año las jornadas calurosas se están haciendo rogar más de la cuenta. En cualquier caso, la realidad es que hay pocas cosas que nos gusten más a los gallegos (y visitantes) que una buena terraza con vistas al mar o en primera línea de playa. Y en ese sentido, las Rías Baixas conforman un geodestino perfecto para disfrutar de esta cultura del terraceo única en España. Desde el sur de la provincia de Pontevedra hasta las inmediaciones de Cabo Fisterra (A Coruña), toda la línea costera de este rincón de nuestra geografía se encuentra repleta de terrazas y chiringuitos con un ambiente único e inmejorable. Y si bien las opciones son infinitas y para todos los gustos, en esta ocasión queremos poner el foco en 10 terrazas de lujo para rendirse a los ecos del Atlántico y disfrutar bajo el sol del verano gallego esta temporada en las Rías Baixas.

O Pirata (Vigo)

Concierto en directo en el Chiringuito O Pirata O Pirata Vigo

Uno de los lugares favoritos del verano vigués se encuentra justo a los pies de la playa de As Fontes: se trata del emblemático Chiringo O Pirata, un lugar de encuentro rodeado de sombrillas de paja, zonas arboladas y un ambiente propio de la temporada estival. Este espacio enmarcado en uno de los núcleos más concurridos de las Rías Baixas cuenta además con tapas caseras y es habitual que tengan programados conciertos en directo a lo largo de todo el verano.

Nagari Skyline (Vigo)

Terraza con vistas a la ría de vigo del Hotel Nagari Gran Hotel Nagari Vigo

Desde primera línea de playa damos ahora el salto a las alturas de la ciudad Olívica para descubrir una de las terrazas más espectaculares de todo Vigo. El interior del Gran Hotel Nagari acoge en su planta más alta un espacio de skyline con zona de bar y spa. Se trata de una experiencia única a la que pueden acceder tanto los huéspedes como las personas ajenas al hotel. Dicha azotea presume asimismo de unas vistas increíbles a la ría de Vigo y dispone también de zona de bar y servicio de cóctel.

Albatros Terraza & Bar (Vigo)

Terraza con vistas al mar en Albatros Albatros Terraza&Bar Vigo

Con un ambiente sofisticado y acogedor, la terraza-bar del Albatros es otro de los rincones imprescindibles de Vigo para brindar y disfrutar de los últimos rayos de sol del día. "Un espacio para disfrutar", o así lo definen sus propietarios en la página web del negocio. En cualquier caso, esta terraza conforma un estupendo balcón a la ría de Vigo donde la clientela podrá disfrutar de un combinado y hasta de algún que otro aperitivo, pues el espacio dispone también de cocina gourmet de vanguardia elaborada a base de productos gallegos,

Fogar do Santiso Lapamán (Bueu)

Terraza en primera línea de la playa de Lapamán Fogar do Santiso Bueu

Una de las playas más famosas del Morrazo acoge el espacio único del Fogar do Santiso en las Rías Baixas. En este punto costero de Bueu, las mágicas puestas de sol del verano se disfrutan con la mejor gastronomía del mar y la tierra basada en los productos acológicos, autóctonos y de temporada. La cultura tradicional gallega es el gran sello de identidad de este espacio envuelto por las sombras de una pequeña arboleda situada justo a los pies del arenal de Lapamán y con unas vistas envidiables de la ría de Pontevedra.

Los 3 Monos Aguete (Marín)

Los Tres Monos en Aguete Los Tres Monos Marín

El restaurante con más estilo de Marín se enmarca en primera línea de la playa de Aguete y es más conocido como Los 3 Monos Aguete, el local más instagrameable de las Rías Baixas. Este rincón para eventos y beach club dispone de varios espacios bien diferenciados, todos ellos con vistas panorámicas sobre el mar y la ría de Pontevedra. Además, la clientela también puede disfrutar de una rica variedad de platos fríos y calientes elaborados con una buena base de productos gallegos.

Terraza El Corsario (Sanxenxo)

Terraza El Corsario sobre el arenal de Foxos Terraza El Corsario Sanxenxo

La música en directo y la gastronomía se fusionan en esta terraza al aire libre en los límites de Noalla, en Sanxenxo. Con vistas directas al entorno del arenal de Foxos y A Lanzada, la Terraza El Corsario puede alardear de uno de los mejores atardeceres de toda la comarca do Salnés. Además, el local cuenta con una amplia variedad de platos en carta, desde raciones típicas hasta carnes y pescados a la brasa de la mejor calidad. Cabe recordar que esta terraza recibió ya el verano pasado un Solete de la Guía Repsol, convertido rápidamente en uno de los chiringuitos más codiciados de las Rías Baixas.

La Azotea (Sanxenxo)

La Azotea en primera línea del paseo de Silgar Cedida Sanxenxo

Este lounge bar situado en la planta alta del emblemático Hotel del Mar en Sanxenxo presume de unas vistas privilegidas al paseo y arenal de Silgar. Lo cierto es que la impresionante terraza de carácter ibicenco que tiene La Azotea es un reclamo más que suficiente para visitar sus instalaciones. No obstante, la oferta de desayunos, cócteles y aperitivos que trabaja el local es al mismo tiempo el broche de oro perfecto para disfrutar de una experiencia de lo más especial en el corazón de las Rías Baixas.

Villa Rolendis (O Grove)

Terraza cubierta de Villa Rolendis Villa Rolendis O Grove

Villa Rolendis es, sin lugar a dudas, uno de los secretos mejor guardados de O Grove. Este atípico restaurante, situado en la Rúa Teniente Domínguez, se localiza en un lugar privilegiado con vistas a la Illa da Toxa y su ensenada, en el interior de un edificio histórico que hunde sus raíces más remotas en el año 1920. El local abrió sus puertas en 1982 y hace sólo ocho años sus propietarios decidieron darle un giro a la propuesta, manteniendo su esencia tradicional pero convirtiendo al espacio en un sitio moderno, ecléctico y, sobre todo, único. De hecho, uno de los rincones más especiales de Villa Rolendis es precisamente una terraza cubierta donde la luz y los colores se suman a la experiencia gastronómica que ofrecen desde el restaurante.

La terraza de Martín Codax (Cambados)

Vistas desde la terraza de las Bodegas Martín Códax Martín Códax Cambados

En el corazón de las Rías Baixas, los atardeceres de la comarca do Salnés se disfrutan mejor desde lugares como la terraza de las Bodegas Martín Códax. Este suerte de wine bar en Cambados ofrece unas vistas extraordinarias de la ría de Arousa y parte de los valles do Salnés. Además, cabe recordar que a lo largo de todo el verano el espacio acoge todo tipo de planes culturales y gastronómicos que ponen el broche de oro a una terraza que ya presume de todos los lujos. Catas de vinos, maridajes gastronómicos y conciertos en directo son algunas de las actividades que los visitantes podrán disfrutar a lo largo de toda la temporada estival en este rincón tan especial de las Bodegas Martín Códax.

Chiringo do Fonforrón (Porto do Son)

Sesión de DJ en el Chiringo de Fonforrón con la playa y el mar de fondo Chiringo de Fonforrón Porto do Son

Sobre el pequeño e idílico arenal do Fonforrón se enmarca un chiringuito (al que debe su nombre) con una terraza de lujo que es todo un clásico en la localidad coruñesa de Porto do Son. Dispuesto entre bancos y mesas bajas hechas a base de palés, el chiringuito do Fonforrón se ha convertido en uno de los lugares imprescindibles para disfrutar de los últimos rayos de sol en uno de los puntos más septentrionales que encontramos en esta lista de terrazas en las Rías Baixas. En el local ofrecen raciones y combinados para degustar mientras se observa la inmesidad del Atlántico y hasta la conocida casa abandonada del holandés en una de las lomas cercanas.