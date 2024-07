As Neves (Pontevedra) acogerá el 24 y 25 de julio la XVIII Festa do Tinto Rías Baixas

La XVIII Festa do Tinto Rías Baixas se celebrará los días 24 y 25 de julio en el municipio pontevedrés de As Neves. La presentación del evento, que tuvo lugar este viernes, contó con la presencia del secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Ramón Huidobro; la diputada responsable de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Nava Castro; y el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso.

En el acto, Ramón Huidobro destacó el creciente interés que despiertan los tintos Rías Baixas, especialmente por su carácter atlántico, así como por su frescura, variedad, acidez agradable y abundante presencia de fruta. En la actualidad, el Consejo Regulador cuenta con 54 bodegas inscritas, de las cuales 37 procesaron uva tinta durante la última vendimia.

De hecho, las cinco subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas cuentan con bodegas que elaboran vinos tintos, siendo el Condado la subzona con mayor producción, seguida del Salnés, Rosal, Ulla y Soutomaior. Ramón Huidobro indicó que hasta finales de junio se han comercializado más de 80.000 litros de tinto Rías Baixas, destacando que las bodegas trabajan exclusivamente con variedades autóctonas, tal y como indica el pliego de condiciones del Consejo Regulador.

Programación

La XVIII Festa do Tinto Rías Baixas, que se celebrará del 20 al 25 de julio en la localidad de As Neves, cuenta con una amplia programación cultural y enológica que incluye senderismo, conferencias, catas profesionales y populares de vino, actuaciones musicales y actividades para toda la familia. La fiesta contará con la presencia de Almudena Alberca, la primera mujer Master of Wine de España y reconocida como una de las grandes enólogas a nivel mundial. Además de ser la pregonera de esta edición, se encargará también de dirigir una cata de tintos Rías Baixas.

La programación de la XVIII Festa do Tinto Rías Baixas comenzará el sábado 20 de julio con la Andaina do Tinto Rías Baixas, organizada por la Ruta do Viño Rías Baixas en colaboración con el Ayuntamiento de As Neves y el Consejo Regulador de la DO Rías Baixas. La actividad se iniciará a las 18:00 horas con una visita a la bodega Señorío de Rubiós, desde donde comenzará una ruta de senderismo entre viñedos, furnas, petroglifos y molinos de aproximadamente 5 kilómetros. La jornada se cerrará con una degustación de tinto Rías Baixas con tapas en Nande Hotel da Natureza. Las entradas están disponibles en Ataquilla.com a un precio de 10 euros.

El martes 23 de julio, a las 19:00 horas, tendrá lugar una charla sobre la Flavescencia Dorada en la Casa da Auga (Vide). El miércoles 24 de julio, a las 18:00 horas, la Master of Wine Almudena Alberca dirigirá una cata profesional en la Casa de la Juventud de As Neves. Dos horas después, se celebrará una cata popular en la Plaza Mayor donde, a partir de las 21:00 horas, actuarán las Pandereteiras de Vide, la charanga Os Encerellados y el DJ VRX-José Verez.

Finalmente, la programación del 25 de julio se abrirá a las 11:00 horas con la tradicional recepción de Cofradías en la casa consistorial, que dará paso al pregón a cargo de Almudena Alberca (12:30 horas). Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, actividades infantiles y acuáticas. Y, a partir de las 17:00 horas, música de la mano de los grupos O son das tabernas y Astarot.