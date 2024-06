Dónde comer en Vigo según el actor Santi Prego.

El de Santi Prego es uno de los rostros imprescindibles del cine gallego. Con una trayectoria larga y prolífica, ha cultivado no sólo la gran pantalla, sino también la televisión y el teatro.

El vigués fue nominado a un Goya a Mejor Actor Revelación en 2019 por su alabada y aplaudida interpretación del dictador Francisco Franco en la película de Alejando Amenábar Mientras dure la guerra. En 2022, Cans lo premió por su actuación en el corto Devoradora de nenos y este mismo año ha recibido un Mestre Mateo como Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Matria. Además, lo hemos visto en El caso Asunta que emite Netflix como portavoz del jurado y en Justicia Artificial, que se estrenará en septiembre interpretando a un juez del Tribunal Supremo.

Su amplio currículum se llena de series de televisión, a nivel autonómico y nacional, de actuaciones de improvisación en salas como Ártika o Kominsky acompañado de Jorge de Arcos y de clases como profesor en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

Le pedimos a Prego que nos dibuje una ruta por Vigo y alrededores para descubrir nuevos lugares y locales donde disfrutar de una buena comida, un sabroso café o una copa bien acompañados.

Dónde desayunar

Solaina Solaina

El lugar favorito de Santi Prego para desayunar está en el barrio de Navia, en la calle Teixugueiras, 19. Se trata de la cafetería Solaina, donde "o café é rico-rico, e os churros tamén" y a esto suma que "a música é moi boa" y "son rápidos e amables".

Asegura el vigués que "non é fácil dar con él", algo que es una ventaja, ya que lo convierte en "un sitio moi tranquilo". Dispone, además, de una terraza cubierta, también en invierno, "na que é frecuente ver clientes con cans e clientes fumando". "Eu nin fumo nin teño can, pero gústame estar en sitios así, no que cada un está ao seu aire e sen molestar aos demais", añade.

Dónde comer

Muiño do vento Muiño do vento

Para la hora de comer, tres recomendaciones en tres ubicaciones diferentes. La primera, O Muíño do Vento, en Alcabre. "Callos, peixe fritido, tortilla, cocido, churrasco...", enumera el actor, que revela que, con motivo de una celebración, llevó a comer allí a toda su familia coruñesa "e foi un éxito". Con "prezos imbatibles", también lo es su situación, "ao lado do Museo do Mar".

Prego destaca la "sensación de chiringuito de praia dos 70", que le retrotrae a su infancia. "Lástima que xa non haxa un tranvía que nos leve ata o muíño (ou ata a infancia)", lamenta.

En el barrio de Casablanca, concretamente en la calle Brasil, se encuentra el Cúrcuma, "un vexetariano que me encanta". El actor vigués es cliente desde hace años, cuando acudía con Tacho González, "meu compañeiro e grande actor", tras terminar las largas sesiones de grabación de la serie Rías Baixas. "Sigo indo de vez en cando, e nunca me decepciona".

La terna la completa el Restaurante Gran Lar, en Samil. "No verán está cheo de turistas comendo zamburiñas, salpicón e peixe; no inverno cómese un menú de día moi completo e axustado, e no entretempo é ideal para unha caña de cervexa e un pincho de tortilla".

Dónde merendar

Patacas Patacas

Regresamos a Navia, en este caso a la calle Xuncal, para merendar en el Patacas, un lugar "moi familiar cun pequeño xardín". De aquí, recomienda como imprescindibles las empanadillas, de las que gozan de mucha variedad: "de carne, de dátiles con beicon, de bacallao e tamén veganas".

Las hacen en el mismo momento, por lo que recomienda "pedir unha cervexa e tomala con tranquilidade", ya que el proceso "leva un tempo, pero paga a pena".

Dónde cenar

Sibuya Sibuya

Sibuya Urban Sushi Bar - Praza de Compostela, 1, 36201 Vigo, Pontevedra

A la hora de cenar, el centro de Vigo ofrece el Sibuya, del que destaca "a relación calidade-prezo". "Empecei a ir coa miña filla porque teñen opcións veganas interesantes. Eu non son vegano, pero a miña filla si, de maneira que para min é habitual ese tipo de comida", explica.

A pesar de que reconoce que siempre que van se quedan contentos, confiesa que "ninguén cociña a comida vegana como a miña filla".

Dónde tomar una copa

Sala Kominsky Sala Kominsky

Por la noche, en pleno Churruca se encuentra la Sala Kominsky, que recomienda porque "hai actuacións e non só musicais". También el Café UF, que es "como o ambigú da sala de teatro do Concello" y un lugar "ideal para tomar algo de tranquis mentres les un libro ou un cómic".

Eso sí, Prego asegura que no sale mucho de noche, y cuando lo hace es porque va al teatro, por lo que suele ir a los ambigús de las salas Ártika y Ensalle "para tomar unhas cervexas artesanas ou uns licorcafés, porque sempre hai alí xente interesante coa que falar". Unos lugares que reconoce que estaría bien que se promocionasen como locales donde tomar algo y hablar con la gente, "máis alá da súa función como teatros".