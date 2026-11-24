Ofrece comidas y cenas sin tener que estar alojado en la casa A Lonquexa do Gañán

El restaurante en una aldea de 200 habitantes donde comer chuletón hasta reventar: "Espectacular"

El chuletón es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Se trata de una pieza generosa de carne con hueso de costilla, de varios centímetros de grosor, ideal para compartir.

En Galicia se puede degustar en numerosos lugares, pero hay uno que destaca y que, sin embargo, es un desconocido para muchos: el restaurante A Lonquexa do Gañán, situado en Prado, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Gondomar (Pontevedra).

Chuletón exquisito

La gastronomía es uno de los pilares culturales de Galicia. En este contexto, la creadora de contenido @clairevigo ha compartido con sus seguidores un restaurante de cocina casera y tradicional a buen precio.

"El restaurante más especial de Vigo. Está a 30 minutos en coche, pero vale la pena el viaje. No sé qué es mejor la comida o el ambiente, porque ambos son chulísimos", dice la influencer al principio del vídeo.

A Lonquexa do Gañán se asienta sobre una antigua casa de campo con opción de alojamiento para quienes deseen disfrutar de una experiencia más pausada.

Claire explica que la propuesta gastronómica del restaurante apuesta por la cocina tradicional gallega, elaborada con productos locales y de máxima calidad. Su carta incluye opciones para todos los gustos, entre los que destacan el chuletón y las pizzas.

En las reseñas de Google, los clientes reflejan comentarios como este: "El servicio muy amable, el chuletón impresionante y el sitio precioso. Sabes a lo que vas, la carta es muy corta, pero merece absolutamente la pena".

"Sitio tranquilo donde degustar lo mejor de la comida rural. Pizza de pulpo con tetilla en horno de leña espectacular y chuletón de rubia gallega increíble. Recomendadísimo si quieres estar en un entorno natural y tranquilo", agrega Lucy.

La carta de A Lonquexa do Gañán incluye otros platos, como cordero lechal, bacalao con patatas, ensaladas, cecinas y otros embutidos. El restaurante ofrece comidas y cenas sin tener que estar alojado en la casa, pero eso sí, es necesario ir con reserva previa.

Vistas al campo

A Lonquexa do Gañán es también una pensión rústica con una terraza compartida con vistas al campo.

"Esta pensión de estilo tradicional presenta paredes de piedra y ofrece habitaciones con TV y baño privado. Las toallas y la ropa de cama están incluidas", detalla el establecimiento en su página web.

Por un suplemento, A Lonquexa do Gañán organiza actividades, como paseos a caballo, kayak en el río Miño, rafting, paintball y excursiones con bicicleta de montaña.

El alojamiento se encuentra a solo 1 kilómetro de la reserva natural del Monte Aloia, el primer espacio protegido de Galicia en obtener la declaración de parque natural.