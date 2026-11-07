La aldea de 136 habitantes donde comer a reventar comida casera y tradicional: "Espectacular y atención de 10"

La gastronomía gallega destaca por la calidad de sus productos y por una cocina exquisita que aprovecha al máximo lo mejor de la tierra y del mar. Carnes, pescados, mariscos, verduras, legumbres... forman parte de las propuestas de muchos restaurantes que, con el acompañamiento de buenos vinos gallegos, mejoran la experiencia.

En este contexto, destaca Coto do Rano, situado en la aldea de Quintela, en la parroquia de Canedo (Ourense). El restaurante está especializado en carnes y pescados de la ría gallega, donde la cocina tradicional gallega es la gran protagonista.

Cocina gallega de calidad

El interior del Restaurante Coto do Rano restaurantecotodorano.es

Si estás de paso por Ourense, debes saber que el Restaurante Coto do Rano es una estupenda opción para disfrutar de la gastronomía gallega. Este restaurante está pensado para que los verdaderos amantes de la comida salgan rodando, sobre todo aquellos que sientan especial devoción por las carnes, los pescados y los productos típicos de Galicia.

La cocina del establecimiento apuesta por recetas tradicionales, elaboradas con productos frescos, locales y de temporada, con los que elaboran platos con gran sabor.

Sin duda, uno de los mayores atractivos del restaurante es la variedad de su propuesta gastronómica. Su carta ofrece diferentes platos para quienes son más de carne, pero también para los que se decantan por el pescado y los productos procedentes de las rías gallegas.

En su propuesta puedes escoger entre pescados frescos seleccionados según disponibilidad de mercado, como bacalao, merluza o rodaballo, entre otros; mariscos frescos como langostinos, almejas, zamburiñas o mejillones; empanadas gallegas; carnes gallegas jugosas y tiernas; arroces (por encargo); entrantes como tablas de embutidos, quesos, revueltos, ensaladas, tostas, croquetas y otras especialidades; y postres caseros exquisitos.

Además de su carta, Coto do Rano dispone de diferentes menús y una selección de tapas y pinchos. Así, tanto si quieres disfrutar de una buena comilona, como si prefieres pasarte a tomar y picar algo, el restaurante es perfecto para ti.

Otro aspecto destacado es su bodega, con una amplia selección de vinos para acompañar a los platos, ideales para maridar las carnes y pescados.

El restaurante también organiza eventos y celebraciones como comidas de empresa o banquetes, por lo que también es una opción a tener en cuenta cuando se busca un lugar para reunirse una mayor cantidad de gente.

Las reseñas de sus clientes

La gran calidad de los platos y el buen servicio ofrecido es lo que más valoran los clientes que han tenido la suerte de probar el Restaurante Coto do Rano. Además, muchos de ellos destacan la frescura de sus mariscos y del resto de productos que ofrecen en el establecimiento.

"Súper recomendable, comida de 10 y atención igual. Las zamburiñas espectaculares, relación calidad precio, volveremos sin dudarlo!", indicó Elena Calle. Jose también se suma a los halagos: "Precioso sitio y comida espectacular. Atención de 10".

También hay quienes se quedan realmente maravillados: "No le pongo más estrellas porque no hay. Comida excelente. Personal de 10. Todo lo que pedimos en su punto. Lo recomiendo 100% esperamos volver muy pronto", dijo María Domínguez.