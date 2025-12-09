Una bodega de vino de Galicia busca botellas antiguas: 1.500 euros para quien entregue la más longeva

Galicia es una región con una gran tradición vitivinícola. De hecho, es tierra de grandes denominaciones de origen como Rías Baixas (Albariño), Ribeira Sacra (Mencía), Valdeorras (Godello), Monterrei (Godello y Treixadura) y Ribeiro (Godello y Treixadura).

En este contexto, Galicia cuenta con una gran cantidad de bodegas, entre las cuales hay una que ha puesto en marcha la búsqueda de botellas antiguas, ofreciendo un premio de 1.500 euros a quien presente la de mayor antigüedad.

Un premio de 1.500 euros en juego

Desde hace más de medio siglo, las botellas de Marqués de Vizhoja han acompañado celebraciones, encuentros y momentos cotidianos de miles de familias. Ahora, la bodega quiere premiar a quienes han conservado sus vinos.

Bajo el título 'El tesoro perdido', Bodegas Marqués de Vizhoja invita a buscar en casas, bodegas familiares y vitrinas olvidadas aquellas botellas antiguas que han resistido el paso del tiempo. La botella más antigua encontrada será premiada con un vale de 1.500 euros en productos de la tienda online de la bodega.

El concurso permanecerá abierto hasta el 12 de enero, y los ganadores se anunciarán cinco días después, el 19 de enero. Para participar, los interesados deben enviar una fotografía clara de su botella antigua a guardianesdeltiempo@marquesdevizhoja.com, junto con sus datos personales.

Las botellas ganadoras pasarán a formar parte del patrimonio histórico de la bodega, que se encargará personalmente de recogerlas sin coste para los participantes.

"Somos el vino que siempre te ha acompañado. Ahora tú puedes ser el guardián de nuestra memoria", resume el mensaje central de esta campaña, que busca conectar generaciones a través del vino y transformar la nostalgia en participación activa.

Sorteo de 250 euros en productos

De forma paralela, Bodegas Marqués de Vizhoja organiza un sorteo en redes sociales con tres ganadores y un vale de 250 euros para canjear por productos de la tienda online.

"Para participar, basta con etiquetar en la publicación a la persona con la que compartes ese recuerdo, dale a 'me gusta' a la publicación y seguir los perfiles de la Bodega", informan en un comunicado.