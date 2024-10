¿Dónde tomar en Vigo los mejores cafés de especialidad de España?

Las personas lo somos gracias al café o, al menos, hay quien lleva ese dicho por bandera: "Por las mañanas no soy persona hasta que no me tomo un café". Pero, más allá de la cafeína que nos salva las mañanas, hay quien quiere disfrutar de ella de la mejor manera, deleitando, si es posible, paladar y sentidos.

Hoy se celebra el Día Internacional del Café y la fecha elegida no parece casualidad: Comienzos de semana y nuevo mes, octubre, de vuelta absoluta a la rutina -y es que, posiblemente, todavía eran muchos los que disfrutaban de sus vacaciones en septiembre y con los últimos resquicios del verano-.

A nadie le sorprende ya la amplia variedad de locales que, en la ciudad olívica, se ofrecen para gozar de desayunos, brunch, o, simplemente, un café para ponerse al día con los amigos. Si la compañía elegida es "gatuna", el lugar ideal es Ailuro Cat Café, el primero que ofrece esta posibilidad en Vigo.

Los más exquisitos cuentan, en la ciudad, con dos locales que forman parte del listado de The best coffee shops de España, redactado por ocho baristas, hosteleros y consumidores. La lista se hizo pública este 2024, valorando cuestiones como el ambiente del local, calidad, especialidades en carta o servicio al cliente.

La Manière

En el número 59 de la Calle Tomás Alonso se encuentra La Manière. Un espacio en el que cada detalle se cuida al máximo: Desde la cerámica en la que se sirve el producto, pasando por la decoración y la estética, hasta el propio café, platos y bebidas.

Dejando a un lado la increíble oferta de dulces, tostas y bowls, La Manière ofrece todo tipo de cafés: Espresso, double espresso, americano, hand brew, con leche pequeño, capuccino, flat white, latte, iced latte, matcha latte, chai latte, hot chocolate, loose leaf tea, signature drink, extra avena y extra shot.

Lola y Lía

Se trata de otro de los locales más populares de la ciudad para desayunar o tomar un brunch. En este caso, la carta de gofres, dulces, salados, tostadas, bowls, tortitas, zumos o batidos es realmente extensa y exquisita, y la calidad -y opciones- del café no se queda atrás: Mocachino, capuchino, dulce lotus -con o sin nata-, kinder, ferrero, irlandés, frapuccino, frapelatte, bombón -también XL y especial-, afogato -con o sin nata-, baby chino, chocolate o aerocano.