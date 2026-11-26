Gran feria del marisco con centolla a reventar y música tradicional en directo hasta el 8 de diciembre

O Grove (Pontevedra) se encuentra inmerso en la celebración de las XXIV Xornadas Gastronómicas desde el pasado 9 de noviembre. Por su parte, la Festa da Centola comenzará este jueves, 26 de noviembre, y se desarrollará hasta el próximo 8 de diciembre, coincidiendo, también, con el fin de las jornadas gastronómicas.

Tanto la fiesta como las jornadas de la centolla están organizadas por Emgrobes y cuentan con la colaboración de la Cofradía de pescadores y la Cofradía do Centolo Larpeiro. Durante los trece días que dura la programación especial de la Festa da Centola se llevarán a cabo diferentes actividades culturales en el municipio.

A partir del 26 de noviembre

O Grove se prepara para vivir una de sus citas gastronómicas más esperadas: la Festa da Centola, una fiesta que pone en valor uno de los productos más emblemáticos de la localidad y que convierte al municipio en lugar ideal para los amantes de este marisco.

Del 26 de noviembre al 8 de diciembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación muy especial que combina gastronomía, tradición, música y actividades para todos los públicos.

La protagonista indiscutible será la centolla de O Grove, un auténtico tesoro de la ría que podrá degustarse en los 17 restaurantes participantes, algunos de los cuales ofrecerán menús especiales elaborados para la ocasión. Además, 11 hoteles y apartamentos abrirán sus puertas para recibir a quienes quieran aprovechar la celebración y disfrutar de unos días en la localidad.

La programación incluye propuestas para conocer y saborear este producto de diferentes maneras. El 27 de noviembre, la plaza de Abastos acogerá una muestra y degustación de tapas en colaboración con el Obradoiro de Hostelería do Salnés. Esa misma tarde tendrá lugar uno de los momentos más tradicionales de la fiesta: la subasta de centollas macho y hembra, organizada por la Cofradía de Pescadores.

El 3 de diciembre habrá un showcooking que combinará setas y centolla de O Grove en el Mirador de la Lonja. La jornada contará, además, con una exposición micológica presentada por Miguel A. Delgado, reconocido experto en setas.

Pero la celebración no se queda solo en la cocina. Durante los días de la fiesta, las calles de O Grove se llenarán de ambiente gracias a las charangas, los cantos de taberna y actuaciones de música tradicional que animarán la plaza do Corgo y algunos de los locales participantes.

El 5 de diciembre habrá "animación de calle" con el grupo folclórico gallego Paradanta-Mecos. También, el día 6, aunque en esta ocasión con el grupo Cantodorxo. Por su parte, el 7 de diciembre se llevarán a cabo actividades de animación infantil y talleres relacionados con el mar como temática central. El martes, 8 de diciembre, serán los "cantos de taberna".

Además, todos los días de lunes a viernes habrá subastas en la lonja de O Grove a partir de las 17:00 horas en el mirador de la lonja de O Grove.