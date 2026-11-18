Gran laconada a 22 euros este 21 de noviembre para comer a reventar: también habrá sorteos y bingo musical

Si en verano es muy común que en Galicia se celebren fiestas gastronómicas en honor a diferentes mariscos, en otoño e invierno si hay una comida protagonista en toda mesa gallega esa es una laconada con la que terminar con la barriga bien llena disfrutando de cada mordisco.

Si eres fan de las laconadas y siempre esperas con ansias esta época del año para organizar alguna con tus amigos o familiares, hay pueblos que te lo dan todo hecho. Este es el caso de la parroquia de Goián, en Tomiño (Pontevedra), que este sábado 21 de noviembre celebra una a muy buen precio.

Laconada por solo 22 euros

"Volve a tradicional laconada pro entroido. Xa van unha chea de anos organizando este evento gastronómico para o pobo... e desta vez en formato mediodía!", dicen desde la Comisión do Entroido de Goián, quienes organizan la laconada este sábado para reunir a todos los vecinos de la parroquia y a aquellos visitantes que se animen a degustar este manjar.

Se trata de la tradicional Laconada Pro Entroido, una comida que tiene el objetivo de recaudar fondos para contribuir a la preparación de las próximas celebraciones del Carnaval.

La cita tendrá lugar este sábado 21 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el Local dos Remedios de Goián. Sin duda, es la oportunidad perfecta para darse un buen festín mientras se disfruta de un día diferente en buena compañía.

El precio es de tan solo 22 euros por persona e incluye un completo y exquisito menú con lacón, bebida, café y postre. Una propuesta gastronómica para disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina tradicional gallega.

"Ven a xantar un sabroso laconciño con tallada boa, chourizos, patacas e verdura. Ademais bebida incluída (viño ou auga), pan, rosca e café", indica la organización en sus redes sociales.

Pero si pensabas que el evento terminaba al acabar la comida, te equivocabas. La organización también ha preparado más sorpresas para alargar la jornada. Así, después de la comida habrá sorteos y un bingo musical, dos actividades para pasarlo en grande en compañía de tus amigos y familiares.

Quienes quieran participar deben tener en cuenta que los tickets están disponibles en dos establecimientos de Goián: Bar Avenida y Vaya Punto. Eso sí, ten en cuenta que el plazo termina hoy, 18 de noviembre, por lo que si no quieres quedarte sin tu plaza para disfrutar de esta gran laconada no tardes en reservar tu plaza.

Ya sabes, no lo dudes más y si no tenías planes pásate el próximo sábado 21 de noviembre por Goián para pasarlo en grande y comer a reventar una rica laconada gallega.