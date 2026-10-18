Gran fiesta del magosto para comer castañas a reventar en un menú con empanada, carne y más el 24 de octubre

El magosto es una de las celebraciones más arraigadas en Galicia. "Es una celebración de origen pagano que honraba la llegada de las cosechas del otoño", dicen desde el concello de Ourense, uno de los epicentros de este festejo en la comunidad, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en 2008.

Pero no solo en Ourense ciudad se celebra esta tradicional fiesta, sino que en muchos municipios de la provincia cuentan con su magosto particular con diferentes programaciones, actividades y menús en los que, por supuesto, las castañas asadas son las protagonistas. Una de estas localidades es Parada de Sil, donde tienes una cita imperdible el 24 de octubre.

Un menú por 24 euros con mucha comida

Parada de Sil se prepara para celebrar una de las citas más esperadas del otoño: el tradicional Magosto, una fiesta en la que las castañas son las protagonistas en una noche en la que disfrutar de mucha diversión, música y más gastronomía.

La celebración tendrá lugar el próximo 24 de octubre en la Nave da Castaña, con una cena popular prevista para las 20:30 horas. "O día 24 de outubro teremos a nosa edición do Magosto de Parada de Sil", anunció el concello en sus redes sociales, invitando a vecinos y visitantes a participar en esta celebración tan tradicional en Galicia.

El menú de la cena estará compuesto por castañas, empanada, carne ao caldeiro, café y chupitos, además de vino, gaseosa y agua. Sin duda, una propuesta gastronómica con la que disfrutar al máximo de la gastronomía gallega. El precio será de 24 euros para los adultos y de 12 euros para el menú infantil, lo que permite que los más pequeños también tengan su espacio sin que eso suponga mucho gasto.

Como manda la tradición, las castañas asadas serán el mayor atractivo de la celebración. Recién hechas, calentitas y con su inconfundible aroma. Sin duda, uno de los productos gastronómicos más emblemáticos del otoño gallego.

La fiesta continuará por la noche con música en directo. A partir de las 23:30 horas, el dúo Arcoíris será el encargado de animar la fiesta con una actuación en directo perfecta para bailar y bajar la barriga después de la gran cena. "E festa ata que o corpo aguante", indican en el cartel de la fiesta.

Las entradas pueden adquirirse hasta el 22 de octubre en los bares del pueblo o a través de los miembros de la asociación cultural y de la comisión de fiestas. No tardes en hacerte con la tuya para disfrutar de la gastronomía, la música y la tradición alrededor de este símbolo tan querido de Galicia.