Así será la Festa dos Pexegos de Candeán (Vigo) 2025: verbenas con grandes orquestas y mucha tradición

¿Qué mejor forma de darle la bienvenida a septiembre que con una buena fiesta? El barrio de Candeán, en Vigo, celebra durante cinco días su aclamada Festa dos Pexegos, desde el viernes 12 hasta el martes 16 de septiembre. Con un programa de lo más variado, será el epicentro de la fiesta viguesa.

La Festa dos Pexegos de Candeán 2025 reúne tradición, música, animación y diferentes actividades religiosas. Varias verbenas con grandes orquestas, fuegos de lucería, la tradicional baixada dos santos y la procesión das flores son los principales eventos que no puedes perderte.

La programación completa en Candeán (Vigo)

Candeán, en Vigo, ya está preparado para una de sus fiestas más queridas: la Festa dos Pexegos 2025, que se celebrará del 12 al 16 de septiembre. Este evento, cargado de tradición, cultura y diversión, honra a Doce Nome de María e Virxe das Dores y promete cinco días intensos de actividades para todos los gustos y edades.

La fiesta arranca el viernes 12 con la verbena a cargo de la Orquesta Los Magos y el Trío Arena, a partir de las 22:00 horas. El sábado 13, desde las 12:00 horas, tendrá lugar la 3ª Foliada dos Pexegos, un encuentro de música tradicional.

Llegada la noche, La Banda de Ayer y la Discoteca Móbil CDC serán quienes pongan el ritmo. A las 00:00 horas, el cielo se iluminará con la clásica tirada de fuegos de lucería.

El domingo 14 es el día grande, con la baixada dos Santos y procesión a las 11:00 horas, acompañada por la Banda da U.V.C.D. de Candeán. A las 12:30 horas se celebrará la Misa Maior y la emotiva danza de Candeán, seguida de la procesión das flores, las poxas tradicionales y animación infantil a las 17:30 horas a cargo de Ficciones Fitness y animaciones.

El lunes 15 continúa el ambiente con la actuación de la Banda do FREBE a las 11:30 horas y la misa en honor a la Virxe das Dores. La festividad concluirá el martes 16, con una emotiva misa por los socios fallecidos a las 20:00 horas, cantada por la organista Marta Barreiro.

