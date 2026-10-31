El pueblo medieval más bonito para recorrer a pie y conocer su casco histórico con un castillo del siglo XV

El otoño es una de las épocas favoritas del año para disfrutar del turismo rural. En este contexto, Galicia ofrece paisajes de colores, una exquisita gastronomía de temporada y pueblos llenos de encanto como Ribadavia (Ourense).

Situado en la comarca do Ribeiro, esta villa medieval destaca por albergar una de las juderías mejor conservadas de España y contar con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además, es considerada la capital del vino Ribeiro.

Un histórico barrio judío

Ribadavia se sitúa a orillas del río Avia. Tierra de viñedos y destino termal, cuenta con una superficie de 25,1 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 5.895 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Barrio Judío de Ribadavia Archivo

Su histórico barrio judío es uno de los principales atractivos de Ribadavia y un motivo de peso para visitar la localidad. La presencia judía en la villa se remonta al siglo XI, cuando el rey Don García escogió Ribadavia como capital de Galicia en el año 1063.

El legado judío es especialmente palpable en la zona comprendida entre la Porta Nova da Muralla y la Praza da Magdalena. También es recomendable visitar el Museo Sefardí, un espacio que acerca las costumbres de los judíos de la época y su vida en la Comarca do Ribeiro.

Castillo de Ribadavia Shutterstock

La ruta continúa por la rúa do Progreso, donde se alza imponente el Castillo de los Sarmiento. Conocido también como el Castillo de los Condes de Ribadavia, la fortaleza se levantó en la segunda mitad del siglo XV, sobre una construcción del siglo IX.

Conserva puertas, ventanas, jardines y un antiguo depósito de agua. Además, en su interior hay enterramientos excavados en la roca y un sepulcro del siglo XII. Su última propietaria fue la familia Neira Gaset, que después lo vendió al Ayuntamiento de Ribadavia.

El Castillo de Ribadavia es una visita imprescindible. La entrada tiene un precio de 3,5 euros por persona y el horario de apertura es: de lunes a sábado de 10:00 a 14:30 hora y de 17:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 10:30 a 14:30 horas.

La Festa da Istoria

Si hay un evento destacado en la agenda de ocio de Ribadavia, ese es la Festa da Istoria, una de las fiestas medievales más auténticas. Tiene lugar cada mes de agosto en el barrio judío, con una programación que incluye actividades, puestos de productos gastronómicos y lucha de caballeros.

"La mejor forma de disfrutar de la fiesta es ir ataviado al estilo medieval, no importa el personaje ni su rango social, y para facilitarle la labor a los asistentes, la fiesta dispone de miles de trajes para alquilar", apunta Turismo de Galicia.

Aguas termales a 40 ºC

Hablar de Ribadavia es también hablar de sus aguas termales, con las Termas de Prexigueiro como uno de los grandes referentes del termalismo en la zona.

Las Termas de Prexigueiro. Archivo

El complejo, de estilo asiático, que recuerda a los onsen de Japón, cuenta con un total de cinco pozas de agua caliente, con una temperatura aproximada de 40 ºC. A modo de contraste, se encuentran dos cubas de agua fría.

A mayores, las Termas de Prexigueiro disponen de una amplia variedad de tratamientos: bañeras de hidromasaje, masajes faciales y terapias con vino y chocolate para relajar cuerpo y mente.

Para completar la experiencia, Ribadavia cuenta con bodegas de calidad donde disfrutar al máximo del enoturismo y descubrir el vino de Ribeiro, caracterizado por su aroma afrutado a manzana, pera y albaricoque; notas florales y toques de miel o hierbas.

El Museo do Viño, en las afueras de la villa, ofrece un recorrido por la historia de la vitivinicultura gallega, acercando al público la cultura del vino gallego.