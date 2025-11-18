El pueblo cerca de Galicia con un decorado navideño de cuento: calles empedradas, villancicos y alumbrado mágico

La Navidad es una época repleta de magia e ilusión, especialmente para los más pequeños. Estas fechas festivas se asocian con elementos como los villancicos, los regalos y las luces, que llenan de alegría tanto a mayores como a niños.

Cada vez más personas aprovechan la Navidad para realizar una escapada antes de recibir el año nuevo. En este contexto, Puebla de Sanabria (Zamora), muy cerca de Galicia, es un destino perfecto para los amantes del frío y el alumbrado navideño.

Un pueblo lleno de encanto y magia

La cuenta atrás está a punto de terminar: el encendido inaugural de Puebla de Sanabria será el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas. Desde ese día y hasta el domingo 11 de enero de 2026 las luces se encenderán a las 18:30 horas cada día.

Ubicado en la comarca de Sanabria, Puebla está considerado uno de los municipios mejor iluminados en Navidad. Cuando llega la temporada de frío y empezamos a hacer repaso de todo lo vivido durante el año, las calles del municipio zamorano se transforman en un lugar de cuento para soñar.

Algunos puntos imprescindibles de Puebla de Sanabria durante la Navidad son: la plaza Mayor, donde se localiza el Ayuntamiento y la iglesia de Santa María; las murallas y puertas medievales, y las calles empedradas, flanqueadas por casas blasonadas con sus característicos balcones de madera.

No hace falta viajar a Nueva York para vivir la Navidad a lo grande: Puebla de Sanabria ofrece un ambiente súper acogedor y único, perfecto para vivir estas fechas festivas de una manera más íntima y en un entorno rural incomparable.

La belleza de este pueblo de apenas 1.300 habitantes llamó la atención de Ferrero Rocher hace ya más de un lustro. La marca de bombones iluminó el municipio allá por el año 2018 tras proclamarse ganador del concurso 'Juntos brillamos más'.

Desde entonces, Puebla de Sanabria se ha convertido en una parada obligatoria en Navidad, especialmente para aquellos que viven esta época del año con especial ilusión. Además de su gran plaza Mayor, resulta de interés el Castillo de los Condes de Benavente.

La fortaleza medieval es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. De hecho, durante la Navidad se organizan visitas guiadas que permiten a los visitantes conocer su historia y disfrutar de vistas panorámicas del pueblo iluminado por el alumbrado navideño.

Puebla de Sanabria también celebra la Navidad con una amplia agenda de ocio que incluye todo tipo de actividades: desde representaciones teatrales hasta exposiciones de belenes. Además, para recargar energías, no puedes dejar de probar el cocido sanabrés o la ternera de Aliste.

¿Cómo llegar a Puebla de Sanabria?

Puebla de Sanabria se encuentra en la comarca de Sanabria. A poca distancia de la frontera con Galicia, la forma más fácil y rápida de llegar es por la A-52. Desde Vigo, el trayecto tiene una duración aproximada de 2 horas y 20 minutos; mientras que desde Ourense el viaje dura una hora menos.