Parece la Toscana pero está en Galicia y es un tesoro: el paraíso entre viñedos y paisajes de ensueño

En el sur de Galicia se encuentra un lugar que por sus atributos turísticos muchos suelen comparar con la popular región italiana. Acostumbramos a ver en diferentes películas cómo se inmortaliza los paisajes y pueblos de la Toscana italiana, paisajes espectaculares que son la envidia de todo aquel que nunca los ha visto en persona. Sin embargo, no hace falta irse del país para disfrutar de una experiencia similar, ni siquiera hace falta irse de Galicia, porque sí, entre los muchos lugares idílicos de la comunidad hay uno que se asemeja, y mucho, a la belleza de Italia.

En pleno corazón de las Rías Baixas se encuentra la comarca de O Salnés, una combinación espectacular de los encantos de la ría de Arousa con los montes gallegos y, sobre todo, con los viñedos donde crece una variedad de uva única: el albariño. En este rincón de Galicia la arquitectura popular repleta de pazos centenarios se fusiona con los paisajes verdes de sus villas marineras y los kilómetros de sus arenales paradisíacos.

Perfecta comarca vitivinícola

Pazo de Baión, Pontevedra Shutterstock

O Salnés es la región vitivinícola por excelencia de las Rías Baixas y el templo de la buena gastronomía en el sur de Galicia. Aún con ciertas diferencias entre sus paisajes y los de la popular Toscana, ambas regiones comparten la misma esencia que enamora a todo viajero, motivo por el que siempre todos quieren volver a visitarla.

Hablar de la Toscana es imposible sin mencionar la calidad de su buen vino. En Galicia, si hay una zona que se ha ganado el prestigio y el trono de la región vitivinícola en la comunidad, esa es O Salnés. Se trata de una de las cinco áreas que componen la renombrada Denominación de Origen Rías Baixas, destacándose como la más emblemática y representativa en el mundo del Albariño.

Este vino, conocido por su ligereza y sabor afrutado, tiene su corazón en el municipio de Cambados, que defiende con orgullo el título de "a capital do Albariño". No obstante, toda la comarca se enriquece con una abundante oferta de bodegas, restaurantes, vinotecas e incluso pazos que celebran y comparten la esencia de los vinos gallegos. Juntos, conforman la aclamada Ruta do Viño das Rías Baixas.

Sin duda, la comarca de O Salnés es un verdadero paraíso para los amantes del vino que, además, quieren disfrutar de un paisaje de lo más singular y pintoresco. Aquí, la belleza natural se mezcla con bodegas y pazos de ensueño. Sus valles se extienden por tierras bajas que no superan los 100 metros de altitud, formando un paisaje verde y brillante desde la costa hasta el interior, tanto en la cara que mira a la ría de Arousa como en su vertiente hacia la ría de Pontevedra.

Así, alberga más de 2.300 hectáreas de viñedos que representan un impresionante 57% de toda la superficie dedicada a esta denominación. Es clave el buen clima y la calidad del suelo a la hora de contar con las condiciones ideales para el cultivo de uvas pues, en otras circunstancias, sería muy complicado de lograr.

Pazo Baión

Panóramica del entorno del Pazo Baión Condes de Albarei

Para conocer la historia del emblemático Pazo Baión, ubicado en Vilanova de Arousa, debemos viajar hasta el siglo XV, cuando se estableció una casa-torre por la familia Sarmiento. Originalmente conocida como la Casa de Fontán, sus muros han sido testigos de la vida de algunas de las familias nobles más influyentes de Galicia, como los Figueroa, los Soutomaior y los condes de Priegue. Hoy en día, se ha convertido en un verdadero referente del vino y el enoturismo en las Rías Baixas, atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de su rica herencia cultural y vinícola.

Por ello, con sus seis siglos de historia el Pazo Baión arropado por sus inmensas hectáreas de viñedos es un destino turístico reconocido con el sello SICTED, un distintivo por la calidad de su servicio. Te aseguramos que cuando te encuentres en las inmediaciones de este lugar sentirás que estás dentro de el cuento más mágico posible, pues te verás envuelto en un bello paisaje que ha sido testigo de relatos históricos fascinantes. Además, por si fuera poco su arquitectura y su tradición vitivinícola, cuenta con una plantación de árboles centenarios que te dejarán sin aliento.

La exquisitez de la gastronomía gallega en O Salnés

Plato de Beiramar, en O Grove

Cualquier lugar de Galicia ofrece una gastronomía exquisita a sus visitantes, y la comarca de O Salnés no iba a ser menos. Al igual que la Toscana, esta zona de las Rías Baixas presenta una serie de manjares que dejarán fascinados a cualquier paladar. Y es que a lo largo y ancho de esta comarca, tanto el más gourmet como el más tradicional tiene opciones para escoger e irse con la barriga bien contenta.

La cocina variada abarca posibilidades vanguardistas, modernas y tradicionales, muchas de ellas con el mayor distintivo posible, la Estrella Michelin. También Bib Gourmands, Soles, Soletes Repsol se reparten por toda la comarca entre emblemáticos restaurantes y locales con propuestas gastronómicas más actuales.