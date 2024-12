10 cosas que ver y hacer en O Grove más allá de visitar San Vicente do Mar

En pleno corazón de la península do Grove, San Vicente do Mar se ha convertido en uno de los destinos más buscados de la comarca do Salnés. Enmarcado junto a la entrada de la ría de Arousa, este rincón privilegiado de la localidad ofrece un sinnúmero de pequeños arenales de ensueño, un entorno natural impresionante y una exquisita oferta gastronómica capaz de seducir a todo viajero. La realidad es que su encanto, que combina a la perfección naturaleza y tradición gallega, ha hecho de San Vicente do Mar un lugar imprescindible en el sur de Galicia.

Pese a todo, el municipio de O Grove tiene mucho más que ofrecer que el encanto marinero de San Vicente do Mar. Son muchos los rincones mágicos que se extienden desde la costa al interior de la localidad asombrando al viajero con sus miradores, monumentos, iglesias y todo tipo de elementos patrimoniales únicos. Es por ello que, a continuación, encontrarás una guía con las 10 mejores cosas que ver y hacer en O Grove y descubrir así los otros tesoros que esconde esta popular localidad de las Rías Baixas.

Capilla das Cunchas de A Toxa

Capilla de San Caralampio en la Illa da Toxa Shutterstock O Grove

La única capilla en el mundo cubierta en su totalidad por conchas de vieira se localiza en la Illa da Toxa. Hoy en día la mayoría de las personas conocen esta iglesia meca como la "capilla de las conchas", aunque lo cierto es que en 1909, cuando se construyó, su fachada no presentaba estos elementos marineros. El famoso y precioso templo de San Caralampio fue cubierto a principios de los años 50 como parte de una iniciativa para aislar su interior de las humedades y el gran deterioro que estas producían en su estructura.

Aldea de lo Grobits

Aldea dos Grobits en A Toxa Turismo de Galicia O Grove

La pequeña Illa da Toxa también alberga entre sus límites uno de los rincones más mágicos de todo O Grove: la Aldea de los Grobits, un pequeño universo abierto a la imaginación y al disfrute de los más pequeños. Lo cierto es que los amantes del Señor de los Anillos reconocerán en este original parque infantil una recreación bastante cercana de Hobbiton, el famoso hogar de los Hobbits, con sus casitas en miniatura semienterradas y sus tejados de hierba en la que grandes y pequeños pueden entrar. En el entorno también hay columpios, balancines y otros elementos de juego plagados de encanto y color.

El famoso barco de los mejillones

Barco de los mejillones de O Grove barcolatoja.com O Grove

Uno de los planes más divertidos para hacer en O Grove son los paseos en barco por la ría de Arousa con degustación de mejillones en alta mar. El conocido popularmente como el "barco de los mejillones" ofrece un plan diferente para toda la familia, con sabrosas comidas o cenas con mariscada a bordo de un catamarán con visión submarina. Estas rutas marineras se adentran en las entrañas de la ría de Arousa y muestran de cerca cómo es el cultivo de mejillón en las Rías Baixas. La ruta clásica se encuentra disponible desde los 20 euros por persona, mientras la velada mágica con mariscada, fiesta de la queimada, espectáculo de luces y efectos especiales; o su equivalente al mediodía ronda los 42 euros por persona.

Mirador de Siradella

Mirador de Siradella Shutterstock O Grove

El mirador de Siradella alberga una de las panorámicas más bonitas de toda la comarca do Salnés, cuyas vistas se extienden por una buena parte del Complejo Intermareal Umia-O Grove, la ría de Arousa así como también el istmo y la playa de A Lanzada o las islas Cíes y Ons en el horizonte marino. Se trata además del punto más elevado del municipio de O Grove, cuyo monte se alza hasta los 165 metros de altitud. Este rincón es también el escenario de un crimen que dio lugar al famoso apodo de los grovenses: los mecos. Lo cierto es que existen un gran número de referentes escritas a esta leyenda local, destacando el caso de O Señor Feudal ou quen matou ó Meco de Francisco Franco Calvete en la década de los años 20.

Sendero de Pedras Negras

Sendero de Pedras Negras Mancomunidade do Salnés O Grove

San Vicente do Mar es uno de los rincones más turísticos y populares de O Grove, pero también una de las caras más bonitas de esta localidad gallega. Se trata de un entorno natural y salvaje en el que se despliegan un buen número de arenales y calas de aguas turquesas y arena fina y dorada. Y es precisamente este mágico rincón el escenario de la famosa Ruta de Pedras Negras, una preciosa y agradable senda litoral que recorre la costa serpenteante de San Vicente entre naturaleza agreste, singulares conjuntos rocosos y monumentos ligados al mar como aquel dedicado a los voluntarios del Prestige, ubicado en un pequeño mirador junto al famoso Náutico de San Vicente.

Batería militar de Puerto Cuaces

Ruinas de la batería costera de Puerto Cuaces en San Vicente do Mar. Wikimedia O Grove

Desde Cabo Silleiro a San Vicente do Mar, son varias las ruinas militares que podemos encontrar en las Rías Baixas. En el caso particular de la península de O Grove, este complejo militar en desuso es conocido como la Batería costera J-1 de Puerto Cuaces. Cabe recordar que el ejército de Tierra Español todavía mantiene la propiedad del recinto meco y las instalaciones son utilizadas en ocasiones como campo de tiro y zona de maniobras para la Brilat. Sobre la historia de esta batería militar sabemos que se remonta a la década de los años 40, formada en su origen por tres cañones vikers situados en búnkeres abiertos que se completaría más tarde con una cuarta pieza de artillería.

Yacimiento de Adro Vello

Necrópolis de Adro Vello Turismo Rías Baixas O Grove

En la costa norte de O Grove, justo a pie de mar frente a la playa do Carreiro, se localiza uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de toda la comarca do Salnés. La necrópolis de Adro Vella conserva a simple vista los restos de varias edificaciones pertenecientes a distintas épocas de la historia, las cuales nos permiten imaginar cómo funcionaba una antigua industria de salazón y una villa romana. Los expertos sitúan la cronología de esta joya patrimonial entre los siglos III y IV d.C. A pesar del paso del tiempo y el desamparo más actual, todavía es posible apreciar varios muros, canalizaciones, calzadas y algún que otro cuncheiro. Además, en esta zona también se han identificado los cimientos de una iglesia visigótica de los siglos VI o VII.

Punta Moreiras

Esculturas de Punta Moreiras Treintayseis O Grove

En la cara norte de la península de O Grove, Punta Moreiras ofrece al visitante un estupendo paseo entre esculturas y antiguas fábricas de salazón. En este mágico enclave meco se despliegan hasta 42 figuras diferentes inspiradas en el mar, convirtiendo al lugar en un auténtico museo al aire libre. Las distintas figuras talladas en piedra conforman un conjunto de lo más bonito y singular, destacando elementos muy variados como aves, peces o tortugas; pescadores, redeiras y anclas y hasta una sirena o un faro al que es posible acceder. Todas estas piezas fueron ejecutads por la Escuela de Canteros de Pontevedra e instaladas en el año 2014 bajo el nombre de "Aldea Marinera".

Museo das Salgadeiras de Moreiras

Museo da Salgadeira Moreiras Mancomunidade do Salnés O Grove

En el entorno de Punta Moreiras también nos encontramos con un interesante espacio museístico que bien merece una visita: el Centro Etnográfico de la Pesca y la Salazón. Más conocido como el Museo da Salga, o das Salgadeiras de Moreiras, este espacio meco cuenta con diferentes salas que muestran al visitante los procesos de salado del pescado entre finales del siglo XVIII y el XIX. De hecho, cabe recordar que el propio museo se encuentra enmarcado en las entrañas de una antigua fábrica de salazón que hunde sus raíces en el siglo XVII y que en la actualidad acoge una exposición permanente sobre la historia marinera de la localidad y las difertes artes de pesca.

Acuario de O Grove

Interior del Acuario de O Grove Acuario de O Grove O Grove

Conocer el mundo marino de las Rías Baixas y el resto de las costas gallegas es posible gracias al Acuario de O Grove, situado en la cara norte de la península, en el entorno de Punta Moreiras. Se trata de un lugar ideal para los planes y visitas en familia, un espacio abierto a la divulgación y enseñanza de los ecosistemas marinos que cuenta en la actualidad con más de una veintena de tanques y un centenar de especies diferentes de los fondos de todo el mundo. Además, en el acuario meco también ofrecen activiades especiales para todos los públicos, desde el bautismo con tiburones hasta la celebración de cumpleaños temáticos para los pequeños de la casa.