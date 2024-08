Así es la Ecovia do Vez: una mágica y espectacular ruta fluvial a solo una hora de Vigo

Ecovia do Vez en el norte de Portugal Shutterstock Arcos de Valdevez

Enclavado en las tierras altas del municipio de Arcos de Valdevez y a sólo un paso de la frontera con Galicia, el tranquilo pueblo de Sistelo emerge como un destino rural único en el norte de Portugal. De hecho, esta freguesía portuguesa está considerada una de las Siete Maravillas do Portugal y forma parte de la Reserva Mundial de la Biosfera. No es de extrañar, pues los paisajes verdes de Sistelo parecen sacados de una estampa de cuento, con una panorámica que se abre paso entre bancales que trepan por las montañas del Parque Nacional de Peneda-Gerês y que incluso le han valido el sobrenombre de "el pequeño Tíbet portugués".

Sea como fuere, a lo largo de los frondosos valles de Arcos de Valdevez serpentean los cursos fluviales del Limia y Vez, cuyas aguas cristalinas invitan a adentrarse a quienes buscan un remanso de paz en plena naturaleza. Con este onírico escenario como telón de fondo, la Ecovia do Vez conforma un plan ideal para los amantes del senderismo, donde cada paso revela la belleza inherente de un entorno perfilado entre montañas, bosques de ribera, playas fluviales, puentes medievales y algunas pozas aptas para el baño. Se trata de una ruta fluvial extensa que alcanza los 32,5 kilómetros de longitud y que se encuentra dividida en tres etapas diferentes que atraviesan este territorio de la subregión Minho-Limia, desde la freguesía de São Paio de Jolda hasta el pueblo de Sistelo.

Un tesoro fluvial a un paso de Galicia

Puente medieval de Vilela Wikimedia Arcos de Valdevez

Tanto Galicia como el norte de Portugal presumen en sus territorios de rincones naturales tan singulares y bellos como los que abarca la famosa Ecovia do Vez. Este tesoro fluvial en la localidad lusa de Arcos de Valdevez tiene como protagonistas a los ríos Limia y Vez, en un sendero mágico que avanza entre montañas y que se prolonga más allá de los 30 kilómetros de longitud.

Ahora bien, con el objetivo de facilitar la realización de esta espectacular ruta, el recorrido en cuestión se encuentra dividido en tres etapas diferentes que rondan los 10 kilómetros cada una. La primera de ellas es la más extensa de todas y toma como punto de partida la pequeña aldea de São Paio de Jolda, en el entorno más próximo al peirao do Carregadouro y su playa fluvial. La exuberante galería ribereña se va abriendo paso poco a poco en los primeros 12,6 kilómetros hasta el núcleo del municipio de Arcos de Valdevez.

No obstante, para muchos senderistas los paisajes más bonitos de la Ecovia do Vez los encontraremos en las etapas II y III, con paisajes dominados por los bosques de ribera, pasarelas de madera y meandros en los que el río da forma a pequeñas cascadas y pozas mucho más profundas en las que poder sumergirse. En la segunda etapa de esta ecovia, apenas 10 kilómetros separan el centro de la localidad arcuense de Vilela, una aldea de encanto rural a orillas del río Vez que destaca por un puente medieval de factura románica que hunde sus raíces entre los siglos XVII o XVIII. Este recorrido tiene su inicio en la playa fluvial da Valeta, siguiendo la mayor parte del tiempo la estela del río Vez desde su margen derecho. En este tramo la naturaleza verde y las pasarelas de madera empieza a dominar la estampa general, como una antesala perfecta que nos prepara para la que muchos consideran la etapa más bonita y dura de la Ecovia do Vez.

Zona de la playa Fluvial del Poço das Caldeiras. Praias Fluviais de Portugal Arcos de Valdevez

El itinerario final hacia el tesoro rural de Sistelo se prolonga unos 10,3 kilómetros para descubrir la historia y belleza única de un pueblo perfilado entre bancales y montañas. Además, en esta etapa se encuentran enmarcados los famosos Passadiços dos Sistelo, un recorrido corto de apenas 2 kilómetros que recibe su nombre por realizarse a través de pasarelas elevadas que siguen de cerca el descenso del río Vez.

En este tercero y último tramo de la ecovia también encontraremos algunas de las piscinas naturales más espectaculares del río Vez, entre ellas el famoso Poço das Caldeiras. Se trata de lugar bastante frecuentado por bañistas que buscan refrecarse en mitad de un entorno natural de lujo. En este punto del recorrido, las pasarelas nos acercan hasta una pequeña playa fluvial rodeada por una hilera de árboles que proporcionan la sombra justa y varias pequeñas cascadas y pozas de aguas cristalinas que invitan al baño en las jornadas más calurosas del verano.